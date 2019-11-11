人工智能（AI）经过几十年的发展，已经成为引领未来的重要技术。中国在人工智能研究方面的能力越来越强，质量也不断提高。11 月 11 日，在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站主论坛上，我们邀请到创世伙伴资本创始主管合伙人周炜，和我们一起探讨中国式人工智能成功的路径。

任何新技术想要得以发展都离不开持续的创新，根据周炜对中国的总体观察，他认为 2011 年是个 “界限”，“2011 年之前，中国都是在复制美国的模式，2011 年之后，中国出现了很多创新的东西，这些创新是在复制来的模式里面进行的。”

周炜还发现，中国公司的商业模式和其他方面的变化比美国快很多，在硅谷，不论是创业者、投资人，还是用户，他们都希望产品是完美的，不能有太多问题。但是中国讲究 “快速迭代”，他认为，中国用户的容忍度比较高，耐心也比较差，所以不断迭代，“微博最早和 Twitter 是一样的，但是今天的微博和 Twitter 没有任何相似的地方了。”

对于人工智能技术发展的路径，中国和美国也存在很大差异，周炜认为，中国的人工智能底层技术和美国存在差距，“中国的 AI 相当于 IQ 120 分的正常孩子，但是美国的 AI 可能是一个 IQ 130、140 比较超常的孩子。”

周炜还指出，美国的人工智能多在实验室里面，“一直不出来，保护过度，等到 18 岁，很聪明，学习很好，但是在实际生活环境应用起来生活能力很差”，在中国，在技术尚未完全成熟的时候，结合到商业环境来使用，“很像三四岁就能够帮你打酱油去了。”

由于很早就接触了真实的环境，用真实的数据运行，周炜认为，中国人工智能很可能在一个时间段内的商用会走在美国前面。

人口红利和制造业的优势加速了中国互联网的发展，互联网帮助建立了人、事和商业之间的连接，但是周炜发现它忽略了两个特别重要的领域——教育和医疗。

周炜认为，虽然互联网教育和互联网医疗被投资了很多年，但并没有真正的大公司成功证明它的商业模式，并且走向 “大家公认的成功”，原因在于这两个领域的供需不平衡问题。人工智能可以利用技术解决优质资源供给不足的问题，例如 AI 影像诊断，它可以让一般医生获得与知名医院医生一样的精准度，“相当于是给了一个普通人钢铁侠的盔甲，就变成了超人。” 将普通水平的医生，通过一个工具，为患者提供更优质的 “供给”。

在医疗方面，人工智能同样需要真实的数据进行训练，从而变得更加精准，周炜认为，进一步的积累非常重要，它关乎产品能否在真实情况下运行。而中国在人工智能商用方面走得非常激进，“我们通过真实的运行积累了自己的竞争壁垒。”

积累数据需要时间，但在竞争激烈的生态下，就算是 “骆驼公司”，“最后也是骆驼里跑得最快的骆驼。” 周炜认为，创业是高风险的事情，尤其是互联网和技术创业，通常是赢家通吃的市场，“该失败早点失败，别浪费时间”，就算在必须相对慢的领域里，也要做到最快。

然而互联网企业的蜜月期结束后，“精细化运营” 有了足够的技术支持，但这一概念往往被认为会与 “快” 产生冲突，但周炜并不这么看，他认为 “这是普通人的观点，那些达成的创业者和团队，他们是超人团队，他们是有能力同时兼顾的。” 以瑞幸咖啡为例，半年内开出几百家店，品牌宣传做得也很好，每一家店都开得非常的有序。“它非常快，同时没有出错。” 今天无数的公司，创业 2 到 3 年就上市，创业者并没有什么犯错的机会，没有战略性错误的可能性，团队的能力要比以前强很多才行。

然而这种速度对 VC 来说同样是巨大的挑战，周炜表示，2012 年用一年的时间关注一个领域都没问题，但是放到今天，一个领域，在比较快速的情况下，如果 3 个月内没有投资，这一轮的机会就没有了。

周炜表示，当下的环境逼着使他们必须快速学习，同时非常专注，这也导致专注的领域比较窄。“十年前问我任何一家好的公司我都见过，但是今天很多好的公司，我见都没有见过”，周炜感叹道，“今天的环境也逼着 VC 越来越专注，越来越垂直。”

周炜同时表示，今年的节奏并没有放慢，他在 VC 做了 12 年半，经历了 4 次周期，“市场上很多公司，投它最好的时间是 2008 年底和 2009 年上半年，很多好公司在那个时候融不到钱，后来又重复了好几次”，他认为现在是一个非常好投资的时机，目前也正在积极找投资标地。

在最后， 周炜分享了他对数字化的一些看法，他认为，单纯的接入互联网做销售往往行不通，当今所有小企业都接入了互联网，拥抱数字化，却常常面临无人问津的困境。但通过一些技术手段，结合新的模式，让用户感受到便利的同时，企业的需求也得到满足。

周炜举例称，独立的小诊所可以通过一些技术平台获取帮助，这样的小诊所往往只有一个医生，房间也很小，无法做检验，通过类似 “美团 + 美菜” 的方式，诊所的医生可以管理病人的病历，同时可以一键呼叫，工作人员取得样品到签约的医院送检，并将结果在云端返回给用户，直接开药。这样以来，患者无需特别跑到医院，小诊所也没有流失患者，以后诊所的管理需求也可以利用这样的平台来完成，医生只需要专注于对患者的诊断工作。