据不完全统计,全球有超过 10 亿非英语母语的人将英语作为第二语言,还有 3 亿多人正在学习英语,在中国,每年有超过 2000 万人开始学习英语。不过对于很多人来说,苦学多年,第二语言仍不及母语,再熟能生巧也不够地道,英语语法也不能驾轻就熟。尤其是国际学生要用英文来写长篇论文,耗时耗力不说,遣词造句上也颇费周折。

来自意大利的 Antonio Rotolo 在他求学期间就遇到了这样的问题,在麻省理工学院学习 6 个月后,他被要求用英语发表论文。为此,他饱受折磨,花费更多的时间之外,用在线翻译软件来帮助写作也经常出错。所以,他想能不能做出一款高精确度、高水准的帮助学生用英文写作的软件。于是在 2014 年,他和两位联合创始人费德里科·帕帕 (Federico Papa) 博士、罗伯塔·佩莱格里诺 (Roberta Pellegrino) 博士一起创建了 Ludwig,Ludwig 是第一个整句的搜索引擎,它运用了人工智能和机器学习的技术,通过搜索可靠的资源库,提供符合表达语境的语句,帮助提升英语写作能力。Ludwig 的联合创始人 Federico Papa 介绍说 Ludwig 搜索到的例子来自 22 个高知名度来源,包括《纽约时报》、《独立报》、《福布斯》和 ScienceDirect 等等,目前覆盖了 200 多种语言翻译为英语。Ludwig 是以 20 世纪最具影响力的哲学家之一路德维希·维特根斯坦 (Ludwig Wittgenstein) 的名字命名的。维特根斯坦专注于语言哲学等诸多领域,他得出了一个结论: 意义是由语境决定的。

“我们的目标是让人们更简单容易的用英文写作,”Federico Papa 说,那么 Ludwig 与普通的翻译软件有什么不同?Federico Papa 介绍说,首先它可以在最恰当的语境中搜到你输入的词语。比如说搜索 “several options are on the table” 这个词组,它可以搜索出上述 22 个高知名度来源中所发表的文章中用到的所有完整的句子,来告诉你这个词组在写文章的时候是如何运用的;同时它也满足最基本的其他语言翻译到英文的功能,翻译成功后同样提供应用到完整句子中的示例;如果你在写英文文章的时候,纠结于两种表述方式也可以在 Ludwig 上搜索,查看哪种表述应用的更广泛;写完论文之后也可以放到 Ludwig 上检查,它会查找出你句子中可能遗漏的词语,并提供多种选择项;甚至你想用到的几个英文单词不知道如何连词成句,Ludwig 也能够帮你实现。

Ludwig 目前有面向 B 端和 C 端的两个版本,第一个免费的版本在 2016 年 2 月份推出,两年内在全球收获用户 1200 万。2018 年 5 月,Ludwig 推出了高级的收费的版本,截止目前已经售出 7000 份。Federico Papa 表示,他们根据每个国家的特点,以 9.99 欧元/月 59.88 欧元/年 89 欧元/两年的价格销售订阅,目前主要销售对象是大学和其他高等教育机构。目前,Ludwig 正逐渐瞄准中国的市场。“中国是一个非常巨大的市场,我们正在寻求与大学和机构的合作,也希望有更多的商业伙伴来合作。”Federico Papa 说道。

针对中国的市场特点,Federico Papa 透露,Ludwig 正在打造微信端小程序,预计今年底或明年初上线,同时,会根据中国市场的情况来制定销售定价,目前,与国内的合作伙伴正在洽谈中。另外,他还透露,截至目前,Ludwig 在全球的用户已经突破 2000 万,在中国有 130 万用户,其中包括 500 多位付费用户,未来 Ludwig 也会根据中国市场的特点定制相应的版本来服务中国的客户。