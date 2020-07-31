Google 母公司 Alphabet 发布了 2020 财年第二季度财报。Alphabet 第二季度总营收为 382.97 亿美元，比上年同期的 389.44 亿美元下降 22%，不计入汇率变动的影响为同比持平；按照美国通用会计准则，Alphabet 第二季度净利润为 69.59 亿美元，比去年同期的 99.47 亿美元下降 30%。

这是 Alphabet 有史以来首次出现收入下滑，但仍超出分析师此前预期。

Alphabet 首席财务官 Ruth Porat 表示：“第二季度我们的总营收达 383 亿美元，这得益于广告业务的逐步改善，以及 Google Cloud 和其他收入的强劲增长。我们正在继续克服艰难的全球经济环境。”

Alphabet 旗下 Google 部门第二季度网站营收为 251.31 亿美元，低于去年同期的 285.402 亿美元。其中，Google 搜索及其他业务的营收为 213.19 亿美元，低于去年同期的 236.42 亿美元；YouTube 广告业务营收为 38.12 亿美元，高于去年同期的 36.03 亿美元。

Google Cloud 业务第二季度营收为 30.07 亿美元，高于去年同期的 21.00 亿美元。