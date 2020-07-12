科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2020.07.06-2020.07.12）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本周，一年一度的世界人工智能大会继续在上海召开。

作为业内顶级的大会，自然少不了各个头部企业和知名人士的参与。对三马（本次马云、马化腾、马斯克均有参加）们来说，人工智能或许会意味着更高的企业效率，更加有竞争力的技术门槛，更有吸引力的宣传点···

然而另一方面，对大众而言，人工智能能够起到哪些帮助？它还会有哪些潜力？它的出现是不是就是为了取代人工劳动？···等等等等，这些不一而足的问题仍然没有太多明确回答。更多情况下，人们是通过电影或者这类的艺术作品感受到它的存在……它是代表了未来的一种可能，但却离大众之间还有足够遥远的距离。我们并不能准确回答它究竟是一种怎样的存在。

当然，这个社会依然在继续前进，我们看到巨头企业们在大力发展和推广新的技术。对于这些未来的代言人而言，我们应该思考什么，怎样看待，它们会随着时间的慢慢前进自然而言的得到解答。至少，这些巨头们也在为我们准备这些答案。但有时也会有一些例外，比如再早之前的一场关于人工智能的谷歌 I/O 大会。

谷歌某 I/O 开发者大会全纪实 嗨，今天的 Google I/O 都发布什么啦？ 人工智能。 呃，这个太笼统了吧，今天不是公布 Android P 了吗，都有什么新功能啊？ 人工智能。 哦。现在安卓的待机时间能长一点了吗？ 人工智能。 好吧，听说屏幕亮度也有新功能了？ 人工智能。 我靠，屏幕亮度都能扯上人工智能？还有你能不能说点别的？来说说点软件，谷歌地图有什么新功能？ 人工智能。 谷歌相片呢？ 人工智能。 Google Lens？ 人工智能。 谷歌新闻? 人工智能。 Gmail？ 人工智能。 Gboard？ 人工智能。 智能助理？ 人工智能。 额，今天发布的开发者工具怎么样？ML Kit 是什么？ 人工智能。 Duplex 又是什么？ 人工智能。 ···

好了话不多说，进入本周正题。

东南亚

🇮🇩 印尼金融科技公司Payfazz完成B轮融资：Payfazz 将移动金融与印尼国情相结合，发动小型便利店，特别是在农村地区的小店业者开设移动支付充值点。人们可以将现金拿到便利店为自己的 Payfazz 钱包充值，以便进行网上购物支付和转账。在印尼，许多人要么没有银行账户，要么生活圈内没有银行和 ATM 机。

目前 Payfazz 拥有 50 万个线下充值点，这些代理商可以从转账中抽取佣金。

🇮🇳 印尼最大电信商Telkom解除对Netflix的四年半禁令：分析认为，解禁 Netflix 的主要因素是刚刚被腾讯收购的 iFlix。早在 2016 年 4 月，Telkom 与 iFlix 合作推出 iFlix 印尼版。而在此之前，Telkom 旗下固话宽带、移动网络、以及公共 WiFi 产品均对 Netflix 进行了全面封锁。而印尼其他运营商均没有这样的限制。

2019 年，印尼商业竞争监督委员会酝酿对 Telkom 的封杀进行调查，但事情随后不了了之。2020 年 6 月 25 日。中国科技巨头腾讯收购苦苦挣扎的 iFlix。2 周之后，Telkom 用户迎来 Netflix 解禁。

Telkom 表示，解禁原因是 Netflix 承诺遵守印尼对裸露和暴力视频的严格规定。

🇮🇳 红杉在东南亚与印度地区推出两支新基金：硅谷风投红杉近日宣布，启动两支针对东南亚和印度创业公司的新基金。一支是面向早期创业项目的 5. 25 亿美元的风险基金，另一支是面向后期、成长期的创业公司的 8.25 亿美元成长基金。这是红杉在东南亚、印度的第六支基金。



红杉资本印度董事总经理 Shailendra J Singh 在 LinkedIn 的一篇文章中说，红杉基金跨越种子基金、风险基金和成长基金，这样的结构使红杉能够陪伴创始人的每个阶段。

南亚

🇮🇳 阿里巴巴投资的印度支付应用Paytm也推出了小程序：Paytm 小程序与微信小程序类似，企业可以把移动网站或者移动网页端应用直接迁移到 Paytm 平台。小程序商户可以在 Paytm 应用内发送推送通知，吸引用户。重要的是，用户还可以与朋友分享 Paytm 小程序页面。

目前，包括 Faasos、Practo、1mg、Magicpin 和 Zoomcar 在内的几个品牌已经开始使用 Paytm 小程序。

非洲

🇰🇪 Alphabet旗下高空气球网络提供商Loon在肯尼亚启动商业服务：Loon 首席执行官 Alastair Westgarth 表示，将通过约 35 个气球向肯尼亚运营商 Telkom 的用户提供 4G LTE 服务，覆盖该国中西部地区约 50000 平方公里，包括首都内罗毕。



Loon 在肯尼亚进行了几个月的气球测试，并表示在测试期间已经让 3.5 万名用户连接到了互联网，“尽管大多数人并没有意识到这一点。” 该公司称，6 月份时其下行速度达到 18.9Mbps，上行速度为 4.74Mbps，延迟为 19ms，并且已经测试了一系列服务，包括电子邮件、语音与视频通话、网页浏览、WhatsApp 和 YouTube 访问等。

活动

2020 世界人工智能大会新加坡站明日启动，一起来看东南亚的人工智能发展：由上海市政府主办，一年一度的世界人工智能大会（WAIC）正于 7 月 9 日到 11 日如期举行。大会使命是为当下与未来的人工智能创新创业公司和企业提供一个全球平台，交流思想，交换资源，共同发展人类最伟大的科技成就。

今年，TechNode Global 非常荣幸承办 2020 世界人工智能大会云端峰会新加坡分会场。TechNode Global 的成立旨在加深中国与东南亚市场的跨境商业联系，致力于更好地服务于亚洲科技界，并在不同地区之间建立更紧密的联系。2020 世界人工智能大会云端峰会新加坡站将于北京时间 2020 年 7 月 10 日（周五）下午 2 点至 4 点在世界人工智能大会官网进行直播。

封面来源：Franki Chamaki on Unsplash