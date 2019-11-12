在过去的几年，航空航天业主要由大公司主导，小公司很难分到一杯羹，接下来的 10 到 20 年，小型企业的创新能力该如何在这个行业发挥作用？大公司该怎样应对新的局面？空中客车中国公司 CFO Philipp Visotschnig 在今天的 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站主论坛上，和我们谈了谈科技时代航空航天业的创新。

Visotschnig 认为，航空航天市场总是处于世界的前沿，航空航天业在过去 20 年非常注重行业发展，“波音也是如此，我们也关注自身的创新，所以我们注重的是研发，我们每年有 40 亿的资金投入到研发，这是非常重要的一点，我们一直专注研发。”

Visotschnig 表示，飞机的投入非常巨大，不过一些初创企业使用了很多颠覆性技术，这给航天企业带来很大教训，“我们需要在创新方面重新考量，我们要思考有哪些创新的方法，我们要重新进行投资，招募关键的人，比如来自行业外的人，因为他们会从不同的角度思考问题，包括风投公司等等。”

然而与行业外的初创企业进行合作也会遇到一些障碍，比如来自不同地区政府的监管，对于这一点，Visotschnig 首先强调 “政策” 与 “政治” 是两码事，并表示应该尊重当地的监管政策，遵守当地的法律法规，所有公司也都在这么做。

面对一些对航空航天业发展产生颠覆性影响的公司，Visotschnig 认为这些公司 “确实是颠覆性的创新”，它们采取不同的方式展开业务，同时进行垂直发展的业务模式，和风投公司合作开发垂直性业务、利用了很多软件、回收宽体机。

Visotschnig 介绍称，对于中国市场，空客中国不断利用技术手段获得创新，与航空管理部门进行合作，获取更多专业知识，提升用户体验。Visotschnig 表示，空客希望有更多业务方面的对接，包括数字化、人工智能、大数据等方面，未来 30 年，这些新技术必定会提供更多数据来帮助空客提升用户体验。

对于初创企业的投资，Visotschnig 并没有具体透露空客目前投资了哪些，但他表示 “我们需要找的是技术非常好，以及创新能力很强的的企业”，他表示，这些企业同时也需要与空客的发展战略相吻合，并且同样需要控制好收益和风险，自然也会重视回报。

Visotschnig 表示，研发一架飞机的周期往往需要较长的时间，但投资周期都比较短，对于初创企业来说，想要具有吸引力，需要有一系列运行模式的展示。Visotschnig 认为 “创新是很宽泛的概念，涉及到很多领域。”

对于政府提供的支持，Visotschnig 表示，欧洲和美国政府提供了不同的优惠政策，但不论是波音还是空客，政府能够资助的项目非常有限， “我们很多靠的是自己研发的基金”，Visotschnig 表示，空客足够强大，不需要政府的资金支持，“特别是中国，我们成立公司，能够促进就业，希望政府可以给予一些基础设施方面的支持。”

关于中国，Visotschnig 认为，在 5G 方面，有很多中国公司做了很多有趣的项目。有一些项目是成为基准的项目，这些项目上带给行业一些灵感，比如说物流方面，“我们有端到端和点到点的物流提升，从打包一直到最后交付给消费者，都是更加地高效，我们有更多的机队去实现这点，我们也是通过合作伙伴的关系来实现这点。”

Visotschnig 表示，从航空航天业来看，创新正不断集聚，但是还没有达到颠覆性的程度，虽然目前的产品组合可以非常好地服务市场需求，但现在的技术还没有达到非常成熟的程度，成熟到创造全新的产品。Visotschnig 认为，目前需要做的时间少 50% 能耗，这可能需要 5 年、7 年乃至 10 年的时间，“我们希望在未来的 10 年间，飞机的产量能够提升 50%。”