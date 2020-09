“今年双 11 前,Lazada 搭建 ‘立体跨境物流网’”,9 月 17 日,Lazada 跨境业务总经理炜臣在 Lazada 商家大会上表示,通过集货直邮、海外仓备货、国内中心仓发货三种模式,帮助国货商家加速拓销东南亚。

“成本、时效是 Lazada 加速中小商家出海东南亚的关键词”,在炜臣看来,未来 “亚洲互通包邮圈” 将商家出海从原来的集货直邮形式,升级成中心仓、海外仓备货模式相结合的共生模式,实现每仓发多国。

Lazada 针对不同类型商家需求,配置不同的物流服务模式。

海外仓备货模式基于马来西亚、新加坡、印度尼西亚、泰国、菲律宾等东南亚站点搭建的海外仓仓储网,为商家提供仓内商品存储、拣货、打包、发货、配送一站式服务。

对于垂直品类的跨境商家来说,遇到大件、高价值、高动销商品,海外仓备货模式具备提前备货、本地发货的时效性优势。

集货直邮模式基于 Lazada 在深圳、义乌、香港的集货仓,实现国内商品直邮东南亚。对于中小商家来说,他们缺乏供应链仓储能力,对成本,物流价格尤为敏感,供应链回款周期需控制在 2 个星期左右,集货直邮模式是最佳选择。

除了海外仓备货、集货直邮模式,商家还可选择国内中心仓备货模式。

国内中心仓发货模式为跨境商家提供仓储及订单管理服务,将提供 To C 端订单履约和 To B 端大货调拨两种服务。商家只需备货在中心仓,自动履约消费者订单的同时,平台根据东南亚 6 国的销售情况向海外仓按需调拨,帮助商家更灵活补货。

8 月底,Lazada 国内中心仓一期深圳、香港两仓试运营,商家直接备货到深圳、香港中心仓,可发往菲律宾和马来西亚。数据显示,第一期入驻中心仓的 16 个商家,成交额在 Lazada9.9 大促中高达 17 倍增长。

阿里巴巴 “春雷计划” 下,Lazada 加强数字化、智能化物流建设,深化仓网布局。炜臣表示,未来要把物流网络建设得如同水电煤一样,成为跨境供应链稳定的基础设施。