科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2020.04.20-2020.04.26）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

海内外科技创业事件看多了之后，难免会对自己是否出现幻视产生疑问。你可能之前已经见到了印尼版淘宝，但随后而来的印度版拼多多，尼日利亚版京东···或许会让你质疑它们到底是这些巨头的分公司还是一种创业圈的混脸熟手段。

早前我们曾报道过 “物流界 Uber”—Kargo、本周则又出现了一位 “印度版今日头条”—Dailyhunt。除了类似的商业或者产品模式，在这种似曾相识的业界称号背后也可以看到一种良性期盼，希望从它们身上找到或者再造一次属于这些业界巨头的辉煌历程（就发展前景而言）。然而有趣的是，这种 “复刻” 行为让它们在以 “创新”、“蓝海” 为吸引点的科创界显得多少有些格格不入。

当然，对这种事情，正主往往才更有发言权。比如本周的 “印度版今日头条” 再次（事实上是第三次）获得了今日头条母公司的投资。这里我们也并不难发现这种多次投资行为表达的是一种认同和肯定。

大多时候我们都觉得从 0 到 1 才是创新，但更多情况下，初创公司的使命并不是天生要 “去颠覆”、“去革新”。它们所要去做的只是去验证一种商业模式是否可行，在新的市场地域中，在新的技术背景下。这是一个充斥着枯燥和压力的过程，伟大与 “成就硅谷传奇” 只是它的副产物而非目标。而这个过程本身，或者说去开启这个过程就是一件足够 “创新” 的事情。虽然它看起来并没有影视剧中那样跌宕起伏震撼人心。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

东南亚

🇮🇩 Gojek收购当地支付平台Moka：本次交易细节尚未对外公布，但据彭博社此前报道指出，这笔收购的价格至少在 1.2 亿美元以上。报道指出，本次收购将使 Gojek 的数字钱包业务 GoPay 和 Moka 的零售商资源得以结合，为两家公司营造更好的市场环境。

当前，在本次收购之外，Gojek 也同 Moka 合作加入了一项支持当地本土企业的抗疫计划，通过向用户发放优惠券以刺激用户积极消费，从而帮助当地中小企业渡过当下疫情中难关。

🇸🇬 新加坡地产科技初创公司SensorFlow获得830万美元A+轮融资：SensorFlow 主要通过旗下无线 IoT 解决方案为客户实时优化建筑能耗。SensorFlow 表示，其传感器会监测房客的行为数据，在系统检测到运行故障时自动激活能源优化操作，从而减少对房客的体验干扰。公司指出，目前已在东南亚地区签约超过 1 万间酒店客房。

🇸🇬 新加坡AI食品科技初创公司Easy Eat获得A轮融资：Easy Eat 主要通过其 AI 解决方案帮助餐厅完成数字化转型。基于 Easy Eat 提供的二维码技术，用餐人员将会获得更加个性化的就餐体验，而商家也可以量化了解消费者的行为，在提高自身效率的同时为对方提供更加针对性的服务。Easy Eat 表示，将推出一份零佣金的服务计划为商家提供在线订餐和外卖服务支持，以帮助商家应对当下新冠困境。

南亚

🇮🇳 受疫情影响，印度外卖独角兽Swiggy将大规模解雇云厨房部门员工并关停半数门店：Swiggy 或将于下月解雇 800 到 900 名云厨房业务部门员工，以消减公司运营成本。消息人士补充道，裁员计划中近 40% 的员工是由于年度绩效考核未达标。而在裁员之外，Swiggy 也将关闭近一半的云厨房门店并重新谈判剩余门店的租金。

目前，随着疫情影响的扩大，印度多家消费互联网初创公司均实施了裁员及降薪策略以保留现金应对本次难关。Acko Insurance、Meesho、Travel Triangle、Shop101、Paytm 等也都实施了不同程度的裁员降薪计划。其中，Paytm 在本周一裁员 700 人，是继 Swiggy 之外的另一家选择大规模裁员的印度独角兽企业。

🇮🇳 Facebook对Reliance Jio投资57亿美元 “彰显其对印度的承诺”：本次投资后，Facebook 成为 Reliance Jio 当前持股比最大的少数股东。这笔融资也是目前世界上最大的一笔由科技公司发起的对少数股权投资，同时也是距今为止印度科技界最大的一笔外商直接投资。

