正值综艺《乘风破浪的姐姐》热播，这档节目以在演艺界各有成就的 “姐姐” 为主角，在当日就播放量破亿，霸占微博和知乎话题热搜榜。

一时间，关于 “姐姐” 的话题延展到各个圈层。相对来说，女性在科技界依然是少数，但是她们的影响力与日俱增。动点科技综合《2020 胡润全球白手起家女富豪榜》以及福布斯发布的《2019 全球最具影响力女性榜》，梳理了几位在科技互联网行业有影响力的 “姐姐” 的故事，来看看女性在科技行业展现的独特魅力。

滴滴出行柳青

滴滴的二把手

42 岁

7 月 2 日，滴滴出行总裁柳青通过微博发布了入职滴滴六周年感慨：“在滴滴这六年时间一路跌宕起伏，在这条创业的路上，除了一路向前，乘风破浪，别无选择。”

柳青是著名企业家、联想集团创始人柳传志之女，也是北京大学、哈佛大学计算机系的高材生，毕业后入职高盛亚洲。2014 年 7 月，柳青加入滴滴，次年 2 月升任总裁。加入滴滴之后，柳青主导了滴滴打车与快的打车合并案、苹果 10 亿美元投资以及收购 Uber 中国等一系列重大事件。

柳青在商界的影响力与日俱增，曾连续四次上榜《财富》“全球最具影响力商界女性”，在 2015 年被《福布斯》评选为 “12 位值得关注的亚洲年轻女高管” 之一，还曾入选《时代周刊》“全球影响力百人榜”。

回顾柳青在滴滴的六年，既有与快的、Uber 中国竞争的高光时刻，也遭遇过 2018 年连续安全事件的低谷期。对此，柳青感慨道：“在滴滴的第六个年头。这一路的跌宕起伏，曾几何时也莫名感慨感伤，但后来发现这些多愁善感的情绪其实都是一种奢侈品。”

作为职业女性的她关心女性在职场的成长。2017 年，柳青与滴滴出行 CEO 程维发起了女性职业成长计划 “滴滴女性联盟”，以激发公司多元文化氛围，推动高潜能女性更快成长，创造更有利于女性职场发展的工作环境。

她懂得在管理中善用自己的女性特质：周到、平和、包容、敏感。柳青认为：“作为一个企业领导者，应该主动发掘女性的职场优势。善于倾听、韧性强都是女性独有的特质。”

彭蕾

阿里巴巴 18 罗汉之一

49 岁

彭蕾是阿里巴巴 18 罗汉之一，陪伴阿里从十几人创业团队成长为一个百亿企业。

彭蕾性格果敢，处事雷厉风行。她在 37 岁时临危受命担任支付宝 CEO；40 岁出任蚂蚁金服董事长兼 CEO；43 岁将蚂蚁金服的估值做到 750 亿美元；在她的带领下，支付宝成为了国内乃至全球的主流移动支付 APP。

2018 年 4 月卸任蚂蚁金服的董事长后，彭蕾专门负责阿里巴巴在东南亚的全资子公司 Lazada。在她的带领下，Lazada 实现了连续第三个季度实现订单同比增长超 100%。

2020 年 3 月 16 日，彭蕾以 80 亿元财富位列《2020 胡润全球白手起家女富豪榜》第 80 位。

在阿里，彭蕾有一个女性特质十足的花名 “林黛玉”。她的女性特质在支付宝的发展过程中起到了关键作用。为了让支付宝的用户进一步增长，彭蕾决定将交电话费、水电煤气费、信用卡还款这些生活小事纳入支付宝。时至今日，支付宝已经将城市基础设施的支付系统全部打通，人们可以在支付宝上付水电费、付电话费……生活便利了不少。

彭蕾认为：“女性对于用户体验有着更敏锐的感受，用户体验、用户价值正是现在发展移动互联网产品的重中之重，女性表现出来的想象力、感性力在强化产品个性化、定制化、精细化方面是男性不可取代的。” 这也是为什么越来越多的女性进入 IT、3C 等过去由男性主导的创业领域。

纪源资本李宏玮

投资界 “花木兰”

48 岁

李宏玮曾经是飞机系统工程师，2005 年加入纪源资本担任合伙人，全面负责 GGV 在中国的投资计划。十几年时间里，李宏玮陪伴几十位创业者打拼成长，她参加投资的 10 家企业成功上市。代表投资项目包括 YY、多玩、UC 优视、亿航等。

