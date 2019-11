《星球大战 9:天行者崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker)将于 12 月 20 日在美国上映,星战粉丝又快要 “过年” 了。为了迎接这部影片的到来,三星打造了一款星球大战主题的 Galaxy Note 10 Plus。

星战版 Galaxy Note 10 Plus 以 Kylo Ren 为主题,处处可见相关元素。黑色的 Note 10 Plus 背面印有第一秩序(First Order)标志,侧边按钮以红色装饰条做点缀,配套的 S Pen 也被做成光剑的样子(十分想要!)。在 Kylo Ren 主题包装盒中,还有采用红色内装充电盒的黑色 Galaxy Buds 耳机、主题皮革手机套以及金属徽章。

三星表示,这款手机将配备星球大战主题独家壁纸、关机动画、应用图标和音效。

Galaxy Note 10+ 星球大战版将于 12 月 13 日限量发售,售价为 1299 美元(约人民币 9130 元),具体推出市场为美国、澳大利亚、丹麦、芬兰、法国、德国、香港、韩国、挪威、俄罗斯、西班牙、瑞典、土耳其、阿联酋和英国。