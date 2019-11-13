“出海” 已经成为众多移动内容 App 的必选项，抖音成功在日本引起热潮，支付宝 “制霸” 东南亚……这些出海企业多是在东南亚、日韩等与中国文化相近的国家布局，很少能在欧美等发达国家占有一席之地。但 Castbox 算是一个例外。

Castbox 是一款收录全球开放电台节目和播客内容的平台应用，与国内的喜马拉雅、荔枝 FM 等平台类似，不同的是，Castbox 除了个人主播做的音频内容外，收录了全球近两百个国家和地区的开放电台节目内容，曾连续两年在 Google play 的排名中位列榜首。在 11 月 12 日，在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站的主论坛上，我们请到了 Castbox 的创始人王小雨与我们分享她的跨国创业故事。

曾在北京大学心理学读本科的王小雨，大三时机缘巧合地迷上了写代码，从此结下了与代码难分难解的缘分，毕业 3 年后成功进入了谷歌。4 年后，她看到了海外安卓市场播客内容的空缺，播客平台移动端体验较差，比如缺少互动评论区、个性化推荐等等。而对比国内，以喜马拉雅为代表的音频市场已经比较成熟。意识当时音频内容市场的稀缺，王小雨抱着创业梦想从 Google 离职，经过 20 多次的创业尝试，2016 年 3 月份 Castbox 最终诞生了。

“播客”（Podcast）一词对中国绝大多数人来说，仍是有些陌生的。但在海外发达国家，播客正逐渐成为一种日常的内容消费，越来越多的人习惯通过收听电台来获取新闻和娱乐信息。根据咨询公司 Edison Research 发布的《2019 年播客消费者》，51% 超过 12 岁的美国人曾听过播客。

2016 年，Castbox 通过抢先上线海外安卓市场、关联搜索词等方式迅速收割了一批用户。几年来，团队也一直专注在安卓渠道上，2018 年底 Castbox 有超过 150 万个频道，曾在一年内获得三次融资，达两千多万美元。但音频市场的崛起也引起巨头们的注意，除了苹果和谷歌在筹备自己的播客平台外，其他巨头也开始在播客上发力。Spotify 在今年年初斥资 3.4 亿美元，先后收购了 3 家播客公司。

“我们作为初创公司，很难和巨头竞争，我们很难将投资用于原创内容，所以希望希望能从智能化和渠道差异化上创造新的东西。” 王小雨说道，她介绍 Castbox 目前应用了 API（应用程序编程接口）和精准推荐算法，精准的满足用户的需求。同时，Castbox 正在开发直播平台，邀请美国知名 KOL 入驻直播，在这方面王小雨坦言，还要多跟国内的音频平台学习。

王小雨提到，与谷歌搜索为引导的优势不同，Castbox 所做的是基于社交之上的内容分销。“播客就是一个平台，让大家去分享他们的想法。在美国，由于平台间的不互通，分享很难实现。在我们的平台上，用户之间可以彼此分享，也可以复制链接引流。KOL 可以很方便的分享作品，积累粉丝，这是播客比较有竞争力的地方。” 她讲道。

在技术上取胜，是 Castbox 的策略之一，王小雨之前曾提出过应用区块链技术来保障主播的版权内容的收益。在近期 5G 正式商用之后，她认为这将是一个变革性的事件。“有了 5G 之后，小屏的设备也可以连接到网络上，通过 AI 获得更强大的功能。我们能够获得世界上更多的信息，通过 5G 技术，用户之间产生更自然的获得互动、交流和信息的方式。这是在未来 5 年将会发生的变革性的事件。 ” 王小雨说道。