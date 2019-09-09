“山川涸落，天气下，地气上，万物交通。” 这是《管子·度地》描绘交通通达的著名语句；而晋陶潜《桃花源记》：“阡陌交通，鸡犬相闻。” 更是告诉我们，交通是我们赖以维系情感的重要工具。人类的出行方式也一直在进化和不断进步，传统的交通工具日新月异地在改变着。而随着科技的发展，新的交通方式层出不穷。在这个领域，也时刻孕育着新的变革的力量，包括那些试图改变世界的年轻人和新创团队。

（保时捷刚刚发布了旗下最新的纯电动跑车 Taycan）

而新能源车已经成为趋势，随着各国对环境的重视，越来越多的新能源车上市。根据 EV Sales 的数据，2019 上半年全球新能源汽车总销量已经迈过 111 万大关，同比增长幅度为 47.4%，势头迅猛。现在是混合动力汽车、纯电汽车、氢能源汽车等多种新能源交通工具百花齐放的新时代，同时小型交通工具，空中交通概念、跨空间的运输、面向未来的物流交通模型等也是百家争鸣。

(IAA 的海报形象展示了汽车的进化和改变)

AutoNode（http://www.autonode.cn）伴随着这个交通变革的时代而来，除了把最新的新能源汽车资讯推送给读者，我们还会锁定最前沿的技术突破、最具活力的创新交通工具、最具前瞻性的行业信息、包含交通科技、无人驾驶、电池技术、新充电设备、共享交通、材料科技、地图软件、物联技术、人工智能等，带来一手的报道。

（IAA 今年的 Logo 展示了强大的交通领域汽车厂商和供应链）

同时，我们还会把 AutoNode 打造成一个平台。链接制造商（汽车，自行车，公共汽车或卡车等），供应商，公用交通事业，电池制造商，移动或服务提供商，无人驾驶技术团队等，把专业的、对新能源车感兴趣的用户、关心交通科技发展的读者融合进来。

最重要的是，AutoNode 一定不是一个传统的汽车资讯网站。我们将关注智能出行领域的初创团队，挖掘他们的创新潜力，关注他们改变世界的力量。利用动点的平台和资源，给予这些初创团队以加速的力量；另一方面，让行业的头部力量，发现这些创新的种子，予以培养，为整个行业的创新带来更多活力。

（BMW 一直走在交通创新领域的前沿）

Aspire after speed and passion is the lifeblood of human enduring enthusiasm of automobiles（追求速度和激情是人类对汽车保持永恒热情的生命线）。AutoNode 也将秉承这个理念，在资讯报道上讲求速度，在新创挖掘上保持热情，继而实现最大的平台价值。

我们也很开心的邀请回多年的朋友，当年操刀最早关注硬件的科技媒体 “瘾科技”Engadget 简体中文版和最早关注汽车的科技媒体 Autoblog 简体中文版的 icebin 来 “驾驭”AutoNode，一起全力再塑科技博客的荣耀！

AutoNode（http://www.autonode.cn）开往未来的轮子已经启动，欢迎你上座，绑好你的安全带，我们一起加速前进。