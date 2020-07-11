2020 世界人工智能大会腾讯论坛于 7 月 10 日拉开帷幕。腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生进行了开场致辞。汤道生表示，人工智能是新基建的核心技术之一，也是产业互联网的 “中央处理器”。在 AI 的产业和技术发展趋势方面，他认为，AI 将发掘产业新价值、催生产业新形态，AI 与 5G、云、物联网等技术深度融合，将打造产业新动能。

2017 年，腾讯正式提出 AI in All 战略，搭建了以人工智能实验室矩阵和前沿科技实验室矩阵为 “双引擎” 驱动，以 “两张网” 为双轮的 AI 战舰，并形成了 “技术-平台-场景” 三层结构的 AI 布局。技术层，腾讯通过两大实验室矩阵进行技术能力储备；平台层，通过腾讯云、云启产业生态平台等，对外开放 AI 能力，打造 AI 生态；场景层，从内部场景应用不断向外部产业化场景落地延伸，并结合场景打造产品化能力。

目前，腾讯为工业制造、医疗、政务、文旅、金融等行业，提供了 90 多种互联网解决方案，其中 80% 用到了人工智能技术。另外，腾讯也在积极布局 “新基建”，此前腾讯投资 450 亿的腾讯长三角人工智能超算中心和产业基地已在上海松江区开工建设。

人工智能是新基建的核心技术之一，也是产业互联网的 “中央处理器”。 在演讲中，汤道生表示，人工智能可以优化生产和服务流程，提升人均产值，优化成本结构，助力降本增效，挖掘产业新价值；人工智能让机器有了自己的 “视觉”、“听觉”，甚至是 “嗅觉”， 将催生产业新形态。

另外，汤道生认为，AI 与 5G、云、物联网等技术深度融合，将打造产业新动能。他表示，AI 实现了数据的采集和处理，但数字作为生产要素在经济中发挥作用，还需要传输、存储等技术。人工智能需要和云、5G、区块链、物联网等技术融合发展，才能形成完整的 “产业驱动链”。

在演讲最后，汤道生表示，腾讯将以技术探索、平台开放和场景落地为核心，来推动 AI 的发展。未来，腾讯将继续开放能力、建设生态，也希望有更多的伙伴一起加入，让 AI 惠及更多产业。