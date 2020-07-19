科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2020.07.13-2020.07.19）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本周早些时候，美国政府表示正考虑禁用 TikTok（抖音海外版），理由是担心它 “对美国用户的隐私安全和国家安全构成威胁”。

如果你最近比较关注出海应用方面的资讯，可能会发现这同前两周印度封杀我国的 59 款出海应用（TikTok 也包含在内）时所用的理由相比有些眼熟。熟悉的剧情并没有到此结束。随着消息继续指出微信可能会随之出现在美国后续的封杀名单之列，剩下的 57 款 Made in China 的应用大概也已走到了不远的路上。

这里暂不再去讨论一款（或者多款）应用如何能够威胁到一个国家的安全，让我们把目光放回 TikTok 本身。无论是正在极力从字节跳动拆分出去成为一家独立美国公司的传言，或是从高层到总部到服务器都尽量避免与中国有任何接触的策略，甚至是禁止中国用户使用而设置的重重障碍，你都很难从这款应用身上发现除了商业求生欲之外的渴望。但现实总是事与愿违，TikTok 越是没有 “越界”，它所要面临的质疑就会变得越多。

有观点认为这是它的体量所致，一款以亿为用户单位的应用所能产生的社会影响也会是同等的规模。然而仅靠某一家（或几家）企业成为能够生长这种影响力的土壤似乎也太过牵强。

当然，无论是否真的有 “伊拉克大规模杀伤性武器” 那样的影响力，这里还是要再祝贺一下 TikTok，毕竟它再次得到了一次国家级的肯定。话不多说，进入本周正题。

南亚

🇮🇳 印度教育科技公司Vedantu完成1亿美元融资：本轮融资由纽约对冲基金 Coatue Management 领投，现有投资者 Tiger Global、GGV Capital、Westbridge 和 Omdidyar 跟投。本轮融资过后该公司估值达到 6 亿美元。

今年 4 月，Vedantu 刚刚完成了 700 万美元的融资。当时这家总部位于班加罗尔的公司在韩国基金 KB Global 的 C+轮融资中估值为 2.8 亿美元。

Vedantu 在 2019 年 8 月完成了 Tiger Global 领投的 C 轮融资，从那时起，这家成立 9 年的初创公司开始走上快速发展的道路，现在他们已经和 Byju’s 和 Unacademy 并列印度三大教育技术创业公司。

🇮🇳 谷歌45亿美元投资印度电信巨头Jio：印度电信巨头 Jio 又完成一笔融资，主角是同样来自硅谷的谷歌。谷歌将用 45 亿美元换取 Jio 7.7% 的股份。2020 年到目前为止，Jio 共用 33% 的股份换取了 200 亿美元的投资。在谷歌之前，Reliance Jio 已经筹集了 155 亿美元的资金，共计 25.24% 的股份。

Jio Platforms 和谷歌还达成了一项商业协议，共同开发一款优化了 Android 操作系统和 Play Store 的入门级平价智能手机。

🇮🇳 Google将在印度投资100亿美元支持数字服务发展：Google 周一表示，计划在未来 5 到 7 年内在印度投资 100 亿美元，希望帮助其在这一关键的海外市场加速推进数字服务。Google 印度负责人 Sanjay Gupta 表示，该公司今天对印度的 100 亿美元新承诺，将决定其在该国许多产品和服务的未来。他说：“我们承诺与印度深入合作，支持印度成为一个真正的数字国家。”

北美

🇺🇸 消息称字节跳动或分拆TikTok为美国公司：美国政府表示，正考虑禁用抖音海外版 TikTok。Fox 新闻记者 Charles Gasparino 日前发推称，TikTok 母公司字节跳动正在研究战略替代方案，包括将 TikTok 分拆为一家独立的美国公司。



美国白宫贸易顾问 Peter Navarro 日前表示，美国总统特朗普预计将对 TikTok 和微信采取 “强力行动”，并称若 TikTok 分拆为一家美国公司，也无法解决问题，还会变得更糟，因为这会迫使美方向中国支付数十亿美元，以换取 TikTok 在美国开展业务的特许权。

东南亚

🇸🇬 新加坡零售业计算机视觉公司Trax计划赴美上市：Deal Street Aisa 报道称，零售业计算机视觉公司 Trax 正就在美国进行首次公开募股进行早期讨论。



Trax 最近一轮融资是 2019 年 7 月厚朴投资领投的 1 亿美元 D 轮融资，目前估值在 12 亿至 13 亿美元左右。公司希望上市时将其估值翻倍。



这家总部位于新加坡的初创公司自 2019 年 6 月以来共收购了五家公司，分别是中国的新零售 AI 企业朗镜科技、法国的 Planorama 和 Qopius，以及美国的 ShopKick 和 Survey.com。