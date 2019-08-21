同城货运平台货拉拉宣布其已于 8 月 1 日起正式进军南美市场，首站落地巴西圣保罗。该公司称，待当地业务成熟后，预计将逐步拓展到巴西以及南美的其他城市。

为了融入圣保罗当地市场，货拉拉在巴西的运营结合了中国和东南亚的模式。货拉拉在海外市场一般有两种运力：一种是国内常见的四轮车，开展搬家、货运业务；另一种是摩托车，开展包括外卖等小件快送业务。

据货拉拉海外业务拓展负责人 Jeffrey Yu 介绍，货拉拉会在圣保罗当地侧重聚合四轮车运力，打造差异化竞争优势。目前平台的服务范围仍以非计划性的小件配送和货运服务为主，C 端和小 B 端都是目标用户，在小 B 端会向电子用品、小型建材五金、食品行业等专业市场发力。

货拉拉方面表示，如今还在前期开城阶段，重心是招募和培训好司机，以保障优质与稳定的运力。此前巴西能进入到同城货运平台的四轮车司机非常少，而货拉拉为此增加了四轮车司机在平台接单的功能。这些措施有利于司机增加收入，对当地司机具有一定的吸引力。据介绍，截至 8 月中旬，仅一个多月的时间，货拉拉在巴西就吸引了 1000 多名司机注册，目前还在持续增长中。

货拉拉 2013 年成立于香港，2014 年开始进入中国大陆东南亚市场，2019 年 1 月宣布进入印度。截至 2019 年 8 月上旬，货拉拉的业务范围已覆盖 176 座中国大陆城市，并在港台地区、东南亚、印度、巴西等市场的 16 座城市运营。

该公司于今年 2 月宣布完成由高瓴资本 D1 轮领投、红杉资本中国基金 D2 轮领投的融资，此轮融资额为 3 亿美元。货拉拉先后在 2015 年 1 月、2017 年 1 月和 2017 年 10 月完成 1000 万美元 A 轮、3000 万美元 B 轮和 1 亿美元 C 轮融资。