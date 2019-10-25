众所周知，在创业创新领域，想象力和真金白银是两码事。无论是牛轰轰的技术牛，还是脑洞大开的商业模式都不能直接等于产品的成功。好事多磨，一款赢得市场的产品往往会经历九九八十一难，而且成功的概率还不得而知，创新变得 “九死一生”。

为了减少创新力量的夭折情况，以善于创新设计闻名的洛可可集团成立了全新的子公司——深圳洛客研发供应链管理有限公司（以下简称为 “洛客”）。该公司是集产品设计、研发、手板、开模、生产、包装运输、电商渠道、供应链金融为一体的社会化产品创新平台，帮助企业将创意落地。

据洛可可创新设计集团副总裁、洛客研发供应链总经理邓泽茂介绍，洛客的成立主要原因之一是：

洛可可集团以工业设计起家的，现在已经成为了拥有上千人规模的设计公司。但创始人的梦想是实现 “千万人规模” 的公司。“我们认为以滴滴，uber 这样的模式，可以帮助实现这个愿景，所以，萌发了做一个共享经济、产品创新的平台。” 他表示做这样的决定也是基于洛可可多年的资源积累。

据洛可可官网报道介绍，其供应链管理 9 年来，聚集了 5000+家行业细分供应商数据，100+工程师。2016 年成立的洛客众创共享平台在两年间聚集了全球 40000+在线设计师，以及 100 万可参与众创的深度用户（参与前期痛点挖掘，后期产品测评）。洛可可所有资源整合为一个平台，连接 CBD 三端（C：用户，B：企业/供应商，D：设计师）。其客户主要是有创新需求的企业或者创客，大到华为、中国航天等大客户，小到众多的个人创客。

那么，目前，企业或者创客在创新落地，或者讲创意转化为产品时的问题？洛客又是如何帮助解决的？邓泽茂向动点科技做了非常详细的分享。

首先，他从市场大背景分别分析了市场需求、市场竞争、供给侧改革等因素。其中，市场需求的转变对产品带来的挑战则表现在，“以前制造业的时代，做产品只要满足基本功能和安全性就可以了，这是最基础的做产品的方式。而现在，现在年轻人的需求已经变化了，他们有追求个性化，追求美，追求尊重和自我的价值。” 邓泽茂认为这就是体现了马斯洛需求理论（马斯洛需求层次理论是亚伯拉罕·马斯洛于 1943 年提出，其基本内容是将人的需求从低到高依次分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。）

此外，随着市场玩家的增多，再加上创新力不够，产品开始呈现同质化，这从竞争层面对企业来说是不利的。在供给侧方面，近年来，国内进行了供给侧改革。“在供大于求，同质化严重的情况下，企业开始去掉多余的产能，去满足尚未满足的地方，如个性化需求等。” 他表示，具体表现在，工厂少了，工厂开始自动化，大部分人力资源被释放出来，选择创新创业的也越来越多。

“年轻人不愿意去做流水线工人了，希望自己创业当老板。现在创业的人越来越年轻了，市场机会也很多。VC 投资也更容易获取。但他们依然会遇到很多坑。” 邓泽茂认为大背景和趋势的变化也催生了许多勇于探索的创客。不过，对于这些无法拥有完整人力资源的创客来说，一个好的创意变现，并不容易。“有的产品，可能在最初的定义阶段就错了，没有遵循市场的需求。而且，产品是需要技术和设计的，不可能一个人把所有事情做了。” 他说。

所以，洛客不仅会帮助企业在变化的市场需求和竞争环境中找到新的突破点，也帮助创客将梦想照进现实。“你有一个好的创意，我们来做中间的复杂转化程序，然后把它变成一个非常好的商品化产品。” 他补充解释到。

提出问题后，紧接着就是相应的解决方案，邓泽茂介绍了洛客具体做的事情。首先是由需求出发去做产品，从竞争中分析市场。“就像苹果和小米在做创新时，并不是拍脑袋决定，而是认为产品其实来源于市场需求。所以现在做产品，不能闭门造车，而是要做市场调研，拿到真实用户的需求。” 他表示，洛客平台上有一百多万用户，他们会找到相关的人群，然后发动这些专业的用户在平台上投票，做调研，了解最真实的市场需求与反馈。洛客有部门专门针对用户去做产品策略和用户的个性化需求开发。做差异化的产品也是一种有效的竞争策略。

在工艺方面，洛客会帮助传统企业突破或者跨界创新。“传统企业原来在自己那个圈子很有可能跳不出来，我们会为他们提供跨界创新思路。” 邓泽茂表示，大部分人都有自己比较固定的圈子，认知有界限的。所以，一个行业的突破往往是外行人带来的。

供给侧方面，主要表现在创新需求往往比较缺乏订单。所以，洛客搭建了一个供应链的平台，有上万名的设计师、工程师以及 5000 多家供应商。一个创新需求或者产品到平台上来时，平台就会发动工程师和供应商一起开发。这样不仅带动了他们的创新能力，也带来了订单，实现了多赢。

当然，洛客要真正做成一个创新平台，还离不开数字化。“我们叫数字驱动，就像滴滴一样，我们需要数字化技术了解平台上的设计师的标签和信息，以及客户标签和需求，然后在后台做匹配。” 邓泽茂表示，洛客平台将硬件产品经验及技术，以及大数据结合，旨让产品创造变得更快更可靠。此外，对于数字化的期望，也包含了洛可可的规划。“其实，我们的第一步是做传统的线下设计即洛可可。第二步则是洛客，做线上的社会化产品平台。第三步是洛，即设计实现云智能化。用户有需求可以直接在这个平台上打勾选择元素，一键完成设计。” 他透露。