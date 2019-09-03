印度酒店集团 OYO 日前表示，已收购总部位于哥本哈根的丹麦数据科学公司 Danamica。

两家公司均未透露交易的财务条款。不过据 TechCrunch 从知情人士处得到的消息，OYO 支付了大约 1000 万美元。

Danamica 成立于 2016 年，该公司开发机器学习工具和 “商业智能功能”，专注于租赁物业的动态定价。OYO 称，Danamica 的算法每小时能分析 14.4 万个数据点，以高达的 97% 预测准确率每天进行 6000 万次的价格调整，从而帮助酒店提升收入。OYO 表示，随着海外业务的拓展，Danamica 将帮助该公司加强技术专业性。

OYO 度假和城市（OYO Vacation and Urban Homes）住房全球负责人、酒店和住房（Hotels & Homes）首席战略官 Maninder Gulati 在一份声明中表示：“我们很高兴宣布收购 Danamica，这家总部位于欧洲的机器学习和商业智能公司。Danamica 专注于动态定价，这将有助于我们更准确地进行定价，为我们的房地产业主带来更高的效率和收益，并为数百万选择 OYO 度假住房为住所的全球客人（包括普通旅客和城市居民）创造更好的价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。

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