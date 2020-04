日前,IT 在线教育品牌 “奈学教育” 完成数千万元天使轮融资,由 58 产业基金和初心资本联合领投。

奈学教育创始人兼 CEO 孙玄表示,本轮融资资金将用于 C 端课程教学教研体系的进一步深耕以及市场拓展。

奈学教育由前 58 集团技术委员主席孙玄于 2020 年 2 月创立。CEO 孙玄毕业于浙江大学,曾任转转公司首席架构师和技术委员会主席以及百度资深工程师。团队其他核心成员来自百度、腾讯、阿里、华为、58 集团等头部科技企业。

奈学教育定位于新 IT 职业教育培训平台,致力于帮助每一个 IT 人持续提升职业技能。目前从架构编程品类切入,采用在线直播大班训练营模式教学,针对 3 年及以上的职后人群,提升 IT 从业者的整体技术思维和技术能力。目前已推出中阶课(架构师训练营)和高阶课(百万架构师训练营)。中阶课程针对 3~5 年工作经验的人群,通过把孤立的技术知识点连成线,帮助学员从全局视角掌握分布式架构设计方法,成为合格的架构师。高阶课程针对拥有 5 年以上工作经验的人群,通过把技术从线连成面,帮助学员形成完整立体的方法论体系,掌握架构设计的哲学本质,成为顶级的架构师。

58 产业基金投资总监张腾表示:“IT 在线教育培训是我们一直在关注的领域。目前各个行业均处于数字化转型的时间点,专业技术人才的需求量逐渐提升。奈学的创始团队均为 IT 领域的资深从业者,具备多年的互联网和教育从业经验。另外,相比市场上其他机构,我们看好奈学团队在学习体验和学习结果方面所做的努力,长期来看这有助于奈学在圈内产生正向的口碑,成为有影响力的教育品牌。“

谈及未来规划,创始人孙玄认为:“奈学教育发展分为三个阶段:第一阶段,从架构编程品类开始深耕,不断迭代和丰富课程品类,做到 IT 品类全覆盖;第二阶段,通过进一步细化课程内容的颗粒度,完善相关的智能引擎和推荐算法,构建用户自主学习平台,满足用户多维度、个性化学习成长需求;第三阶段,奈学教育作为人才供给方,将和人才分发方、人才需求方三位一体打通,构建完善的人才服务生态。”

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。