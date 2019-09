“山川涸落,天气下,地气上,万物交通。” 这是《管子·度地》描绘交通通达的著名语句;而晋陶潜《桃花源记》:“阡陌交通,鸡犬相闻。” 更是告诉我们,交通是我们赖以维系情感的重要工具。人类的出行方式也一直在进化和不断进步,传统的交通工具日新月异地在改变着。而随着科技的发展,新的交通方式层出不穷。在这个领域,也时刻孕育着新的变革的力量,包括那些试图改变世界的年轻人和新创团队。

(保时捷刚刚发布了旗下最新的纯电动跑车 Taycan)

而新能源车已经成为趋势,随着各国对环境的重视,越来越多的新能源车上市。根据 EV Sales 的数据,2019 上半年全球新能源汽车总销量已经迈过 111 万大关,同比增长幅度为 47.4%,势头迅猛。现在是混合动力汽车、纯电汽车、氢能源汽车等多种新能源交通工具百花齐放的新时代,同时小型交通工具,空中交通概念、跨空间的运输、面向未来的物流交通模型等也是百家争鸣。

(IAA 的海报形象展示了汽车的进化和改变)

AutoNode(http://www.autonode.cn)伴随着这个交通变革的时代而来,除了把最新的新能源汽车资讯推送给读者,我们还会锁定最前沿的技术突破、最具活力的创新交通工具、最具前瞻性的行业信息、包含交通科技、无人驾驶、电池技术、新充电设备、共享交通、材料科技、地图软件、物联技术、人工智能等,带来一手的报道。

(IAA 今年的 Logo 展示了强大的交通领域汽车厂商和供应链)

同时,我们还会把 AutoNode 打造成一个平台。链接制造商(汽车,自行车,公共汽车或卡车等),供应商,公用交通事业,电池制造商,移动或服务提供商,无人驾驶技术团队等,把专业的、对新能源车感兴趣的用户、关心交通科技发展的读者融合进来。

最重要的是,AutoNode 一定不是一个传统的汽车资讯网站。我们将关注智能出行领域的初创团队,挖掘他们的创新潜力,关注他们改变世界的力量。利用动点的平台和资源,给予这些初创团队以加速的力量;另一方面,让行业的头部力量,发现这些创新的种子,予以培养,为整个行业的创新带来更多活力。

(BMW 一直走在交通创新领域的前沿)

Aspire after speed and passion is the lifeblood of human enduring enthusiasm of automobiles(追求速度和激情是人类对汽车保持永恒热情的生命线)。AutoNode 也将秉承这个理念,在资讯报道上讲求速度,在新创挖掘上保持热情,继而实现最大的平台价值。

我们也很开心的邀请回多年的朋友,当年操刀最早关注硬件的科技媒体 “瘾科技”Engadget 简体中文版和最早关注汽车的科技媒体 Autoblog 简体中文版的 icebin 来 “驾驭”AutoNode,一起全力再塑科技博客的荣耀!

AutoNode(http://www.autonode.cn)开往未来的轮子已经启动,欢迎你上座,绑好你的安全带,我们一起加速前进。