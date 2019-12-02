这是一个快速迭代的消费时代，从喜茶到瑞幸，从电视购物到淘宝直播，新兴消费品牌不断崛起，传统消费品牌也越来越焦虑。

据国家统计局显示，2018 年 1-10 月，社会消费品零售总额累计 30.98 万亿元，累计同比增长 9.2%，增速同比下降 1.1%，2019 年上半年线下实体店消费品零售额的同比增长率为 5.6%，小于同期社会商品零售总额和实物商品网上零售额的同比实际增长率。数据表达的意思是：虽然社会购买总量提升，但是由于选择变多，大部分都没有留住 “回头客”。

“我国零售业正逐步趋向于存量竞争，流量加速严重，并且这种流失一定是一种常态化的趋势。”11 月 26 日，创略科技联合创始人兼总裁杨辰韵在其举办的 “掘金存量市场，助力零售增长” 线上直播沙龙活动表达了自己的观点，“领先零售企业行动表明，他们的当务之急是适应数字经济时代，希望能够破除线上流量增长疲软的瓶颈，用技术、数据运营好客户为零售业赋能。”

据了解，创略科技是一家数据科学和 AI 公司，专注于解决 B2C 企业个性化营销、精细化运营、智能客户洞察等难题，助力企业提升营销效率效果、客户体验、客户生命周期价值，帮助企业实现收入及利润增长，目前已累计服务 300+零售、旅游、汽车出行、金融、教育等行业客户。

在流量红利的后半场，新零售被重新定义，线上营销开始回归线下，如何有效地将线上线下的客户及数据相结合，打造新型的零售方式，更好地掌控渠道和客户，使企业增长变成可量化、可调参的流程，是每个零售企业都需要面临和解决的问题。杨辰韵表示搭载着 AI 等算法的客户数据中台（CDP）正是解决方法。

CDP（Customer Data Platform）的概念是近几年才被提及，在纷析智库最新公布的 CDP 白皮书中解释：CDP 是企业获取、管理、应用私域数据的系统平台，目的是为了帮助企业更好地利用数据，实现更高水平的数字化营销和运营。相比 DMP(Data Management Platform) 偏重于在企业的数字化营销中发挥作用，CDP 则偏向于在企业的客户和潜在客户的转化与维系领域发挥价值。

2011 年成立的创略科技是 CDP 系统的先行者之一，“简单来说，CDP 是基于大数据架构上的，基于企业自身积累的数据，不管是图像、文字还是语音都可以数据化用来分析应用提高转化率。” 杨辰韵解释说。

创略科技是如何为企业构建增长引擎的，杨辰韵介绍说具体分为四个步骤：

一、智能采集，多渠道打通数据

创略科技的客户数据平台（CDP）——NEXUS 能够帮助企业整合线上线下、实时及非实时的数据资产，将经营管理数据、客户触点数据、生产运营数据、企业外部数据等多平台、多渠道的数据打通并汇聚，实时更新客户的最近一次行为。

二、通过多维度打标签，多角度认知客户画像

NEXUS 支持群体画像和个体画像，帮助企业从宏观到微观的认知客户。其将客户信息进行唯一标识的数据拉通，结合客户购买行为及对于品牌最有价值的八大消费者互动行为，例如商品浏览、商品收藏、品牌搜索等因素，形成全面的客户画像，直观地刻画消费者形象。打标签后，企业可以挑选想要推送的客群标签多渠道（微信公众号、EDM、短信等）营销触达。

三、营销自动化——精准发放优惠券和计分全程实现监控、分析自动化

产品提供多种高级统计分析模型，可根据需要进行复杂的高级统计，并能够对数据进行多层次、多角度展现，以支持行销自动化。Category 个性化推荐，可根据客户行为推荐优惠券，给到客户更多决策运营的时间。而且优惠券派发效果可检测，可根据检测结果实时调整。

四、搭载 AI 模块，实现全生命周期价值增值管理

创略科技全新推出的企业级人工智能应用 IQ2.0 可以理解为非技术人员友好的人工智能应用平台，在潜客挖掘、客群分析、客户行为预测、销售转化、精准投放等场景的应用上进行更进一步的迭代，围绕企业客户生命周期，在各个阶段提供针对性的精准营销解决方案，持续提升营销能力。通过 IQ2.0 进行 AI 算法建模，零售企业可引入节假日、促销活动等影响因子，构建特征，搭建合适模型。

杨辰韵以其服务的某一连锁咖啡品牌的数字化转型举例，首先明确构建 CDP 的目的：统一客户数据，打通 ID，明确用户画像，提高营收。然后整合外部数据和内部数据构建属于该企业的数据湖，通过有效数据清洗、分析、挖掘，输出了一系列业务模型包括 RFM 客户价值模型、营销计分模型、交叉销售模型、流失预警模型、沉睡客户唤醒模型。通过输出可视化的模型之后自动生成最优方案，建立属于品牌自有的标签体系，输出实质性的信息，比如 SKU 的个性化推荐、品类个性化推荐、根据用户行为推荐优惠券等。同时实现实时数据的同步与更新，完成数据的闭环使用。

据了解，目前创略科技服务的客户有：星巴克、饿了么、施华洛世奇、沃尔玛、威马汽车、滴滴出行、中国银行等数百家大型企业。

截至目前，创略科技已获得两轮融资。团队方面，创始人兼 CEO 胡士杰有多年数据挖掘相关应用开发经验，为包括微软在内的大型客户提供内部营销分析系统开发及数据挖掘等服务；联合创始人及总裁杨辰韵全面负责公司运营管理及督导各职能部门，负责业务开发、项目管理以及解决方案交付等工作；CTO 王军曾是阿里巴巴集团大数据营销部阿里妈妈研发总监，管理超过 30 人的研发团队；CMO 翟君怡拥有超过十年汽车、旅游、零售等行业市场营销及业务拓展经验。