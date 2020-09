智能仿生可穿戴机器人公司健行仿生(BionicM)于今年 8 月完成数千万元人民币 A 轮融资,投资人包括 The University of Tokyo Edge Capital Partners Co., Ltd.(总部:东京)、UTokyo Innovation Platform Co., Ltd.(总部:东京)及 Japan Science and Technology Agency(总部:埼玉县)。

健行仿生于 2018 年先后在日本东京和中国深圳创立,公司在东京和深圳同步运营。日本公司入驻东京大学校内孵化器,获得东京大学包括技术支持在内的多项支持,项目受到中日两国政府和资本的关注,多次获得政府无偿资助。

创始人孙小军博士从 2015 年开始将人形机器人技术跨界应用到假肢开发中,并将所获得的科研成果转化为健行仿生核心技术。孙小军博士毕业于东京大学,曾经在索尼公司有数年产品研发经验,同时也是一名假肢用户,决心以假肢用户、产品开发者和创业者的三重身份,来改变个人移动领域,帮助提高所有人的移动能力。

健行仿生目前已经研发出针对下肢截肢人员的动力式智能膝关节和动力式智能踝关节产品。通过假肢搭载的传感器,其产品能够实时感知用户意图和环境变化,控制电机输出合适的力矩和速度,提供动力帮助用户更好更轻松地行走。

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。