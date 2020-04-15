“他是中国风险投资界最成功的投资人，没有之一。” 马化腾曾经在公开场合这样说。

过去的十多年的，他和团队连续捕获了包括阿里巴巴、大众点评、拼多多、大疆创新、滴滴、京东、今日头条、美团等诸多独角兽。媒体的评价则更富有故事性：“创投教父”“买下了中国半个互联网”。

在 4 月 14 美国《福布斯》公布的 2020 年全球最佳投资人榜单（The Midas List）中，这个熟悉的名字—沈南鹏—又一次登顶，完成帽子戏法。

熟悉的名字

2018 年，沈南鹏首次登顶福布斯 “全球最佳创投人”，第二天，他在吴晓波的视频访谈中被问到，得到第一名是什么感觉？

沈南鹏说：“60 年代出生的这波人，从小有拿第一名的心态，这跟从小受的教育是相关的，潜意识里总是觉得要做第一。小时候每周都在少年宫里，天赋都有点，但不见得所有的人都有巨大的天赋。”

事实上，这是沈南鹏为数不多的就 “获奖” 接受采访回答问题，一向低调的他很少主动坐到媒体面前，社交媒体上也难得公开发声音，最近的一条微博还是美团上市前的亲笔信：既往不恋 从情向前。但如果要回顾近 10 年来中国互联网和创投历史，沈南鹏绝对是个绕不开的名字。

有数据统计，2010 年之后，12 家超过 100 亿美元估值的独角兽中，红杉捕捉到 9 家，目前中国独角兽数量达到 181 个，而红杉投资的独角兽数量达到 50 家，占比近 30%。如果按照上市公司市值计算，目前红杉中国投资的上市公司市值超过 6200 亿美元。在中概股电商公司中，红杉中国包揽了中国前三大电商平台，阿里巴巴、京东、拼多多，红杉也是唯一一个同时投资了 TMDP（今日头条、美团点评、滴滴、拼多多）的公司。

中国最好的 VC 是谁？目前看起来很难有不同的答案。据说，在创投届，同行会在小范围聚会中讨论沈南鹏在关注什么，甚至有基金把跟投红杉的投资项目作为一项策略。

动点科技梳理公开资料发现，红杉资本中国最近半年出手的项目主要集中在企业/数据服务、医疗健康和工业智能化等方面。其中包括大数据分析服务公司神策数据、AI 技术公司希姆计算机器人系统研发及应用服务商思灵机器人、工业机器人公司梅卡曼德（Mech-Mind）、智能 RPA 企业云扩科技、眼科基因药物研发公司纽福斯、植物类医疗器械研发商北芯生命等。

绕不开的名字

去年榜单发布时，《福布斯》撰文称，Facebook 和 Twitter 投资人 “统治” 全球最佳创投人榜单的时代已经结束，硅谷投资人 “霸屏” 的岁月正在远去，属于中国投资人的时代已然来临。

不过，今年整个榜单中常驻中国的华人投资人共有 20 位，略低于 2019 年。除沈南鹏外，进入前 20 名的华人投资人还包括晨兴资本创始合伙人刘芹、纪源资本管理合伙人童士豪、渶策资本创始合伙人甘剑平、今日资本创始人徐新、高榕资本创始合伙人张震和 IDG 资本合伙人李骁军。

进入前 20 名的华人投资人中，多数人绕不开这三年霸屏的明星公包括字节跳动、B 站、美团点评、拼多多，其中张震、李骁军代表作均为拼多多。童士豪此次入选的投资代表项目是美国互动健身平台 Peloton。

晨兴资本刘芹投资方向覆盖媒体、游戏娱乐、消费服务等领域，并且在计算机科学、网页相关领域十分内行。刘芹参与了聚众传媒的投资，同时他负责了凤凰新媒体、欢聚时代、UC 优视、小米科技、迅雷等项目的投资。资料显示，晨兴资本近半年来的出手项目也集中在企业服务和医疗健康领域，包括医药行业 SaaS 服务提供商太美医疗、骨科手术机器人研发生产企业鑫君特等，并且和红杉中国一起投资了 SaaS 模式楼宇资产管理平台匠人科技。

纪源资本童士豪专注于互联网和消费类领域的投资投资项目包括小米科技，凡客诚品，一嗨租车， 51 返利，开心网等。数据上看，纪源资本也是企业服务、金融领域最积极的投资者之一，包括大数据分析解决方案提供商擎创科技、财税服务解决方案商融易算等。

不久前自立门户的甘剑平凭借对 B 站的投资入选榜单，他创立的渶策资本去年迅速完成首支基金超 3.5 亿美元募资甘剑平是消费、文娱领域的 “独角兽投手”，知名项目包括携程网、B 站、大众点评、美图公司、Musical.ly（被今日头条-抖音收购）、世纪佳缘、PPS（被爱奇艺收购）等。成立渶策资本后，甘剑平未见公开披露的投资项目，不过其关注点依然在消费互联网市场。甘剑平曾在动点科技主办的 TechCrunch 国际创新峰会 2017 上海站现场谈及单车倒闭潮时表示：没有创新力，用 Stupid Bike 铺满市场的公司本就不该存在。

