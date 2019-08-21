三星今天举办国行 Galaxy Note 10 系列发布会，公布了新系列手机的发售资讯。 8GB RAM + 256G 存储容量的 Galaxy Note 10 要价 6599 元，12+ 256 的 Galaxy Note 10+ 5G（是的，Note 10+ 只有 5G 版）的价格是 7999 元，配色方面两款手机有黑、白和莫奈彩三种可选，均将于 9 月 12 日发售。

Galaxy Note 10 和 Note 10+ 的屏幕尺寸分别为 6.3 英寸和 6.8 英寸，两款手机都采用 Infinity-O 挖孔面板，前置相机位于屏幕顶部中央的位置，1000 万像素。Note 10 拥有一颗 1200 万像素主摄、一颗 1600 万像素超广角镜头和一颗 1200 万像素长焦镜头。Note 10+ 则是在此基础上加入了一颗用于 AR 的 3D 景深摄像头。

Note 10 系列搭载骁龙 855 芯片，一大一小机型电池容量分别为 4300mAh 和 3500mAh，均支持无线充电，并支持 Wireless Powershare，可让手机为其他 Qi 设备进行无线充电。

手机的新一代 S Pen 内置陀螺仪、加速感应器，带来更多功能。通过 S Pen，用户可以用手势来操作手机，比如用 S Pen 来控制手机的拍照，更具实用性。

此外，三星还介绍了之前在海外公布的平板电脑 Galaxy Tab S6 和智能手表 Galaxy Watch Active 2，不过具体的发售信息暂未公布。