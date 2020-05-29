“在互联网碎片化时代，内容越来越多样化，创意层出不穷，这时候管理决策的过程就变得冗长复杂了。” 曾担任宝洁全球品牌总监的筷子科技 CEO 陈万锋说道，他认为这个问题可以通过自动化和 AI 技术来解决。

如何用技术驱动创意资产管理和决策？特别自新冠疫情以来，全球品牌企业面临短视频、直播内容红利及疫情的双重冲击，加上餐饮业、实体零售等纷纷转型线上，通过技术来管理数据和创意内容的需求越来越旺盛。基于这样的思考，陈万锋与另一位创始人李韶辉带领团队开发了一款智能创意资产管理及决策优化平台——Kuaizi。

Kuaizi 平台于 2015 年初上线，其包括基于元素级别的创意 AI 核心技术及 120 多项平台技术，品牌赋能智能制作管理, 、创意元素归因分析、元素级创意 ROI 优化及创意元素标签化大数据洞察等创意技术产品和服务，并兼容 SaaS+BPO，自助 SaaS 与混合云容器化部署等多种交付方式。

陈万锋告诉记者，筷子科技之所以能将创意生成的过程自动化、数据化、智能化，关键在于对广告创意进行元素级拆解。所谓 “创意元素”，可以理解为 PS 中的每一个图层、视频中的每一个镜头、图片中的每一句文案。无论是图片、视频还是落地页，都由这些元素组成，理论上不同的创意就是不同的排列组合方式。这个过程就可以抽象出数据模型，通过投放效果回流的数据再进行分析调整，不断优化营销效果。

其介绍，品牌企业全面应用 Kuaizi 需要五步走，即可实现创意内容的智能化运营闭环。1. 企业通过通用方式进行原始创意元素制作。 2.Kuaizi 系统对接改进传统创意流程，获取创意原始资产，拆解元素并把元素智能化数据化，超高效生成多样化。3. 对接公域或私域流量变现场景，智能元素匹配并获取数据。4. 实时分析元素表现并直接优化数字商业转化效果。5. 创意标签化数据建模并为企业建立长期的创意大数据库。除了提高创意素材的生产和管理效率，陈万锋说筷子科技为客户提供的更大价值是转化效果提升。筷子科技的系统可以对广告创意中的元素进行数据 ID 化，使其能被互联网通用的底层语言被连接，从而帮助品牌进行数据追踪，基于点击率、转化率 ROI 等指标分析创意效果。

在收费模式方面，除了标准的 SaaS 订阅费外，筷子科技还可结合效果收取一定比例的费用。筷子科技主要服务大品牌客户，集中在消费零售领域，目前也正准备拓展更多中小品牌企业，为疫情中线下门店转战线上服务。

截至目前，筷子科技目前已与阿里巴巴，京东，腾讯，头条，各大视频 APP，海外 Google，Youtube，Facebook，Instagram 等平台对接，逐步覆盖公域+私域全场景通路。Kuaizi 在全球范围服务超过 130 个品牌、70 个 500 强大品牌集团客户，如欧莱雅集团、宝洁、联合利华、玛氏、百事集团、家化集团、华为、金佰利集团、TCL、VISA、百胜中国、Intel、万豪集团等。另外陈万锋透露，国内创意预算市场约为 1000 亿，海外市场大概其 2 倍。除了占据国内市场，筷子科技当前也在进行海外市场的积极拓展，目前已成立 Kuaizi 伦敦办事处。

据了解，筷子科技目前团队约 80 人，主要来自快消品牌行业资深营销专家以及互联网营销技术团队。此前曾获得德迅投资、启赋资本、钟鼎宝捷会基金的投资，今日筷子科技宣布获得赛意产业基金的数千万元 A+轮投资。