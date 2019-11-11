提到愉悦资本创始及执行合伙人刘二海，相信熟悉他的各位一定会联想到瑞幸咖啡、摩拜单车、蔚来汽车等公司。这些得到他青睐的公司，发展得又快又好。

这就不禁让人好奇，这位拥有 16 年风险投资从业经验，主要投资于早期及成长期 TMT 及创新消费领域的投资人，以及他所在的愉悦资本，在投资方面都有哪些新的见解。在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站上，刘二海就来到了主会场，同我们聊了聊关于 “新物种时代” 投资与创业，以及新基础设施的话题。

一开场，刘二海首先谈到了他的部分投资经历，包括今年 5 月在纳斯达克上市的瑞幸咖啡（从 A 轮开始投）、摩拜单车和蔚来汽车。他还提到愉悦资本在汽车领域还有很多投资。

“中国正在发生不得了的一件事情，” 刘二海说。在中国，包括移动互联网、移动支付、物流、IoT、中国制造在内的新基础设施正在完善和形成。他强调，中国的基础设施，是能够使特别多的行业转移到基于新的基础设施，而不是老的基础设施，效果好，效率高。“否则，很难想象，瑞幸创办了 18 个月就 IPO。”

“（瑞幸咖啡）团队很厉害，但是重要原因是基于新基础设施，它把线上的流量、线下店以及供应链整合到一起，形成了新的价值体系。” 刘二海说。

刘二海认为，新物种的诞生，特别重要的原因是由于新基础设施的变化。新基础设施的出现实际上是环境的变化，环境变化就呼唤新的物种——更有效率、更有效果的公司——出现，而且是一批一批出现。

相反的一面，刘还谈到了反基础设施。他解释道，比如说中国商业的楼宇、商铺、地产，它们本来是社会非常重要的基础设施，具有安全、可靠、普遍的特性，但也拥有另外一个糟糕的特性，既非经济性。这一点使得线下开店的效率成本非常高，喝一杯咖啡，有一半喝的都是房租，这种基础设施就阻碍了中国经济的增长，同时也促进了其他物种的出现。

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那么问题来了，新基础设施带来了什么变化呢？在他看来，最大的变化是用户的变化。之前大公司没有办法联系用户，维护与用户之间的关系。但现在，比方说可以给你发优惠券，做交叉销售，持续连接带来了非常不一样的情形。基础设施在左端——流量——起到了极其重要的变化，右端的产品和服务端，这么多年来也发生了非常大的变化。

在拿拼多多举例时，刘二海表示，它的出现再次证明了人们需要便宜的东西。这些社区团购，将来很可能演化成便利店，但它的路径和 711 便利店在日本不一样，如果有 20 万个拼团团长，10 个团长相当于一个便利店，可能只用一两年时间，就等于开了 2 万家便利店。不妨想一下，线下开 2 万家便利店，什么时候才能开完呢？

此外，他也阐述了如下观点：“基础设施变化后，会导致整个环境发生变化，企业的组织形态就跟原来不一样了。如果再按照原来的方法组织，效率就会上不去，有可能就被淘汰了。恐龙虽然大，4S 店的占地面积也非常大，但结果是前者灭绝，后者破产。”

在刘二海看来，新物种大面积崛起，是因为老物种正在衰亡，或是经济处于下行期。经济下行说明物种活得不太好，那就代表需要改变物种，要有新的形态，要在新的环境下生长。

自然地，随着新物种时代到来，机会也越来越多，势必会出现更多挑战。刘二海认为，对创业者来说，想要适应下去，构建团队这件事就变得尤为重要。“你发现了相应的机会，就应该去找合伙人跟你去做，比如流量做得不错，就去找产品和服务做得很厉害的，然后互相合作。” 刘二海说。“另外是找到合适的投资机构和合作伙伴，因为大家的兴趣点不一样。和去年、前年不一样的情况是，大家投资的热点开始分化，可以找到兴趣相同的人成为长期的合作伙伴。”