2019 年的诺贝尔化学奖颁给了锂离子电池研究，诺贝尔委员会评论称，锂电池的发明有助于我们从由化石燃料驱动的生活方式转向由电能驱动的生活方式，对于应对气候变化也至关重要。如今锂离子电池已成为我们生活中不可或缺的绿色能源载体，但在电池领域的革新还在不断发生。

2014 年左右，美国科研团队研究出 “直接生物质燃料电池技术”，可以直接利用固态或者液体生物质为燃料来发电，并用开始用这项技术处理秸秆、木屑这类生物质用来发电。根据公开资料，燃料电池是一种将燃料中的化学能转换成电能的化学装置，而直接生物质燃料电池可以直接把生物质进行降解发电。

在清华大学深圳研究院废物处理和资源化实验室，有一支碳水生物质燃料电池团队研发出了利用更多来源的燃料发电的技术。据实验室成员之一徐帆介绍，团队做了大量关于生物质燃料电池和配套技术的研究工作，也在环境领域开发了应用性的技术方案，比如利用餐厨垃圾的发电的技术。目前团队在化学生物质燃料电池领域的基础研究上已经积累了超过六年的研究经验。

2018 年 8 月，徐帆成立了暗流科技，希望在已有的技术基础上专注于做消费级的生物质燃料电池产品。经过一年左右的研发，暗流科技在燃料电池的电解液配方以及膜电极工艺方面建立了核心技术壁垒，开发的碳水基燃料粉末拥有和汽油相接近的体积能量密度。另外，暗流科技的生物质燃料电池系统搭载的燃料主要原料是工业级的碳水物质，比如工业葡萄糖，经过活化处理之后可以直接成为生物质燃料。其价格区间在 2000 元每吨左右，折算后能耗费用略低于充电价格。

（暗流科技研发的燃料粉末燃料块）

生物质燃料电池是新型的绿色能源，这是由它的电池技术原理决定的。首先，固态或者液态的燃料被加入到装有电解液的反应罐中充分溶解，然后电解液进入电池阳极反应发电，电池阴极则通空气就可以完成放电。整个反应中过程中只消耗生物质燃料，产物基本只有水和二氧化碳，因此对环境完全无害。

相比于氢燃料电池，生物质燃料电池也更加安全，消除了氢气储存不当引发爆炸的风险。

在最终的产品应用上，徐帆选择电动二轮车作为燃料电池产品主要的切入口，包括助力车、电动自行车、摩托车等等品类。目前，公司在开发的第一款产品是搭载在电动自行车上的碳水电池系统，利用以碳水物质为能源，电动车不再需要外接充电，只定期需要更换电池系统上的燃料盒子，就可以获得持续的电力。

燃料盒子充电方案便捷且安全，彻底无需充电，更换燃料盒子补充车辆电力只需要 10 秒，不需要将电池取出充电 8 小时，同时减少了充电引发的起火隐患。另外，装填燃料的续航方式新颖、便捷，符合年轻人的出行需求。燃料盒子的价格也够便宜，利用工业葡萄糖基开发的燃料粉末，充满一次电动摩托车的费用低于 0.8 元。

现如今，燃料电池产业链已初具规模，基础材料都可以采购并且已经实现了国产化。暗流科技自行设计了一套燃料电池核心组件的工艺方案，包括阳极材料活化和膜电极的生产工艺，搭建了生物质燃料电池商品化的基础。

（暗流科技研发的生物质燃料电池）

完成产品设计后，公司计划在明年年初进行正式的路测，并和一些电动车整车公司合作，寻求共同开发产品的机会。在燃料电池技术方面，徐帆计划未来不断研发出更经济的燃料来源，将燃料盒子的成本降到更低。

在盈利模式方面，未来暗流科技的收益可能将主要来自于碳水生物质燃料电池盒子的生产和销售，搭载了暗流科技生物质燃料电池系统的电动车产品需要不断购买、使用配套的燃料盒子。为此，暗流科技将制定碳水生物质燃料电池标准，并逐步建立起自营的销售网络。

目前，暗流科技完成了种子轮融资。