日前，IT 在线教育品牌 “奈学教育” 完成数千万元天使轮融资，由 58 产业基金和初心资本联合领投。

奈学教育创始人兼 CEO 孙玄表示，本轮融资资金将用于 C 端课程教学教研体系的进一步深耕以及市场拓展。

奈学教育由前 58 集团技术委员主席孙玄于 2020 年 2 月创立。CEO 孙玄毕业于浙江大学，曾任转转公司首席架构师和技术委员会主席以及百度资深工程师。团队其他核心成员来自百度、腾讯、阿里、华为、58 集团等头部科技企业。

奈学教育定位于新 IT 职业教育培训平台，致力于帮助每一个 IT 人持续提升职业技能。目前从架构编程品类切入，采用在线直播大班训练营模式教学，针对 3 年及以上的职后人群，提升 IT 从业者的整体技术思维和技术能力。目前已推出中阶课（架构师训练营）和高阶课（百万架构师训练营）。中阶课程针对 3~5 年工作经验的人群，通过把孤立的技术知识点连成线，帮助学员从全局视角掌握分布式架构设计方法，成为合格的架构师。高阶课程针对拥有 5 年以上工作经验的人群，通过把技术从线连成面，帮助学员形成完整立体的方法论体系，掌握架构设计的哲学本质，成为顶级的架构师。

58 产业基金投资总监张腾表示：“IT 在线教育培训是我们一直在关注的领域。目前各个行业均处于数字化转型的时间点，专业技术人才的需求量逐渐提升。奈学的创始团队均为 IT 领域的资深从业者，具备多年的互联网和教育从业经验。另外，相比市场上其他机构，我们看好奈学团队在学习体验和学习结果方面所做的努力，长期来看这有助于奈学在圈内产生正向的口碑，成为有影响力的教育品牌。“

谈及未来规划，创始人孙玄认为：“奈学教育发展分为三个阶段：第一阶段，从架构编程品类开始深耕，不断迭代和丰富课程品类，做到 IT 品类全覆盖；第二阶段，通过进一步细化课程内容的颗粒度，完善相关的智能引擎和推荐算法，构建用户自主学习平台，满足用户多维度、个性化学习成长需求；第三阶段，奈学教育作为人才供给方，将和人才分发方、人才需求方三位一体打通，构建完善的人才服务生态。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。