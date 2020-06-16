2017 年 5 月，在乌镇围棋峰会上，AlphaGo 三局连胜世界排名第一的中国棋手柯洁，成为人工智能发展史上的经典一役。

三年后，中国人工智能平台公司启元世界将摆下另一场擂台，向人工智能领域的更高峰——《星际争霸》发起挑战。

相比于已经被 AlphaGo 彻底征服的围棋，《星际争霸》是一块更加难啃的 “硬骨头”，即使与 AlphaGo 师出同门的 AlphaStar 也尚未彻底征服人类职业选手。

AlphaStar 与人类职业选手的第一次对战放出的是测试比赛录像，并在一盘现场对战中失利。后来 AlphaStar 为了防止被职业玩家抓住漏洞，匿名参加《星际争霸 II》欧洲天梯对战系统，在与大师和宗师级选手的比赛中互有胜负。

2020 年 6 月 21 日下午 2 点，启元 “星际指挥官”AI 将迎战人类顶级职业选手，《星际争霸 I/II》全国冠军黄慧明（TooDming），还将与首位晋级世界锦标赛全球总决赛的中国大陆选手、2018 年《星际争霸 II》黄金总决赛冠军李培楠（TIME）交手。这将是全国首次现场直播星际 AI 与人类顶级职业选手的对战。这场启元星际 AI 顶级职业选手挑战赛也是 2020 北京智源大会的系列重磅活动之一。

在 AlphaGo 称霸围棋棋坛之后，DeepMind 把重心转移到了《星际争霸》上来。Facebook、腾讯等科技巨头近年来也都全力押注这条赛道。

作为有史以来最成功的即时战略游戏，《星际争霸》可谓人工智能的 “巅峰挑战”。

相比于回合制的围棋，《星际争霸》是即时对抗类游戏，必须做出毫秒级决策；相比于围棋在 361 个落子点之内的选择和完全信息可见，《星际争霸》的决策空间高达 10 的 26 次方并充满了战争迷雾；相比于《DOTA2》、《王者荣耀》的 5 对 5 英雄对战，《星际争霸》涉及 200 个单位的战役、战术策略博弈和经济、科技发展决策，所以对 AI 极具挑战性。

《星际争霸》考验的是 AI 全方位的综合能力，既要能看得懂游戏态势，又要能深刻理解敌我局面，还要在正确的时间做出正确的决策，根据对方行动随机应变。这要求 AI 不仅能实时感知、认知环境，还需要适应环境，做出数千步连续决策以求得胜利。

所以，通过《星际争霸》训练出来的 AI 更接近各个行业真实的应用场景：环境复杂多变、策略空间巨大、响应时间实时，而 AI 可以在此类复杂场景中甄别、提取有效信息，在信息不完全情况下进行推理和决策。

业内把 AlphaGo、AlphaStar、“星际指挥官” 这一类具备自我学习、自主决策能力的 AI 叫做智能体（Agent），它是人工智能技术的集大成者，在虚拟世界表现为数字人，在实体世界表现为机器人。

启元世界自 2017 年 8 月创立以来，致力于创造伟大的智能体产品，并把智能体带入每个行业、每个家庭、每个人，提升产业效能和生活体验。公司团队核心成员来自 BAT、Netflix、IBM、香港科大、伯克利等国内外知名高科技企业和一流学府，屡获 NeurIPS、CVPR 等国际竞赛大奖。

值得一提的是，作为一家创业公司，启元世界仅使用了 DeepMind AlphaStar 1% 的算力，就已经达到人类顶级高手的水平，并敢于在公平设定下（与人类选手近似的 APM 操作限制），在线下公开与顶级职业选手进行实时对战。

这背后是三年时间的自主研发，启元凭借世界一流的算法原创和工程实践能力，通过启元 “智能体训练云平台”，实现智能体不断迭代进化。赛事备战冲刺期，启元智能体训练云也部署到了滴滴云，利用其底层计算资源进行智能体训练。

启元 “星际指挥官” 仅需几千局的小样本做启动，就能让智能体通过模仿高手、超越高手达到人类顶级选手水平。这意味着，在缺乏大数据积累的很多行业，如智能制造、能源优化、网络调度，智能体也有着广阔的落地空间。

正如 DeepMind 一样，在《星际争霸》中彻底战胜人类，并不是启元世界的终极目标。《星际争霸》只是启元在虚拟世界训练智能体的一块 “试验田”，最终的目的是训练出具备自我学习、自主决策能力的智能体，利用新一代人工智能技术，帮助客户解决博弈、优化、控制等复杂环境下的动态决策问题。

启元世界不仅是要自己训练出水平更高的智能体，还要帮助各行各业训练出自己的智能体，助力产业升级。通过启元世界的 “智能体训练云” 平台产品，企业可以实现一站式的智能体应用构建，实现端到端的智能体开发、训练、评估和部署。目前，启元 “智能体训练云” 已在全国数十家商业组织和学术机构中得到广泛应用。

除了助力产业升级，启元世界打造的娱乐智能体还有望重塑虚拟世界。通过学习模仿人类行为的虚拟玩家、虚拟角色，结合电子游戏、互动电影、虚拟社交等产品形式，打造个性化、沉浸式的娱乐体验。

如果说乌镇围棋峰会见证了智能体时代的一扇窗被打开，此次星际挑战赛有望见证智能体真正走入各行各业。不仅如此，这次比赛或许还将标志着人工智能正式从感知时代进入智能体时代。

6 月 21 日，邀您来共同揭晓。