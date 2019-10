报销费控品牌易快报宣布完成 5000 万美元 C 轮及 C+ 轮融资,其中 C 轮由老虎环球基金领投,老股东 DCM 和明势资本跟投,C+ 轮由红杉资本中国基金独家投资,寰亚资本为两轮融资财务顾问。

易快报表示,本轮融资将用于其平台信息系统的深化和连接能力的升级,进一步推进全国业务版图的扩张和合作伙伴体系的建设。同时,公司将进一步加大在组织人才方面的投入,赋能组织,激活个体,提升服务能力和用户体验。

企业报销与费控管理 SaaS 平台易快报于 2015 年 6 月 29 日发布上线,该平台打通订购-报销-支付-记账全流程,实现从事前预算-事中控制-事后分析的全程费控和智能数据分析。经过四年多的发展,该公司收获了超 17.5 万家企业客户,包括蓝月亮、绿地、浙商证券、中文传媒、COSTA、每日优鲜等企业。

易快报在 2014 年底项目启动之时,即获得险峰长青数百万的天使轮投资;2015 年 5 月获得由明势资本与极客帮合投的 1300 万人民币 Pre-A 轮融资;2016 年 10 月获得全球顶级美元基金 DCM 3000 万元人民币的 A 轮融资;2019 年 1 月完成 1500 万美元 B 轮系列融资。

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。