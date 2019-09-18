据 MacRumors 报道，美国加州圣何塞地区法官受理了一起针对苹果的集体诉讼，诉讼指控苹果公司的 Apple Care 和 Apple Care+ 计划中，尽管消费者明确要求全新或接近于全新的替代产品，但是苹果依然只提供 “劣质” 翻新产品。

报道称，这项集体诉讼可以追溯到 2016 年 7 月，当时有多名消费者向加州地方法院提起诉讼，指控称苹果在售后服务中，把翻新设备当作新设备给用户，侵犯消费者的利益。他们在参与了苹果的 AppleCare 或者 Apple Care + 计划之后，对于替换为翻新的 iPhone 或者 iPad 表示强烈不满。

还有两名消费者 Vicky Maldonado 和 Joanne McRigh 于 2016 年 7 月向加州北区法院提交诉状，表示希望列为集体诉讼，代表所有在 2011 年 7 月 11 日之后购买 iPhone、iPad、iPod Touch 以及售后服务的用户。

这两名消费者表示，他们购买的苹果设备出现破损，苹果进行更换，但提供的却是翻新设备，他们认为翻新设备不应该被认为是 “新设备”。

不过根据苹果的政策，售后服务方面，苹果虽然会对保修期内的破损设备提供换新服务，但更换的设备据称是 “在性能和可靠性上和新的一样”，并没有保证是全新未使用过的设备。

另一方面，在最初的诉讼中，原告律师认为在苹果售后服务长达 33 页的协议中，“refurbished”（翻新）这个词只出现过一次，甚至没有指明一个设备，而是一个零部件。原告指控苹果违反美国法律，向用户收取 79.99 美元费用的 AppleCare+ 构成虚假广告。