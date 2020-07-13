今年众多年轻人的偶像科比意外去世，悲痛之余粉丝们纷纷用各种方式悼念缅怀，其中导致的结果之一是科比系列的球鞋涨了几倍，尽管如此，大四学生小朱和他的舍友们依然在得物 app 上密切关注着科比球鞋的信息。“我们宿舍想一起凑钱买一双科比系列的限量球鞋，不为了穿，只是为了供着。”

类似于小朱的大学生不在少数，他们热爱篮球运动，热爱篮球明星脚上的球鞋，生活费只有 1500，也愿意省吃俭用买 1600 的鞋子。“球不一定打的好，但鞋子一定要好看。” 小朱说，从高中开始，千篇一律的校服中有一双酷炫的鞋子是一件特有面儿的事。后来，出于对篮球明星的崇拜，对其球鞋系列的喜爱更多出于爱屋及乌。

但因为一级球鞋市场 NIKE、ADIDAS 等品牌的饥饿营销，一双限量版的联名款球鞋有钱难求，尤其对于捉襟见肘的大学生来说，通过官方渠道拿到心仪鞋子的可能性更小。于是，他们流转于二级市场中试图捡漏，但二级市场中的球鞋良莠不齐、真假难辨，价格也难以统一。这个时候，擅长鉴定、统一价格的得物（毒）的出现为潮鞋新手们提供了一个交流潮鞋的平台，它在 2015 年孵化于虎扑论坛，最初以 “毒”app 独立发展。虎扑作为直男们最爱的论坛，球鞋鉴定的水平也被圈内认可，于是在毒创办初期，便拥有了一批忠实粉丝，其 “先鉴定、再发货” 的流程也圈粉了一批潮鞋小白。

借着虎扑粉丝的东风，以及潮流文化的兴起，毒 app 一时间风光无限，也吸引了众多资本的入场。2018 年，毒获得虎扑天使轮投资。2019 年 1 月，毒获得普思资本 Pre-A 轮投资，被王思聪微博种草了一波。2019 年 4 月，毒再获 DST 投资 A 轮融资，投后估值超 10 亿美元。截止到 2019 年 3 月，毒 app 上的月活超过 140 万。

生于炒鞋 败于炒鞋

在潮鞋圈如鱼得水的毒 app，直到 2019 年被央行点名批评，由其带动的 “炒鞋” 风波才浮出水面。央行指出，国内球鞋转卖出现 “炒鞋热”，“炒鞋” 平台实为击鼓传花式资本游戏，“炒鞋” 当作一种理财或是投资手段是非常不理智的行为。而 “毒” 的撮合交易助长了炒鞋的行为，它的盈利模式是抽取卖方成交价的 9.5% 作为手续费，以及每次 5 元的球鞋鉴定费。有业内人士表示，一双限量款球鞋从品牌发售到最终消费者上脚会在市场上平均流转 7-8 次，即被抬价 7-8 次。鞋的成交价高了，毒按比例收取的手续费也会升高。同时，卖家在定价时已经把手续费算入其中，这两个原因都导致了篮球鞋价格持续走高。

炙手可热的球鞋，经过多次流转，不停加价，最后以高出市场价十几倍的价钱售出，这便是炒鞋，而毒 app 也为其提供了交易平台。除了人为哄高鞋价的方式，毒自身也有提交售价的嫌疑。“价格的高低也受交易量而波动，毒后台的每天几千单的交易记录无从考证，一定程度上制定了二级市场球鞋的价格恒定标准。” 在潮鞋行业混迹十几年的阿凯说道，像他这样的资深的球鞋收藏者，很少在毒上购买。与此同时，毒的交付过程也饱受诟病。“大家在毒上买的鞋子，其实是期货，买家付款后毒需要从卖房手里调货，如果调货过程中，鞋子的价格上涨，卖家不想卖了不发货，毒也没有规范措施。” 阿凯说道，他更怀念没有资本掺入之前的潮鞋圈，大家因为热爱而购买收藏，基本每双球鞋都在合理的市场价格区间。在他看来，毒更像一场资本方的游戏，利用近年来潮鞋圈跟风攀比的风气，收割一波新玩家韭菜。

