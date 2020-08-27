苹果似乎要做 AR 内容了。据彭博社报道，该公司计划明年将增强现实内容作为 Apple TV Plus 流媒体服务的 “伴侣”。AR 内容可能是节目中的角色或对象，可通过 iPhone 或 iPad 应用程序叠加到现实环境中。据称苹果原本打算在今年正式发布该功能，但因疫情推迟了计划。

报道称，这种体验旨在吸引并留住用户，并推广苹果自己的 AR 技术：

用户在苹果的原创剧集《为了全人类》（For All Mankind）中观看月球漫步场景时，可能会在设备屏幕上看到虚拟的月球车，它看似停靠在客厅的茶几上。

有传言称，苹果正在开发具有 AR 功能的头戴式设备。彭博社预计，苹果将在 2022 年推出具备 AR 功能的头戴式设备，后在 2023 年推出 AR 眼镜。苹果已经在最新款 iPad Pro 中加入了 LIDAR 传感器，以改善其 AR 功能。据指 LIDAR 传感器也将被内置于苹果即将推出的某些 iPhone 机型中，以充分适配利用 iOS 14 中的 AR 改进部分。

Apple TV Plus 于去年推出，苹果提供购买新设备免费获得一年订阅服务的选项。随着首批一年期试用即将到期，苹果似乎正在探索更多途径来吸引新观众。