李宏玮曾在摩根斯坦利和 JAFCO 亚洲工作，而在此之前，她在新加坡航天科技集团担任主任工程师。她自称为极客，对技术的有着深刻的理解。她投资过的技术型公司很多已经带来丰厚回报，其中包括欢聚时代、小米、金山 WPS、牛电科技、Keep 等明星公司。

她曾连续登上福布斯评选的世界百强投资人、世界百强女性榜单，成为了世界排名最高的在华女性投资人。

她曾说：“虽然大家一直都说我是圈子里为数不多的女性投资人，但实际上，我从来没把自己当女生。” 她认为女性应该对自己不设限，勇于撕掉外界的标签，而不是被规定只能做 “女生可以或不能做的事”。

中国平安联席 CEO 陈心颖

平安集团科技创新的推动者

43 岁

《福布斯》杂志发布的 “2019 年全球 100 位最具影响力的女性” 榜单中，平安集团联席 CEO 陈心颖入选，位列第 22 名。

陈心颖毕业于麻省理工学院，于 2013 年加入平安，现任中国平安集团联席 CEO，分管平安集团科技创新及医疗健康业务。

2013 年初，平安集团董事长马明哲宣布平安全面向金融+科技转型。到 2019 年，平安已经拥有 5.6 亿互联网用户、1.91 亿金融客户，以及 11 家科技公司和 1.2 万个专利申请。平安旗下的 11 家科技公司中已有 2 家上市公司，3 家独角兽，总估值超过 700 亿美元。

这份成绩单的背后少不了一位女性高管的贡献。作为平安历史上第一个女性联席 CEO 的陈心颖，也是马明哲 “金融+科技” 战略的拥护者与执行者。

2012 年以来，平安将 “科技创新” 作为平安未来重要的发展动力之一，开始探索多项基于新科技平台的创新金融业务。六年间，在陈心颖的带领下，中国平安的基础科技研发与投入取得迅猛发展。

陈心颖工作时很严肃，但作为女性高管最大的优势是，和男性高管一样对事严苛，但管理风格上却更温暖、人性化。例如，她不会强制要求团队 996，更多的是结果导向；她关心青年员工，主动提议在公司增加休闲娱乐设施。作为母亲，她同样承担着家庭的责任。陈心颖每周周末的两天全部用来陪孩子，并且 20 年来一直坚持。

苹果公司葛越

苹果中国操盘人

葛越在苹果公司曾领导 Apple 无线技术软件工程团队九年，负责为 Apple 产品开发蜂窝、WiFi、蓝牙、NFC、定位等技术。

2017 年 7 月，苹果公司任命葛越为副总裁及大中华区董事总经理，负责让苹果产品与服务更好地适应中国市场。

2017 年上半年，苹果公司曾面临在中国市场营收下滑、市场份额下跌的窘境，还受到微信的夹击。在中国市场微信整合了支付工具、信息系统和游戏，使得苹果支付和苹果音乐等服务收入受到影响。

葛越上任之后，通过一系列 “本地化” 操作，凭借对中国国情的了解抚平中西方因文化、地域等因素造成的差异，使得苹果中国区业绩止跌回升。例如，为 iPhone 和 iPad 开发新的中国特色功能，推出二维码支持、短信欺诈预防、以及使用电话号码来作为 Apple ID 等功能。

作为大中华区第一个董事总经理，葛越也推动了中国的首个设计开发加速器、智惠计划、以及中国发展研究基金会的农村交易计划等。智惠计划在 2018 年启动，整合了苹果中国的 CSR 资源，包括帮助贫困地区的儿童。2018 年 3 月，苹果捐赠了 2500 万元人民币，启动 “贫困地区儿童发展数字化项目”，通过数字科技，引入优质教育资源，缩小城乡差距。

滴滴出行总裁柳青、平安联席 CEO 陈心颖、纪源资本李宏玮、原蚂蚁金服董事长彭蕾……她们凭借自己独特的魄力，在科技行业中用工作改变世界，也激励更多女性相信：中国科技领域的女性能凭借实力撑起 “半边天”，与男性平分秋色。

对于姐姐们来说，走过岁月的风霜雨雪，更不会惧怕在生活与事业中乘风破浪。