5 月 28 日，声网 Agora 举办了主题为 “万物皆可云时代，RTC 在国内外创新场景的应用与趋势发展” 的线上媒体分享会。声网 Agora 合伙人&新兴市场负责人 Tony Wang 分享了在实时音视频在海外的应用场景及趋势。

Tony Wang 表示，在线教育与电脑游戏等在海外的增长趋势远远不及国内市场，在国外，家长更多的是希望孩子能在家玩，自主的学习，电脑游戏的人群也比较固定，不会有太高的增长。反而是在线上面试、线上健身瑜伽、电商零售、体育游戏、VR 游戏等场景，实时音视频的用量有了明显的增长。”

Tony Wang 透露，“在海外，平时会有很多专业的活动、会议，因为疫情，大部分活动都往线上转移，例如印度的 “10times” 就使用了声网的视频 SDK 在一个月内就完成了线上的虚拟会场系统。还有一个比较大的趋势就是线上面试，因为疫情，很多海外公司无法做到面对面的面试，推动了线上招聘的需求，在日本的 “ZEKU”、印度的 “On Time Job” 等平台都使用了声网的音视频技术，开启了线上面试的功能。”

“另一个我们看到跟国内很不一样的趋势，在亚太地区，游戏的分钟数在疫情期间大幅上涨，而在欧美地区比较流行的是在家里健身，很多的健身房因为疫情被关掉，推动了线上健身需求，例如印度的瑜伽 APP“SARVA”，日本的健身 APP“SOELU”，印度的 “FITTR” 都采用了声网的音视频技术，其中 “SARVA” 是印度的瑜伽大师在线上教美国学生完成各类瑜伽动作，相比美国本地的教练教学生练瑜伽，教学质量有了明显的提高。而在疫情过去后，因为方便、省时的原因，一部分瑜伽业务将会保留在线上。”

此外，在疫情期间，电商零售在海外也有了巨大的发展，涌现出了很多电商直播 APP，例如菲律宾的 “Kumu”、美国的 “SuperGreat”，印度的 “Bulbul”，通过线上对商品进行介绍，或者与用户连麦来介绍商品，很多讲解员与用户都分布在全球，但借助声网的 SD-RTN™在全球部署的 250+数据中心，可以实时、高效的与用户连麦介绍商品。

全球知名的护肤品品牌巴黎欧莱雅疫情期间在印度市场借助实时音视频快速上线了线上版本，巴黎欧莱雅印度市场的 4000 多名在线顾问每天会在家对客户进行在线销售咨询和实时流媒体美容课程的直播，由于印度的网络条件并不发达，借助声网低延时、抗弱网的实时音视频技术，4000 多名顾问就算身处不同的城市，处于较弱的网络环境下，依然可以实时、高效的与客户进行在线视频沟通。

在印度的体育场景，体育聊天 APP“rooter” 在疫情期间得到了巨大增长，体育的明星由于无法参加线下赛事，会在 “rooter” 与自己的粉丝进行音视频互动。而印度的虚拟体育游戏平台 “MPL” 也在疫情期间实现了显著增长。而在 VR 游戏领域也出现了一些新的趋势，由于线下的社交暂停，很多 VR 的游戏在疫情期间加入了多人社交的元素，这就需要实时音视频技术，让用户可以在 VR 游戏世界与别人进行沉浸式的音视频互动。

声网 Agora 成立于 2013 年，是实时音视频云行业开创者，是全球领先的专业 PaaS 服务商。其服务覆盖社交直播、在线教育、企业协作、IoT、医疗、游戏、保险等 10 余行业，共计 100 多种场景。声网的实时互动技术服务覆盖全球 200 多个国家和地区，并在当地提供技术和运营支持。使用声网服务的企业包括小米、陌陌、抖音、The Meet Group、新东方、VIPKID、好未来等巨头、独角兽及创业企业。