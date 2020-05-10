科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2020.05.04-2020.05.10）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

Leflair，成立于 2015 年，主打中高档奢侈品电商闪购。2020 年 2 月 5 日，这家越南创业电商宣布由于融资失败，公司暂时停止业务。至 5 月初，Leflair 申请破产，退出了激战正酣的东南亚电商圈。

Leflair 倒闭的原因目前仍众说纷纭，但唯一可以确定的是，Leflair 并不只是唯一一个在当下消失的初创公司。在这些初创公司的背后往往有着各式各样的原因等待人们去发现，去了解。然后根据这些学习到的经验小心翼翼地避免下一次的出现。

但现实却也总是事与愿违，一遍又一遍的重演。在 Leflair 倒闭的不久前，“东南亚 Netflix”Hooq 也同样低调的消失在了激烈的市场竞争中。在 hooq 之外、在 Leflair 之外，这份名单远没有尽头。当然这里也无从发现起点。既然如此，它们用自身经历留下的教训还会有什么用么？如果它们战胜了这些教训，另外的类似公司还可以把这些原因当成需要去解决的问题么？

另一端，进程仍在继续。尽管疫情让百业萧条，但电子商务行业却是另一番景象。近期，东南亚物流公司 Ninja Van 在最新一轮融资中获得了 2.8 亿美元，而这笔融资则是该公司历史上获得的最大一笔融资。

话不多说，让我们进入本周正题。

东南亚

🇻🇳 前Lazada高管的时尚电商项目败走越南，宣告破产：到底发生了什么？虽然现在分析还为时过早，但第一个明显的挑战是，越南中产的数量还不够大：世界银行称越南的中等收入人口为 13%（1250 万），到 2026 年，这一数字才会翻一番。这对于还在净亏损中挣扎的 Leflair 来说毫无用处。

除此以外，电商本身也是烧钱的生意。Leflair 在越南和新加坡都设立了仓库，以确保最快速出货，保证购物体验。

🇸🇬 新加坡金融科技公司Nium获得Visa投资：Nium 称自己是 “全球首家国际企业支付平台”，他们的跨境业务遍布 90 个国家，支持 63 种货币形式。今年前三个月，Nium 的交易量达到近 20 亿美元。

🇮🇩 红杉为印尼快消品B2B交易平台Gudangada注入2540万美元资金：Gudangada 成立于 2018 年，致力于为快消品 B2B 交易行业提供一站式交易平台服务。目前，Gudangada 平台已有数千家分销商、批发商和零售商加入，进货品类从拉面到洗衣粉、从香烟到可乐应有尽有，覆盖 500 多个城市。

🇸🇬 东南亚物流公司Ninja Van完成公司史上最大一笔融资：新冠疫情爆发，百业萧条，但电子商务行业却是另一番景象。东南亚的物流公司 Ninja Van 便在最新一轮融资中获得了 2.8 亿美元，继续扩大他们在东南亚地区的影响力。

成立于 2014 年的 Ninja Van，业务遍及新加坡、马来西亚、印度尼西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南。目前拥有 30000 名员工，其中 20000 名全职司机，每天处理超过 100 万个包裹。

西亚

🇮🇱 以色列云安全公司Ermetic完成1000万美元融资：Ermetic 是一家为企业云提供安全保护的公司，成立不到一年。日前他们宣布获得来自 Glilot Capital Partners、Norwest Venture Partners 和 Target Global 的 1000 万美元融资。这家总部位于特拉维夫的公司推出了一种基于分析的解决方案，通过检测云中所有的人和机器身份，并分析其访问权限，防止数据泄露。

欧洲

🇬🇧 英国小微企业帐目管理服务Countingup融资450万欧元：Countingup 上线两年，已拥有超过 2 万名客户，处理了近 11 亿欧元的交易。小型企业只需 5 分钟就可以使用智能手机开立 Countingup 对公账户，并获得银行和会计功能。不仅如此，Countingup 最近还推出了 Accountant Hub，这是一个基于网络的会计系统，帮助会计人员管理和协作中小企业客户。

封面来源：Arron Choi on Unsplash