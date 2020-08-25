2020 年 8 月 25 日，美国马萨诸塞州，贝德福德—— 全球知名家用机器人企业 iRobot 公司发布了 iRobot Genius™ 家庭智能平台。

iRobot Genius™ 家庭智能是一个功能强大的全新机器人平台，可为 iRobot 旗下具备 Wi-Fi 连接功能的 Roomba® 扫地机器人和 Braava jet® 拖地机器人产品不断增添丰富多彩的数字功能和产品体验 。每个用户的家都是独一无二的，并且有着各不相同的预约清洁习惯、清洁偏好和智能家居集成，iRobot Genius™ 会综合考虑这些独特性，为用户提供无与伦比的个性化服务，让他们轻松掌控清洁机器人。

“随着我们的战略重心不断向软件和数字体验转变，iRobot 会不断开发能让人们从家庭日常清洁事务中脱身出来的智能化技术，来强化自身的差异化优势”， iRobot 董事长兼首席执行官 Colin Angle 表示。

iRobot Genius™的交互界面体现在全新设计的 iRobot Home 手机应用程序当中，它的功能远超普通的 app 控制，更像一个富有个性化且非常易用的家庭清洁控制中心。该手机应用程序适用于所有配备 Wi-Fi 连接功能的 iRobot 产品，可根据用户习惯和个人偏好提供清洁服务，实现更智能、更高效的用户体验。此外，用户还可通过该程序深入了解机器人的清洁表现。

清洁哪里 由你来定

指定区域清洁 功能可以让机器人即刻精准清洁被弄脏的区域。凭借先进的机器人人工智能，Roomba i7 和 s9 系列扫地机器人及 Braava jet m6 拖地机器人可通过机器学习自动识别如沙发、餐桌、橱柜等特定物品，并主动建议将物品周围区域设置为精准清洁区域。用户还可在 Smart Map 智能地图上自行标注需要精准清洁的区域，对智能地图进行个性化定制。这一功能可以让机器人在某些容易被弄脏的区域或是物品周围进行针对性的清洁。只要使用手机应用程序点击需要清洁的指定区域或物体名称，机器人便会前往相应区域或物体周围进行有针对性的清洁。

何时清洁 由你来定

预约建议 是根据用户常见的清洁习惯给出的预约建议，比如每周一早晨进行清洁。Roomba i7 和 s9 系列扫地机器人及 Braava jet m6 拖地机器人的用户还会收到具体至房间的预约设置建议，例如每周五晚上清洁客厅或在饭后清洁餐厅和厨房。

是根据用户常见的清洁习惯给出的预约建议，比如每周一早晨进行清洁。Roomba i7 和 s9 系列扫地机器人及 Braava jet m6 拖地机器人的用户还会收到具体至房间的预约设置建议，例如每周五晚上清洁客厅或在饭后清洁餐厅和厨房。 收藏功能 能够让用户快速创建并使用提前设置好的清洁工作。比如，设置 “饭后清洁”，让机器人清洁餐厅和厨房橱柜前的地面；“就寝时间清洁” 让机器人清洁游戏室和客厅地面；“全屋清洁” 则可让机器人打扫整个家。

能够让用户快速创建并使用提前设置好的清洁工作。比如，设置 “饭后清洁”，让机器人清洁餐厅和厨房橱柜前的地面；“就寝时间清洁” 让机器人清洁游戏室和客厅地面；“全屋清洁” 则可让机器人打扫整个家。 * 自动化任务执行 可以让机器人根据用户设置的指令，在恰当的时间开始和停止清洁工作。不论您是去上班还是去远足，iRobot Home 手机应用程序均可通过 Life360 等基于定位的软件服务，或接收 August 的 Wi-Fi SmartLock 等智能家居设备的指令，在了解您已离家后再开始清洁。同样的，机器人会在您回家时会停止清洁工作。用户可以直接在 iRobot Home 手机应用程序中直接进行自动化任务执行的设置。这一 iRobot 用户专享的功能由 iRobot Genius™家庭智能和 IFTTT Connect 支持实现。这意味着用户无需切换手机应用程序，在 iRobot Home APP 里，通过简单的操作便可将配备 Wi-Fi 连接功能的 iRobot 产品与智能恒温控制器、智能门锁等智能家居设备和服务互联。

* 自动化任务执行功能在中国大陆地区暂不可用。

如何清洁 由你来定

随着不断地使用，配备 Wi-Fi 连接功能的 Roomba 扫地机器人和 Braava jet 拖地机器人能够逐渐了解您的清洁偏好，了解您想要的清洁方式，因此变得更加智能。新的 iRobot Genius™ 家庭智能也意味着 iRobot 产品在提供基本的预约清洁服务外，还能将位置信息和智能家庭设备的运营进行集成。

全新的 清洁禁区建议 功能无需手动设置。Roomba i7 和 s9 扫地机器人及 Braava jet m6 拖地机器人现在可以自动学习避开障碍物较多区域，并向用户推荐清洁禁区设置。

功能无需手动设置。Roomba i7 和 s9 扫地机器人及 Braava jet m6 拖地机器人现在可以自动学习避开障碍物较多区域，并向用户推荐清洁禁区设置。 季节性提醒 功能会给您个性化的清洁建议，帮助您在需要更高清洁频次的宠物掉毛季自动进行清洁预约或者清洁频率设置。

iRobot Genius™家庭智能支持实现的个性化清洁体验将自美东时间 2020 年 8 月 25 日起，通过新版 iRobot Home 手机应用程序向所有用户发布。