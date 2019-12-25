什么是科技？科技想要什么？回答千人千面，这也导致企业之间对未来的定义产生偏差。

“没有一个人能够实现人力可及的所有目标，没有一项技术能够收获科技可能创造的一切成果。” 凯文∙凯利在《科技想要什么》一书中细解了科技与生物系统的紧密联系。他认为：我们需要所有生命、所有思维和所有技术共同开始理解现实世界；需要技术元素整体，也包括我们，去发明必需的工具，为世界创造奇迹。“这一切综合起来将产生更多的善。这是一场值得参与的无限博弈。” 文中写道。

在 2019 众安开放日上，众安科技 CEO 刘海姣（Lansing）以《科技想要什么》的节选作为演讲的结尾。如果仔细思考这句话，大可以品出一些意味深长：技术与人相辅相成、共同成就产生更多的普世价值，这也是众安科技的发展目标。

脱胎于国内首家互联网保险公司——众安保险，与传统保险行业旗下的技术子公司不同的是，众安科技拥有较浓厚的科技基因。众安科技是一个技术驱动型企业，其专注于区块链、人工智能、大数据、云计算等前沿技术的研究，聚焦于保险科技在国内外市场的技术输出。

据刘海姣介绍，众安科技主要提供三个系列的科技输出：

第一个是业务（保险）增长系列：从获客到用户营销、转化分析的全流程系列产品，即帮助解决：如何吸引更多的用户、更多的流量，怎么留存，怎么促活等问题。

第二个是业务（保险）生产系列：包括核心系统，包括决策系统，包括产品定义，包括所需要的两核的能力等等。 众安科技拥有保险应用中台，其最大价值是连接，可以快速赋能保险行业客户，如保险公司以及希望可以开展保险业务的互联网流量平台等。

第三个是业务（保险）保障系列：即与底层的运维、安全、发布相关。“我们任何系统的底层一定会应用到的安全、加密、自动化运维、容器的服务等等。这个是我们在做所有的生产所有的用户运营都需要的底层保障的能力。” 她说。

“我们有能力和实力去提供到这些工具、产品、模块和解决方案，背后来源于对科技力的自信。” 刘海姣说。对技术的布局逻辑及实力，众安科技 CTO 李雪峰进行了补充：“众安科技提供多学科、多技术的交叉融合。首先是实现技术的叠加，区块链加大数据、区块链加人工智能、区块链加密码学。完成技术叠加后，才能完成区块链加产业，立足于保险科技的升级和输出。”

据介绍，该公司专利截止到 6 月份一共有 266 项，其中区块链的专利有 129 项。显然，区块链是众安科技特别看好并重点布局的一项技术。“我们希望在人工智能、区块链、密码学三者交叉研究区块链技术。我们希望：能够开放但是不共享。” 刘海姣说道。

据介绍，众安科技在区块链方面已经有许多实践案例或产品，如：众安区块链溯源平台、众安区块链+供应链金融解决方案、区块链+公益等。

“在这些实践的背后，众安科技一直在思考数据安全，因为数据安全是区块链大规模落地应用的关键。如何去发挥数据的价值，同时又不会侵犯数据，让数据流动起来，这正是我们探索的。” 刘海姣希望，最终通过从用户隐私保护，到商业数据保护，实现数据开放但不共享，从而真正推动应用大规模落地。

值得一提的是，基于技术实力，众安科技不仅向国内的行业客户提供赋能和开放，其还在积极出海。近年来，传统的保险企业以及保险科技企业或者相关的生态企业，纷纷踏上出海之旅。“一带一路是中国的国策，走出去也是中国的国策。过去十年中国的保险科技发展非常快，在很多方面走在了世界的前列，我觉得走出去是必然的。” 众安科技国际 CEO 宋玄壁（Bill）说道。

据他介绍，目前众安科技在日本和东南亚都有比较好的布局。“东南亚的人口很多，但是他们的发展相当于十年以前的中国。如印尼 80% 的人都没有医保，所以我们的机会是很多的。” 宋玄壁说。今年上半年众安科技与 Grab 合作，几个月时间，已经出了超 400 万张保单。“明年东南亚的目标是出 1 亿张保单。” 宋玄壁表示明年将对东南亚市场的服务加大力度。他认为，众安科技基于技术优势，尽量把保费价格做到很低，这对于当地的贫困人口来说是福音。“如果只考虑赚钱就不去东南亚了，赚快钱不是我们公司的愿景。” 他说。

“出海” 不是一个容易的事情，虽然有母公司的光环加持，但宋玄壁表示：“在海外我们仍是一家创业公司。” 他认为，保险是一个非常本地化的生意，每个国家都有自己的监管政策，所以众安科技在进入一个新的国家时需要从头开始学当地的法律法规、市场环境、用户的需求。“直接照搬中国的模式其实是不行的。 所以在海外，我们不是背靠大树好乘凉，而是如履薄冰。” 他补充表示：“我们在出海的时候就想清楚自己的定位：在海外，众安科技是提供技术，用技术方法去帮助大家解决问题。”

麦肯锡的一篇行业分析里曾评论道：“保险科技是互联网保险的下一个竞争前沿”。此外，市场上专注保险科技的初创企业也在增加，此外也不发互联网巨头企业玩家。这些因素都共同将保险生态的竞争推向另一个高度。搅局者开始涌入，玩家增多，保险生态企业如何迎接更激烈的竞争局面？刘海姣表示，最终整个保险生态的竞争依赖三个方面：