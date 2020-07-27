在网上买卖保险，保险公司和用户最怕的都是投保纠纷。由于没有录音录像的环节，还原投保情况变成了所有保险公司在线上销售保险的一大难题。日前，为了解决这一问题，支付宝保险平台宣布率先应用自有知识产权的蚂蚁链保险销售可信回溯技术，让互联网保险销售过程可记录、可还原。

目前，这一技术服务已经开始陆续应用于支付宝保险平台的各类保险产品中，未来也将应用在网络互助计划相互宝上，并逐步提供给其他保险公司使用。

此前，银保监会发布了《关于规范互联网保险销售行为可回溯管理的通知》，明确要求保险公司、保险中介机构建立销售行为可回溯机制，实现销售过程可还原。这一新要求将于今年 10 月 1 日生效。

蚂蚁链的保险销售可信回溯技术，真正让线上的保险销售过程可还原，且具有易操作性。在获得用户授权后，这一技术会对用户投保过程进行全程记录，并且对销售页面进行版本管理和操作行为日志记录，重现投保过程的每一个页面和每一个操作。这些数据记录加密上链，永久保存且不可篡改。

支付宝保险平台智能产品部总经理方勇表示，无论是线上还是线下购买保险，保险产品的健康告知和保障条款都非常重要，用户都应该认真阅读了解，再根据自身实际情况如实告知，做到明明白白投保，保障自身权益。