高榕资本张震主导投资和管理的项目包括拼多多、跟谁学、蘑菇街、Razer 雷蛇、平安好医生、钱袋宝（被美团点评全资收购）、贝贝网、蛋壳公寓、哈啰出行等。2004 年加入 IDG 资本的李骁军，从 2015 年开始，四年蝉联福布斯全球最佳创投人榜 (Forbes Midas List) TOP 50 中最年轻的中国投资人。他投资的包括小米、猿题库、拼多多、App Annie、锐迪科 RDA、东方购物 OCJ、天盟数码 IGG 等。

女性的名字

本次榜单中注意的是，今年全球上榜的 11 位女性投资人中，中国投资人占四席，她们是今日资本徐新、启明创投主管合伙人梁颕宇、GGV 纪源资本管理合伙人李宏玮、真格基金创始合伙人兼 CEO 方爱之。

今日资本徐新以 “创投女王”，“京东背后的女人” 为人所熟知，这是她第又一次登上此榜单。20 多年的投资生涯，徐新专注于消费互联网、消费品品牌、零售连锁店，主要项目包括唯品会、携程、网易、京东、美团点评、良品铺子等。数据显示，近 1 年来，今日资本的出依然在消费领域深耕，出手项目有零食品牌 “a1 零食研究所”、电商平台贝店、生鲜电商妙生活等。

启明创投梁颕宇也曾入选 2019 福布斯全球最佳创投人榜，出手项目几乎集中在医疗健康领域：甘李药业、再鼎医药、诺尔康、贝瑞和康、千麦医疗、克睿基因、神州细胞工程、冠科美博、曜影医疗等。

李宏玮是 GGV 美元募资的主导者，于 2005 年开办了 GGV 中国办公室。自 2012 年开始，李宏玮连续上榜《福布斯》全球最佳 100 位投资人榜单。李宏玮主导投资的知名公司包括亿航智能、流利说、牛电科技、欢聚时、小米、51 信用卡、金山办公、作业帮、同盾科技等。

真格基金方爱之凭借对小红书的投资，今年第二次入选榜，排名 91 位。方爱之投资了小红书、完美日记、蜜芽、依图科技、Club Factory、出门问问、地平线机器人、VIPKID 等众多明星项目。公开资料显示，近半年真格基金出手项目覆盖本地生活、企业服务、电商、医疗健康等多个领域，包括分子诊断技术研发商艾科诺、电商公司十荟团等。

其他的名字

开始减少在公开场合亮相发声的 “创业导师” 徐小平排在榜单 24 位，入选项目是美菜网。作为创投圈的的 “网红”，小平老师最近的曝光度确实大幅减少，最近一次公开场合谈到未来的市场机遇，他表示：“一个属于产业互联网的宽口径赛道已经打开，希望越来越多的年轻人加入这个大潮，青春 ‘战放’，最终把中国整体经济推向高潮。”

入选榜单中，同样远离媒体聚光灯的还有 “独角兽补手”、“投资手法” 快狠准著称的金沙江资本朱啸虎。朱啸虎是是滴滴出行首投资者之一，此外，饿了么、共享单车 ofo、共享充电公司小电、直播平台映客/等此前在多个风口项目都能看到他的身影。最近，朱啸虎最近言说主题开始转向 toB，比如 SaaS 创业公司 EventBank 捷会易。

名单中还有愉悦资本创始及执行合伙人刘二海，由于瑞幸咖啡事件，作为投资人的他是近来媒体多次提起的人物。除了瑞幸咖啡，蔚来汽车、摩拜单车也是他投资过的明星公司。参加 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站时刘二海表示：“移动支付、IoT 等新基础设施，让中国正在发生不得了的事情。”

许达来是本年度 Midas 名单中排名最高的新人，他与小米创始人雷军一起成立顺为资本。除中国市场外，顺为资本进来在印度、东南亚也有不少的投资布局。

一些创投老将的名字活跃在名单。比如红杉资本中国基金合伙人计越、光速中国创始合伙人宓群、红杉中国合伙人周逵、IDG 资本合伙人过以宏、纪源资本管理合伙人符绩勋、高榕资本创始合伙人高翔，启明创投创始主管合伙人邝子平。其中，21 年风险投资经验的邝子平首次登上福布斯全球最佳创投人榜单，排名第 69 位。 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站的主论坛上，邝子平分享了他对于资本市场与新技术发展的看法。

上榜的中国投资人中，最为年轻的仍是源码资本创始合伙人曹毅，排名第 51 位。