科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2020.07.27-2020.08.02）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本周，TikTok 依然成为海外互联网科技圈的一大焦点，但我们本次谈点别的——法国曾经的工业明珠阿尔斯通。

把时间回溯到 2013 年 4 月，这是阿尔斯通集团锅炉部全球负责人弗雷德里克·皮耶鲁齐像往常一样到美国出差的日子。然而迎接刚下飞机他的不是一阵阵的香甜空气。相反，皮耶鲁齐随后面临的是长达数年的监禁——美国司法部以 “域外管辖权” 的长臂原则指控皮耶鲁齐涉嫌在一次于东南亚的商业行为中参与了商业贿赂，并对阿尔斯通处以 7.72 亿美元罚款。

当然，被卷入到这件事情中的并不只有皮耶鲁齐一人，在越来越多的阿尔斯通高层或被抓捕或被通缉后，为了自保，阿尔斯通当时的 CEO 背着法国政府及阿尔斯通管理层的大部分人，通过秘密协商将其电力业务卖给了它的美国竞争对手 GE。此后，不再有阿尔斯通高管受到抓捕。然而，这个故事的结局远没有到此结束，除了高额罚金，阿尔斯通在此之后也面临被迫将其另一大核心业务铁路业务卖与西门子，继续进行它的破碎之路。虽然该收购并没有被欧盟批准，但经历了如此洗礼的阿尔斯通早已不像往日辉煌。

出狱后，皮耶鲁齐把他的亲身经历写成了《美国陷阱》一书，在书中痛诉美国如何运用司法武器打击美国企业商业竞争对手及非美国跨国公司的行为。现在来看，这一系列的故事似乎又在如火如荼的上演。

回顾《美国陷阱》，皮耶鲁齐在书中这么写到：

十几年来，美国在反腐败的伪装下，成功地瓦解了欧洲的许多大型跨国公司，特别是法国的跨国公司。美国司法部追诉这些跨国公司的高管，甚至会把他们送进监狱，强迫他们认罪，从而迫使他们的公司向美国支付巨额罚款。 自 2008 年以来，被美国罚款超过 1 亿美元的企业达到 26 家，其中 14 家是欧洲企业（5 家是法国企业），仅有 5 家是美国企业。迄今为止，欧洲企业支付的罚款总额即将超过 60 亿美元，比同期美国企业支付的罚款总额高 3 倍。其中，仅法国企业支付的罚款总额就达到近 20 亿美元，并有 6 名企业高管被美国司法部起诉。 我就是其中一员。 今天，我不再沉默。

好了话不多说，进入本周正题。

南亚

🇮🇳 印度社交媒体平台ShareChat完成4000万美元融资：这轮内部融资将帮助 ShareChat 夯实其核心业务，以及继续推进可能将突破 5000 万下载量大关的 Moj，在 TikTok 缺席之后的印度短视频战场占得先机。

印度政府发布的中国应用禁止令在一定程度上提高了本土应用的使用率，其中受益的就包括 ShareChat 及其新推出的短视频应用 Moj。ShareChat 在中国应用禁令颁布几天之后就上线了 Moj，Moj 与 MX TakaTak、DailyHunt 的 Josh、Roposo、Trell、Chingari 和 Mitron 等其他短视频应用的下载量和使用量都出现了增长。

同时，ShareChat 还委托摩根士丹利为其筹集更多资金，该轮融资规模最终可能超过 1 亿美元。

🇮🇳 印度封禁了另外47款中国应用，未来或有更多app受影响：印度此前以中国公司对国家安全构成威胁为由封禁了 59 款由中国公司开发的应用程序，据 TechCrunch 报道，近日该国又禁用了另外 47 款 app。



印度电子和通讯技术部的最新禁令针对的是那些有利于访问之前被封杀应用（如 TikTok）的应用。最新被封禁的应用包括全能扫描王（Cam Scanner Advance）。预计不久后印度政府会发布正式声明。

