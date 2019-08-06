苹果可能会在 2021 年为 iPhone 同时加入 Face ID 和屏下 Touch ID

郭明錤发布一份新报告称，苹果将从 2021 年开始为 iPhone 带回 Touch ID 指纹识别。这位知名分析师表示，他相信苹果将发布一款同时具备 Face ID 和屏下 Touch ID 指纹生物识别技术的 iPhone。

在郭明錤看来，面部识别和指纹识别技术是互补的，他同时相信苹果想要将这些体验统一起来。苹果已经申请了屏下指纹识别技术相关专利，这表明该公司仍在追求（非实体按钮）Touch ID 体验。

亚马逊暗示第三方卖家调高在沃尔玛的售价

彭博社报道称，当同一件商品在沃尔玛的售价低于亚马逊时，亚马逊会通过限制商家流量、增加销售成本等方式，逼迫商家降低亚马逊网站的价格或提手沃尔玛上的价格，商家通常会选择后者。

反垄断专家称，亚马逊的政策可能引起国会和联邦贸易委员会的审查，该委员会最近接管了总部位于西雅图的公司的管辖权。

滴滴申请银行牌照？回应称消息不准确，有进行谨慎调研

针对有关滴滴出行正计划申请银行牌照的消息，滴滴方面回应称：“目前报道消息并不准确。关于银行牌照，滴滴有进行一些谨慎的初步探索和调研，如果未来有明确推进计划，会对市场状况、社会价值和政策指引等进行全面审慎的研究。”

此前有消息称，滴滴正计划拿下一张银行牌照，拟发起设立民营银行东岸银行。据称东岸银行将由滴滴出行旗下全资子公司迪润科技及天津大通投资集团作为两家主发起人，再加 6 家一般发起人共同参股发起。东岸银行注册地将在天津中新生态城，注册资本 30 亿元，其中滴滴子公司迪润科技将持股 30%，天津大通集团将持股 21%，转让方持股 8%。

苏宁小店公司收购 OK 便利店在广州的全部 60 多家门店

苏宁集团宣布，苏宁小店公司与冯氏零售达成了关于利亚华南的股权转让协议，利亚华南旗下运营广州区域 60 多家 OK 便利店，收购完成后，苏宁小店公司 100% 控股特许经营 OK 便利店品牌的利亚华南广州全部门店。

这是继收购迪亚中国以及宣布拟收购家乐福中国后，苏宁在大快消领域布局的又一动作，此举将进一步加速苏宁小店在华南地区的布局和落地。

搜狐第二季度营收 4.75 亿美元，搜狗搜索相关营收同比增长 2%

搜狐公布了截至 6 月 30 日未经审计的 2019 年第二季度财务报告。搜狐第二季度总收入为 4.75 亿美元，同比下滑 2%，环比增长 10%；归属于搜狐公司的非美国通用会计准则（non-GAAP）净亏损为 5000 万 美元，去年同期净亏损为 4900 万美元。

4.75 亿美元的总营收中，在线广告总收入（包括品牌广告和搜索及搜索相关广告业务的收入）为 3.2 亿美元，同比下滑 4%；品牌广告收入为 4400 万美元，同比下滑 29%；搜索和搜索相关广告收入为 2.76 亿美元，同比增长 2%；网络游戏收入为 1.02 亿美元，同比增长 8%。搜狐视频的运营亏损为 2300 万美元，去年第二季度亏损为 3500 万美元。