据晚点 LatePost 报道，原 VIPKID 研发副总裁朱会已离职，加入水滴公司担任合伙人。水滴公司证实了这一消息。据了解，加盟水滴公司后，朱会主要负责平台研发方面工作。

朱会于 2017 年加入 VIPKID，担任公司研发副总裁，分管业务平台技术。朱会曾任美团外卖部技术负责人。

在线教育公司 VIPKID 最近高层变动频频。今年 7 月，前百度副总裁郑子斌加盟 VIPKID 出任首席技术官一职，负责公司整体技术战略规划。此外该公司在 8 月宣布，世界英语教师协会（TESOL）首位华人主席刘骏已加入公司，担任首席学术官一职。

VIPKID 于去年 6 月完成 5 亿美元 D+ 轮融资，该轮融资由 Coatue、腾讯公司、红杉资本中国基金、云锋基金共同领投。融资后 VIPKID 估值超过 200 亿元。

水滴公司成立于 2016 年 4 月，聚焦于互联网健康保险保障领域，通过商业保险保障业务水滴保险商城、水滴互助，企业社会责任版块水滴筹、水滴公益，搭建起由 “事前保障”+“事后救助” 组成的个人健康保障体系。在成立之初，该公司获得 5000 万元天使融资，高榕资本、IDG 资本、点亮基金、腾讯、美团点评、真格基金等参与投资；2017 年 8 月，水滴公司获得 1.6 亿人民币 A 轮融资（包含 A1 轮和 A2 轮），由蓝驰创投、腾讯联合领投，创新工场、高榕资本、IDG 资本、美团点评、彤程公益基金会等机构跟投。

今年 3 月 27 日，水滴公司宣布完成 B 轮融资，总融资金额近 5 亿元人民币，由腾讯领投，高榕资本、IDG 资本、DST Global 创始人尤里·米尔纳等跟投。另外，该公司于今年 6 月完成超 10 亿元人民币 C 轮融资，由博裕资本领投，腾讯公司、中金资本、高榕资本等投资机构跟投。