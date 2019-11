苹果正在招募软件工程师,以帮助该公司为 Windows 平台开发媒体应用。据 Neowin 发现,苹果本月早些时候发布的一份招聘启事披露了这项计划,该公司正在邀请潜在开发者 “加入我们,为 Windows 构建下一代媒体应用”。

现阶段,苹果在 Windows 平台维护着 iTunes 和 iCloud 应用,但这些应用功能陈旧。苹果已经在 macOS Catalina 上将 iTunes 一分为三——变身为音乐、电视和播客应用,但这三款独立应用并未登陆 Windows。如果你订阅了苹果刚推出不久的 Apple TV Plus 服务或者 Apple Music,那么你在 Windows 平台上只能通过对应的网页版来使用,因为它们没有专门的 Windows app。

苹果在招聘启事中提到,“UWP 经验是一大优势”,表明他们希望招募拥有通用 Windows 平台(Universal Windows Platform)开发经验的软件工程师。这或许有助于苹果在 Windows 和 Xbox One 平台推出 Apple TV Plus 应用,让微软用户更方便地使用服务,进一步则是让 Apple TV Plus 真正 “全平台制霸”。

目前还不清楚苹果的 Windows 版媒体应用何时发布。Windows Phone 系统失利后,微软便开始在苹果 iOS 和 macOS 平台上布局自家软件,此番苹果也决定在对方平台好好地打造应用程序,这对我们消费者来说无疑是好消息。