手机由于轻巧便携，在这十年间不断侵蚀着相机的领地。智能手机为普通用户带来的不仅是拍照的便捷性，在乐衷于分享的社交时代，手机的即时分享和丰富的摄影类 App，致使不少人开始频繁使用手机来记录生活点滴。

据央视报道称，全球数码相机出货量从 2010 年后就在不断走低，截止去年，全球出货量只有 1521 万台，仅为 2010 年的 13%。

拍照手机的大行其道使得相当一部分非专业摄影人士有了相机之外的选择，以至于在拍照手机从百万像素到千万像素，甚至到拥有一定专业模式和美颜功能的拍照手机的出现，都为消费者的社交生活增添了更多的乐趣，也促进了移动互联网时代 “万物皆媒” 的到来。

拍照手机：从高光到陨落

在塞班时代，诺基亚、三星、索尼在拍照方面实力不俗，也推出了多款拍照手机。而到了 iOS 、安卓和 Windows Phone 三足鼎立的时代，作为最弱势的诺基亚，不得不依靠拍照作为手机营销的一大亮点。

于是，从 Nokia 808 到 Nokia Lumia 1020 ，4100 万像素的 PureView 摄像头，加上专业相机才有的氙气闪光灯，以及诺基亚自家的专业拍摄应用程序组件，获得了不少用户和摄影爱好者的拥趸。

不过从整体上来说，当时拍照只不过是手机上锦上添花的功能，随着移动互联网的兴起，基于社交的及时分享需要，一时间催生出了更多具有个性化拍照功能的手机，比如美图手机。

美图手机问世之后，因其强大的自拍美颜功能颇受女性消费者欢迎，在 2016-2017 年，美图手机实现销量同比翻番，而到了 2018 年，手机销量同比腰斩，走向亏损。意识到不妙的美图，在当年就将旗下美图手机的品牌、影像技术和二级域名，在全球范围内独家授权给小米集团。授权之后的美图手机将由小米负责研发、生产、销售和推广。去年 4 月，美图官方微博发布告别信，宣布美图将关闭手机业务，以后的美图手机将独家授权给小米集团。

作为拍照手机中的佼佼者，美图在发展的过程中面临着来自手机市场新贵 “华米 OV” 的挑战，这几大头部智能手机厂商不断升级手机摄像头，加上其性能等各方面素质较为均衡。有了这样一批综合性手机的出现，反观主打美颜摄像的美图手机则显得性价比不足。

与此同时，不少互联网企业瞄准了美颜类软件的市场。2018 年，字节跳动在收购 “Faceu 激萌” 后，又推出了 “轻颜相机”；同年，快手也推出 “一甜相机”。而亿睿科的 “B612 咔叽”，早在 2017 年就已经登顶腾讯应用宝 “星 App”5 月榜单。这些业务都对美图的拍照美化工具业务发起了挑战。

在极光发布的 2020 年第二季度 App 市场渗透率 Top100 中，尽管美图系的美图秀秀（50 名）、美颜相机（74 名）是拍照美化类 App 中的前两名，但 B612 咔叽（87 名）和 Faceu 激萌（91 名）在排名上已开始逼近美颜相机。自拍美颜功能的可替代性之强可见一斑。

手机影像功能受到普遍重视

随着消费者对手机拍照提出更高要求，厂商们的同台竞技到了新的高度。Counterpoint 的调查结果显示，2020 第一季度交付的每部智能手机平均配备了 3.5 个以上的图像传感器。增长的主要动力是四摄像头设计在高端及中端智能手机中的普及率上升，在此期间跃升至近 20%。

如何不断提高成像水平，成了手机界乃至芯片界心照不宣的发力点，比如在去年三星研制的 ISOCELL Bright HMX 1 亿像素 CMOS、骁龙 865 支持 2 亿像素 CMOS，就连一向谨慎的苹果，也于去年首次在 iPhone 上使用了三摄模组……

此前，iPhone 一直以准确的白平衡和细腻真实的成像风格深受好评，尽管在摄像头硬件上 “堆料” 并不是苹果一向的作风，但近年来手机界超高像素和大底大像素手机的崛起，苹果也颇有些紧迫感。

目前，OPPO、小米、华为和三星这几大手机厂商，在所有四摄和五摄手机中合计占比 83%。也正因为安卓阵营在摄像硬件上的不断加码，拍照手机一词逐渐湮没，即便是低端手机，也普遍拥有了两个镜头以上的成像系统。主攻中低端市场的 Realme，其第一季度智能手机出货量中三分之二采用了四镜头系统，而 OPPO 的四摄手机也占到其出货量的一半以上。

Counterpoint 研究总监 Tom Kang 强调，“拍照已成为智能手机的差异化的关键因素”。随着手机影像功能由用户日常冲动使用到对便捷性、分享性、精细度的需求暴增，拍照手机的荣光变成了所有手机都理应遵循的座右铭。

而苹果秋季发布会的临近，有部分供应链消息传出今年的 iPhone 12 Pro 系列或将配备此前在 iPad Pro 上已经运用的 LiDAR 激光雷达系统，“领先的智能手机品牌将通过利用多样化的镜头和传感器组合，以及不断增强的 AI 计算能力，继续丰富增强摄影和视频拍摄体验，并探索 AR 应用”，Tom Kang 如是说。

同时，新技术将继续出现并不断降低成本，今后影像功能强大的手机，将走入千家万户，而非像从前的拍照手机那样，只闪耀于部分预算较高的消费者手中。