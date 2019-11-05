今年年初，Omio 正致力于打造全球旅游整合业务时，收购了决定撤出其欧洲本土市场的多式联运旅游公司 Rome2rio。Omio 并未披露具体的收购资金细节。但一年前，Omio 完成了 1.5 亿美元融资，因此现在它大概要拿出一部分资金了。这不是 Omio 第一次收购 (还收购了包括 BusRadar 在内的公司，以增强其巴士搜索能力)，但它似乎是第一家着眼于更广阔的全球业务的公司。

Rome2rio 总部设在澳大利亚墨尔本，为旅行者提供搜索工具，涵盖世界各地多种交通工具。其产品使用范围覆盖了约 1000 万个地点，为 5000 多家火车、巴士、飞机、渡轮以及市内公共交通运营商提供服务。

Omio 于 2010 年成立，每月拥有约 1800 万用户。Crunchbase 的数据表示，该公司在近 10 年的运营中，只完成了数量较小的融资。Omio 称，Rome2rio 将作为一个独立的品牌，因此公司接下来将运营两个旅游整合品牌。该公司补充道，两家公司通过将 Rome2rio 的端到端旅行计划与可通过 Omio 预订的大量运输工具相结合，共同为全球旅行者 “创造更好的新体验”。

Omio 未来可能会进行更多的收购。该公司表示其意在寻求通过收购进入新市场，并寻求与更多运输供应商合作以实现有机增长。

目前，Omio 于 2013 年成立的旅游业务每月平均有 2700 万用户。该公司还表示，迄今为止，其应用程序的下载量已达 1800 万次，与超过 800 家交通运输提供商建立合作伙伴关系。

翻译：夏慧

Omio buys Rome2rio to build out its global travel aggregator business