尽管已经比市场价贵，但也不保真。自从创立以来，毒 app 的售假新闻层出不穷，截止目前，在黑猫投诉上，关于毒的投诉有 3 万多条，2020 年改名得物之后，也收到了将近 5000 条投诉。今年 6 月 29 日，中消协公布 618 消费维权舆情分析报告。其中特别提及得物，其在监测期内共被搜到 8735 条相关负面信息，主要涉及假冒伪劣、鉴定费、优惠券等问题。在鞋圈人士看来，得物虽然集聚了鉴定圈的多名大神，但其鉴定过程依然存疑。“毒上公开的交易量一天有几千单，但人工鉴定师不足一百人，算下来每双鞋子的时间也就十几秒。” 阿凯说，如今造假技术越来越成熟，很多专业的鉴定师都需要对比真假两双鞋很久才能判断，他并不相信凭借几张照片就可以甄别真假。据曾经得物内部工作人员透露，目前得物上有 70 多个鉴定师，包括奢侈品、服饰、鞋子等，日均鉴定 3000 余款，鉴定师经验不足、技术不过关都是鉴定失误的关键因素。

为了自保，得物也想摆脱 “毒” 的阴影。2019 年 10 月份被公开点名炒鞋的一个月后，毒发布了 “鞋穿不炒” 的倡议书，呼吁行业自律。2020 年 1 月 1 日，正式改名为得物，除了售卖球鞋，还增加了服装、配饰、手表、美妆、手办等潮流消费品类。

戒 “毒” 的得物如何破圈？

炒鞋市场的泡沫破灭了，年轻消费者们也趋于冷静。作为得物的忠实用户，小饶两年来在得物上购买了数十双鞋子， 但都是非热门款，自己真正喜欢的款式。“得物还算是国内最权威的潮鞋平台之一，可以淘一些自己真正喜欢的球鞋，非热门款造假仿制的也很少，而且认识一些志同道合的鞋友。” 小饶说，今年以来，他感受到得物的变化是越来越像一个购物平台了，潮鞋转卖的属性越来越弱。

把潮鞋文化炒出圈的得物，又不得不放弃让它赚的盆满钵满的炒鞋业务。得物的营利模式是以收取卖家服务费和鉴定费为主，其中收取卖家服务费是大头。例如卖家出售一双鞋，得物会抽取 5% 的技术服务费，1% 转账手续费还有查验费、鉴别费、包装服务费等。也就是说，平台上售卖的产品价格高低决定了得物的营收。

得物也在积极寻求新的盈利点，“打开得物，现在可以看到我们第一个标签是社区，不是交易。” 得物创始人杨冰今年在接受媒体专访时表示，新更名的得物 app 会变成一个更多元品类的潮流网购社区。目前，得物似乎正在以潮鞋为中心向其他潮流品扩散，计划做成 “男版小红书”。但外界也有评价说，小红书是以内容带动电商，而得物反而是电商板块先出名，社区内容后发展，这就违背了消费者先做功课后购物的逻辑，所以发展还是存在难度。

得物毫不掩饰尝试将消费者引流到社区板块的动作。打开得物 app 时，得物会让消费者挑选感兴趣的内容，选完之后就会先看到社区板块；得物也会根据消费者购物喜好推送一些社区相关内容；单品用户晒图也在为社区引流。不管的得物的社区是否能成为男版的 “小红书”，它的盈利来源目前仍以电商为主，如何保证盈利的健康持续才是得物的生存之道。

最近，如果你是抖音、哔哩哔哩等短视频平台的用户，就会时不时的看到得物 app 的商务推广，针对年轻人的推广战，又打响了。“这可能又是一波资本推进，吸引新的韭菜入局。” 阿凯说。