身处移动互联网时代，手机已经成为现代人的标配，而手机里装的各类 App 可谓五花八门、种类繁多。我们生活中的各方面需求都能找到对应的 App：学习、运动、娱乐、摄影、旅行、工作……手机被各类 App 填满了。然而，App 应用千千万，真正经常使用的有多少款？你如何管理自己的手机应用？手机里装太多 App，给你带来哪些不便？

我们跟十几位年轻人聊了聊，看看他如何与自己的手机 App 相处。

你的手机里到底装了多少个 App？这个问题的答案少的在 20 个左右，多的可以达到一百多个。极光大数据的调查显示，国内高中低端机型每台手机平均安装的 APP 数量分别为 56 个、52 个和 39 个。可见手机的内存、性能是影响手机 App 数据的关键因素。

另外，有研究指出，用户高频使用的 APP 一般不会超过 10 个，大多集中在社交、视频、购物、游戏等领域。值得注意的是，短视频类应用正在越来越受欢迎。2016 年开始，短视频应用进入井喷期，产品数量翻倍增长，2016、2017 年有共达 235 款短视频应用推出。现如今，作为头部产品的抖音、快手的用户量已经分别突破 3 亿和 2 亿，成为国民级应用。

在爆款 App 霸屏手机的同时，也有人钟爱手机里的一些小众、冷门应用。地理爱好者的手机里装了《国家地理》杂志的 APP；诗文爱好者的手机里装了可以为照片配上诗文的诗词相机；理工科学生的手机里装了可以解方程、画函数的数学计算工具应用 MathStudio……每个人似乎都有根据兴趣爱好选择的小众 App，认为只有自己才懂得它的美好之处。

相对于用户自己下载的 App，手机自带的原生 App 则是另一番处境。大多数人不会使用手机里的原生应用，大多数原生应用成为鸡肋的存在。

而让应用开发者意想不到的是，用户往往会偏离他们的设计初衷。人们调侃道，现在我们都把微信用来打电话、电话则用来拿外卖、短信则用来收验证码、哔哩哔哩主要用来学习，而支付宝中的种树功能受到用户的热捧。用户总能将 App 玩出新花样。

现在可以说是 App 最繁盛的时期，工信部发布数据显示，2018 年市场上移动应用程序数量总量达到 449 万款。海量的 App 让手机不堪重负，不少人将目光投向了更加轻量化的小程序。

无需下载、不占内存、随时调用、即用即走的微信小程序从 2017 年发布以来就备受关注。张小龙在微信小程序公测时说过，两年后小程序会取代市场上 80% 的 APP。然而，两年过去了，App 的生命力依旧强盛。究其原因，大概是由于小程序局限于微信，无法实现一些 App 的功能，而且由于没有安装在本地，一旦断网就无法使用。作为开发者来说，微信小程序则要受到微信生态的种种制约，无法掌握自主权。

科技的发展日新月异，当前繁荣的 App 市场将受到更多的挑战，未来还会有什么产品来取代它的地位？