Facebook 表示，这笔投资 “彰显” 了它 “对印度的承诺”，公司将专注同 Jio 合作，“在不断增长的数字经济环境中为当地居民和企业的发展创造更加高效的新方式。”

🇮🇳 印度新闻聚合平台Dailyhunt获得字节跳动等近2350万美元G轮融资：Dailyhunt 的前身为前诺基亚员工于 2009 年成立的在线新闻聚合平台 NewsHunt，平台后于 2012 年被 Verse 收购并在 2015 年改名为 Dailyhunt。据了解，Dailyhunt 可以从其它新闻媒体平台中提取新闻报道聚合在其自身平台上以供用户阅读，有着 “印度版今日头条” 之称。目前，Dailyhunt 的总平台月活超过 2.63 亿，应用软件月活也达到 2.08 亿。

值得一提的是，字节跳动此前曾在 2016 年和 2019 年就对 Dailyhunt 有过参投。

🇮🇳 印度B2B农产品交易平台Bijak获得A轮1200万美元融资：成立于 2019 年的 Bijak 是一个 B2B 农产品交易平台。Biijak 表示，其平台可以帮助贸易双方更好的制定价格并优化物流和周转资金问题。目前，该平台已覆盖印度 22 个邦的 550 所地区，支持 80 多种农产品的交易。

此外，Bijak 的本轮投资方红杉和 Omnivore Partners 于本月初也参与了对其当地同行 DeHaat 的投资，而 DeHaat 的该轮融资也为 1200 万美元的 A 轮。

🇮🇳 亚马逊启动新计划，推进印度线下卖家转型电商：这项名为 “Local Shops on Amazon” 的计划旨在帮助消费者能以足不出户的方式从附近商店中购买商品，同时也能帮助卖家扩展其覆盖范围并向数字化转型。亚马逊印度相关负责人表示，希望通过这个计划让任何规模的本地店铺和零售商都能参与进来，使用亚马逊的配送服务为客户送货上门。目前，该计划仅针对生活必需品的配送，但未来随着禁售限制的逐步解除，计划也将指出其它类目的商品。

🇮🇳 印度差旅出行管理平台 Itilite 获得1300万美元B轮融资：Itilite 成立于 2017 年，主要通过旗下 SaaS 平台为商务出行人士提供数字化的出行流程管理服务，在帮助用户控制差旅成本的同时改善其预定流程体验。

随着疫情影响的扩大，Itilite 也提供了符合世卫标准的 “防疫周到”（Covid Safe）类酒店的筛选功能，帮助差旅人士在出行的同时确保自身安全。

欧洲

🇫🇷 法国二手时装交易平台Vestiaire Collective完成5900万欧元融资：成立于 2008 年的 Vestiaire Collective 是一家二手时装交易平台。公司称，目前在全球 90 多个国家或地区拥有超过 900 万名会员，平台上 80% 的交易均为跨境交易。公司当前尽对欧洲地区提供直邮支持，但公司指出，本轮融资后，将在今年夏天和年底之前上线对美国和亚洲的直邮服务。

🇬🇧 英国企业AI系统方案供应商Peak完成1180万欧元A+轮融资：Peak 主要通过旗下全栈式企业 AI 系统解决方案帮助企业完成 AI 化的部署。Peak 表示，其系统将客户所需的底层架构、数据处理、AI 工作流程已经应用程序集成到一个 SaaS 产品中，大幅减少了企业对技术人员及技术维护方面的需求，让企业能够在数周而不是数年内成为一家 AI 驱动的企业。

🇫🇷 法国数字健康险初创公司Alan获淡马锡领投5000万欧元C轮融资：成立于 2016 年的 Alan 主要在当地为客户（尤其是面向企业员工）提供数字健康保险产品。但同时，Alan 也提供了远程医疗预约和医师查找咨询等多方面服务。公司指出，希望把 Alan 打造成一个全方位的健康平台，帮助用户解决健康方面的个人困扰。

Alan 也表示，为了抗击疫情，公司也于近期把其问诊功能免费开放给用户使用。此外，用户也可以免费获得两个月的 Headspace 冥想订阅服务。

封面来源：Rebeca Sánchez on Unsplash