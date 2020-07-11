7 月 10 日，在 2020 世界人工智能大会上，依图科技联合创始人、首席执行官朱珑博士分享了一个观点——文明的发展变迁在于基础设施的革命，也就是生产工具的变化。

人类文明的发展，从最早的原始文明，逐步发展到农业文明、到工业文明，再到今天的互联网时代，人工智能则是始于 60 多年前的图灵测试至今。纵观整个人类文明史的发展，生活中最常见的一些工具，却是最重要的社会变迁的基础。

最远古时期，石器、弓箭、火、陶器构成了简单的原始文明，再到农业社会，铁器、文字、印刷术、轮子等构成了农业文明的基础；再到近现代的蒸汽机、电、内燃机等工具的发明构成了工业文明的基础；而最近几十年中，互联网、半导体芯片等构成了信息文明的基础。

可以说，文明的发展变迁在于基础设施的革命。

信息时代最重要的三要素，一个是计算能力，一个是存储能力，还有传输能力。在过去 30 年信息时代最重要的变化，就是运算能力、存储能力、传输速度这三要素都获得百万倍的提升。

过去几十年，算力发展分为两个阶段，一个是蓝色这条曲线，一个是绿色这条曲线，我们分别把它叫做旧时代的或传统时代的芯片，以及新时代的基于 GPU 或为 AI 计算定制的芯片。蓝色曲线基于传统摩尔定律发展，性能每隔 18–24 个月提升一倍；绿色曲线是加速的超摩尔时代的芯片算力，过去几年间，AI 算力翻了接近一万倍，单个 GPU 的算力比过去基于 CPU 的算力多了一千倍。

那么算法水平提升了多少？大家对 2015 年 AlphaGo 大战人类棋手可能都印象深刻，从 2015 年开始，机器下棋可以超越人类，机器人脸识别可以超越人类；到 2020 年的今天，机器跟五年前的机器相比，性能又提高了 100 万倍。

2015 年机器的识别能力超过了人类，以那一天作为它的基准线，五年后机器又比它自己提高了 100 万倍，超越人类能力 100 万倍，在当下的识别能力即感知智能上又提高了 100 万倍，这是非常惊人的一个数字。

与此同时，它本身用的模型大小、算法参数也增加了一万倍。就跟大脑一样，神经元跟过去的自己相比提升了一万倍；训练的效率、学习所用的能耗下降再提升了一万倍。

所以现在有一种说法：AI 进入了新的算力霸权时代，大家要用千倍、万倍的算力才能训练出世界上最好的算法。

那么 AI 具体能做什么？新冠疫情早期，依图科技与上海公共卫生临床中心合作研发出了业界第一款新冠肺炎辅助诊断 AI 系统，系统能够基于肺部 CT 片给出形状、大小等病变的描述，以及定性的诊断，使得医生的判断从过去的数小时，减少到现在机器辅助下的数秒。这是一种视觉感知的智能。

未来，低阶感知智能将向高阶决策智能跃迁；从最初级眼睛看到的视觉感知智能，向完善的知识图谱支持下的高阶认知智能、决策智能甚至是预测智能跃迁。在医学领域，依图科技在儿科医学领域里已经做到，AI 能够基于几百万份病例学出近百万的医学同义词，以及近千万的关联关系，在这样的知识图谱下，能够达到接近 10 年资历医生的诊断水平。

几年前，一个城市管理要用到的智能计算，需要十几个机柜提供算力支持，需要非常大的空间、投资以及大量的能耗；一年前，由于 AI 芯片性能的提升，已经能够由十几个柜降到一个机柜。

未来十年，超摩尔时代会带来什么改变？一个城市管理需要的智能计算，只要一只巴掌大小的芯片就能支撑今天所需要的城市管理对几万路视频、十万路视频的计算需求。

最后，朱珑博士还谈到，未来，低阶感知智能将向高阶决策智能跃迁；从最初级眼睛看到的视觉感知智能，向完善的知识图谱支持下的高阶认知智能、决策智能甚至是预测智能跃迁。