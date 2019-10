沃尔沃推出了旗下首款全电动车 XC40 Recharge,首席技术官 Henrik Green 将其描述为 “首创汽车和未来汽车(a car of firsts and a car of the future)”。

XC40 Recharge 也是沃尔沃的首款采用原生 Android Auto 车载系统的车型,这一点我们之前的文章也介绍过。这辆电动车配备了全轮驱动动力系统和 78 千瓦时的电池,充满电可行驶 400 多公里(具体是 248 英里),40 分钟可充电至 80%。动力方面,408 马力,从零加速到 60 英里/小时(约 96 公里/小时)仅需 4.8 秒。

沃尔沃 XC40 Recharge 将于 2020 年末在美国上市。此外,沃尔沃还计划到 2025 年每年推出一款新电动车。

下面是这辆车的一些靓照,请享用: