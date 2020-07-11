2020 世界人工智能大会腾讯论坛于 7 月 10 日拉开帷幕。腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生进行了开场致辞。汤道生表示，人工智能是新基建的核心技术之一，也是产业互联网的 “中央处理器”。在 AI 的产业和技术发展趋势方面，他认为，AI 将发掘产业新价值、催生产业新形态，AI 与 5G、云、物联网等技术深度融合，将打造产业新动能。
2017 年，腾讯正式提出 AI in All 战略，搭建了以人工智能实验室矩阵和前沿科技实验室矩阵为 “双引擎” 驱动，以 “两张网” 为双轮的 AI 战舰，并形成了 “技术-平台-场景” 三层结构的 AI 布局。技术层，腾讯通过两大实验室矩阵进行技术能力储备；平台层，通过腾讯云、云启产业生态平台等，对外开放 AI 能力，打造 AI 生态；场景层，从内部场景应用不断向外部产业化场景落地延伸，并结合场景打造产品化能力。
目前，腾讯为工业制造、医疗、政务、文旅、金融等行业，提供了 90 多种互联网解决方案，其中 80% 用到了人工智能技术。另外，腾讯也在积极布局 “新基建”，此前腾讯投资 450 亿的腾讯长三角人工智能超算中心和产业基地已在上海松江区开工建设。
人工智能是新基建的核心技术之一，也是产业互联网的 “中央处理器”。 在演讲中，汤道生表示，人工智能可以优化生产和服务流程，提升人均产值，优化成本结构，助力降本增效，挖掘产业新价值；人工智能让机器有了自己的 “视觉”、“听觉”，甚至是 “嗅觉”， 将催生产业新形态。
另外，汤道生认为，AI 与 5G、云、物联网等技术深度融合，将打造产业新动能。他表示，AI 实现了数据的采集和处理，但数字作为生产要素在经济中发挥作用，还需要传输、存储等技术。人工智能需要和云、5G、区块链、物联网等技术融合发展，才能形成完整的 “产业驱动链”。
在演讲最后，汤道生表示，腾讯将以技术探索、平台开放和场景落地为核心，来推动 AI 的发展。未来，腾讯将继续开放能力、建设生态，也希望有更多的伙伴一起加入，让 AI 惠及更多产业。
以下为汤道生演讲全文：
尊敬的上海市政府领导、高文院士、龚克院长、赵琛所长，各位嘉宾：
大家下午好。欢迎来到世界人工智能大会腾讯论坛。今年的大会，我们用很多 AI 的方式，来讨论 AI 的发展，AI 同传、虚拟展厅……这些都展现了人工智能对我们生活的改变。
过去几年，上海的人工智能发展迅猛：在前沿技术研究上，智能芯片、软件框架等核心技术不断突破；AI 场景应用上，人工智能在医疗、教育、文旅、金融、城市管理等各领域全面落地。人工智能的 “上海方案”，带来了产业、人才、资源的聚集，人工智能的 “上海高地” 正在形成。
上海也是腾讯 AI 发展的重镇。在前沿技术上，落地于上海的优图实验室，专注于计算机视觉研究，拥有超过 800 项专利；在基础设施上，我们投资 450 亿，在松江建设长三角人工智能超算中心和产业基地；在产业落地上，我们与华山医院合作，探索 AI 运动评估在帕金森辅助诊断中的应用，加速 AI 与产业的深度融合。
人工智能是新基建的核心技术之一，也是产业互联网的 “中央处理器”。在 AI 的产业和技术发展趋势上，我有几点观察，想和大家分享。
首先，AI 优化企业成本结构，挖掘产业新价值。
对于很多制造业和服务业来说，人工智能可以优化生产和服务流程，提升人均产值，优化成本结构，助力降本增效。
发源于上海的中国商飞，是我国民用飞机产业化的主要载体。我们和商飞一起，打造复合材料检测领域的 “AlphaGo”。以往，一个飞机核心部件，比如尾翼的复材检测，需要耗费几个老师傅、数十小时、几十万的成本。现在，通过腾讯 AI 辅助检测系统，让检测过程更加自动化，只需要一个普通检测人员，花几分钟时间就能完成。检测的样品，也从 30 多个降低到 2 个。同时，通过这个系统，还可以检测出人眼无法发现的细微缺陷，整体检出率提升到 99%。
在企业服务领域，腾讯云企点客服打造的 “智能客服机器人”，快速覆盖了泛互联网、能源、交通、金融在内的全行业。通过文本、语音、视频等方式，与客户进行网页、微信公众号、小程序在内的 “全触点交互”，并帮助企业构建知识库。现在，企点客服机器人，可以解答平均 85% 的常见问题，为企业节省近七成的人力成本，帮助企业通过个性化服务撬动销售转化，建设客户全生命周期的管理。
其次，AI 让机器有了 “视觉” 和 “听觉”，催生产业新形态。
人工智能的发展，让人机交互的方式，从过去的鼠标、键盘、触摸屏，变成了图像和声音。机器有了自己的 “视觉”、“听觉”，甚至是 “嗅觉”，一些新的产业模式也因此诞生。
最近，新一代虚拟歌姬、腾讯 AI“艾灵” 正式宣布出道。并在六一儿童节和雄安小学的小朋友，合唱了自己的主打歌。“艾灵” 是一个全能型虚拟歌手，不仅能自己写歌词，还能用和真人差不多的声线演唱。这背后是计算机视觉、语音合成、视频合成和迁移、自然语言理解等多模态 AI 能力与技术的融合。未来随着技术不断成熟，AI“虚拟数字人” 也可以用于虚拟助理、虚拟解说、在线教育等领域。
第三，AI 与 5G、云、物联网等技术深度融合，打造产业新动能。
AI 实现了数据的采集和处理，但数字作为生产要素在经济中发挥作用，还需要传输、存储等技术。人工智能需要和云、5G、区块链、物联网等技术融合发展，才能形成完整的 “产业驱动链”。
例如，自动驾驶中，需要车和路、车和车的实时交互。计算机视觉给了车辆发现危险的 “眼睛”，但在 4G 下，几十毫秒的网络延迟，让汽车反应距离以 “米” 计算，安全性无法保证。只有 5G 下的毫秒级传输，才能让汽车及时反应。因此，腾讯搭建了车路协同平台，在 AI 视觉之外，也建立未来网络实验室，发力 5G 标准，并加强边缘计算，与多家合作伙伴联合建设边缘计算开源平台。
腾讯将以技术探索、平台开放和场景落地为核心，来推动 AI 的发展。我们为工业制造、医疗、政务、文旅、金融等行业，提供 90 多种互联网解决方案，其中的 80%，都用到了人工智能技术。目前，腾讯云已经是国内最大的人工智能服务提供商之一，我们的 AI 公有云，日处理图片超 30 亿张，日处理语音 250 万小时，处理自然语言超千亿句，为超过 200 万客户提供服务。
与此同时，人工智能仍然是一个资金密集型、技术密集型、资源密集型产业，专业分工细，垂直技术门槛高，没有企业能够拥有发展 AI 需要的全部资源。为此，我们搭建了腾讯 AI 开放平台、云启 AI 加速器，做好技术开放和产业共赢。如 Pony 所说，我们不仅要实现人工智能的 “可知、可用”，更要实现 “可控、可靠”。“AI 向善” 的实现，需要社会和产业之间的开放共建。未来，腾讯将继续开放能力、建设生态，也希望有更多的伙伴一起加入，让 AI 惠及更多产业。谢谢大家！