🇮🇳 华为下调印度营收目标最多50%并大举裁员，回应称会继续与印度客户密切合作：据经济时报报道，华为已将其 2020 年度在印度的收入目标下调 50% 之多，并计划裁撤 60%-70% 印度员工，但不包括研发和全球服务中心。

报道称，华为目前预计 2020 年印度市场营收介于 3.5 亿至 5 亿美元，远低于之前预计的 7 亿至 8 亿美元。据称华为此举主要是为了应对印度市场上设备和服务需求的急剧下降。

对此，华为回应称，对市场猜测不作评论，会继续与印度客户密切合作。

🇮🇳 印度媒体集团HT Media收购新闻集团旗下媒体VCCircle：孟买证券交易所的公开文件显示，印度老牌媒体集团 HT Media 已经全资收购新闻集团旗下 Mosaic Media Ventures Private Limited，Mosaic 是印度商业新闻平台 VCCircle 和科技新闻门户网站 TechCircle 的母公司。

这是 VCCircle 第二次被大型集团收购。2015 年，出版《华尔街日报》、英国《泰晤士报》等知名日报的新闻集团收购了 Mosaic，收购金额未披露。

东南亚

🇹🇭 欧洲叫车应用Bolt进军泰国：总部位于爱沙尼亚的叫车应用 Bolt 近日进入泰国，这是这家寻求国际扩张的欧洲叫车应用在东南亚地区的首次亮相。

东南亚叫车服务由两大巨头 Grab 和 Gojek 把持，Bolt 的突围政策是提供半年的补贴，期间司机无佣金，乘客最低价（比同行业低 20%）。现在 Bolt 在泰国首都曼谷有 2000 名司机。

Bolt 前身是 Taxify。在 2013 年，当时年仅 19 岁的创始人马库斯·维利格（Markus Villig）辍学在爱沙尼亚塔林创办了这家公司。Bolt 目前获得了 4.1 亿美元的资金，估值达到 20 亿美元，投资方包括梅赛德斯奔驰母公司戴姆勒和中国打车巨头滴滴出行。

东亚

🇨🇳 台湾新媒体关键评论网完成D轮融资：新的资金将继续用于国际化扩张和业务拓展，目前关键评论在台北和香港都设有办公室，新闻内容也涵盖到东南亚。



目前关键评论网媒体集团每月独立用户约为 1400 万，公司其他产品包括移动广告技术、数字票务服务、在线活动和在线课程，以及内容管理系统的授权。

🇨🇳 消息称字节跳动考虑将其中国业务在香港或上海上市：据路透社报道，字节跳动正在考虑将其国内业务在香港或上海上市。知情人士称，在这两个地点中，字节跳动更倾向于香港。据称该公司同时也在研究将规模较小的非中国业务（包括 TikTok）在欧洲或美国上市。



报道称，字节跳动一直在与香港交易所（HEXE）就中国业务上市事宜进行谈判。该公司还在与中国证券监管机构讨论此事。

字节跳动方面对此不予置评。

访谈

专访 Wallyt 副总裁汤慧秀：做好真正的本地化才能实现支付出海企业的长期持续发展：随着近年来中国在移动支付、互联网金融科技的技术方面，以及已经实现的市场和交易规模、场景的广泛应用上取得了全球领先优势，积累了大量的成熟经验和经过验证的金融科技解决方案，向其他国家，尤其是东南亚诸国输出移动支付就成为了 Wallyt 选择出海发展的一大动力。“这算是有一些我们的使命感在里面。我们希望有一些东西是 Copy from China，不是像以前那样的 Copy to China。”

活动

看亚洲科技风云人物，尽在动点科技 ORIGIN 创新奖：动点科技的国际品牌 TechNode Global 始终专注连接亚太地区市场，看重对科技生态系统产生影响的领导者。ORIGIN 创新奖旨在表彰整个亚太地区的创业创新精神，并推动科技社区达到更高的高度。

TechNode Global 举办的首届 ORIGIN 创新奖已经上线两月，2020 年 8 月 31 日前，您还有机会提交提名，网址：https://technode.global/origin/innovation-awards/。

封面来源：Ash from Modern Afflatus on Unsplash