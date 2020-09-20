科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2020.09.14-2020.09.20）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

根据来自遥远的灯塔国的最新动态，原本定于当地时间在今日下架的 TikTok 又获得了一周的 “禁令延期”，而它与甲骨文的交易也得到了大统领 “原则上”的批准和祝福。

“我已经对这笔交易表达了祝福，” 特朗普当地时间周六在白宫向记者表示。“我在原则上同意了这笔交易。”

而这一切的代价，除了与甲骨文和沃尔玛达成的种种协议，也包括将新增多达 2.5 万个工作岗位。同时，TikTok 还将联合多家公司投资建立金额达 50 亿美元的全球教育基金会。至此，这场长达数月的风波似乎逐渐走上了尾声，踏上了看起来没有 “四赢” 但实际上却也没有 “四输” 的局面——TikTok 没有被迫售出整个公司，当地用户暂时可以正常使用 TikTok，收购企业得到了自己想要的一部分，且美国当局也并没有言而无信以及空手而归。

目前来看，这可能是当下比较理想的一种解决方案。但这种假设也仅仅是建立在 “原则” 之上，或者说这仅仅只是本月至今为止 TikTok 对反复登上新闻头条，成为人们关注焦点告上的一个段落。它还会面临怎样的境况？是否还会有新的变数产生？在下周禁令到期时是签订新的合同继续再获得一周延期还是 “按照特朗普总统的指示，以保障美国的国民安全立马下架”？有时，只要过程还可以延续，出现怎样的结果反而并不重要。

当然，对我们来说，除了各种新闻谈资，这场风波中作为用户的一方却也没有太过充分的选择和卷入——也或者是 “至上” 的用户在这其中也并没有多么重要。

好了话不多说，让我们进入本周正题，看看 TikTok 风波在这一周是怎样牵动媒体和大众的神经的。

海外投融资

埃及本地配送服务 Road Runner 完成百万美元种子轮融资：Road Runner 由前 Delivery Hero 雇员 Khaled Taha 和 Ahmed Radi 于 2019 年创立，为企业提供快速的按需配送服务，覆盖埃及开罗、坦塔和曼苏拉的餐饮业和医药业。

创始人表示，Road Runner 的模式与传统的配送服务不同，他们直接和餐厅或药店合作。在埃及，很多企业不愿意和配送平台合作，认为平台抽成太多，但他们也没有或不想经营自己的配送队（因为自营车队花费可能比抽成还高）。这家总部位于开罗的初创公司利用旗下的司机网络与商家合作，并对每份配送订单收取固定费用。

硅谷知名风投Lightspeed设立新加坡办公室，正式驻点东南亚：美国风险投资公司 Lightspeed 宣布进军东南亚。该公司在 LinkedIn 上发文称，已在新加坡正式设立区域总部，“ 我们会与大胆的创业者合作，支持他们建立颠覆性的公司“。

这是光速继印度、美国、中国、以色列、欧洲之后的第六次全球扩张。继红杉之后，光速将成为第二家在东南亚建立基地的美国 VC。

Lightspeed 的合伙人、现为东南亚团队成员的 Akshay Bhushan 在 LinkedIn 上发文分享了更多细节，他表示将在商业、金融科技、教育科技等行业探索进行探索。

TikTok 相关

字节跳动拒绝了微软对 TikTok 的收购要约：微软最终未能成功收购 TikTok。微软表示，字节跳动拒绝了其对 TikTok 美国业务的收购要约。

微软发表声明称：“字节跳动今天表示，他们不会将 TikTok 在美国的业务出售给微软。我们相信我们的提议对 TikTok 的用户有利，同时能保护国家安全利益。为此，我们将进行重大改变以确保该服务符合安全性、隐私性、在线安全性和打击虚假信息的最高标准，我们在 8 月的声明中也明确了这些原则。我们期待看到 TikTok 在美服务在这些重要领域的发展。”

消息称甲骨文成为 TikTok 在美业务 “可信赖技术合作伙伴”：甲骨文据称赢得了一项管理 TikTok 在美云业务的交易。有传言称甲骨文将参与竞购 TikTok，但华尔街日报报道称该公司已被选为 “可信赖技术合作伙伴”。需要注意的是，这与直接收购不同，而是似乎暗示甲骨文将通过其自身的云技术帮助 TikTok 在美国的运营。

沃尔玛：我们对投资 TikTok 一事保持着兴趣：微软前不久才确认字节跳动拒绝了其对 TikTok 的收购要约，沃尔玛今天发声明称，公司对投资 TikTok 保持着兴趣，并且正在继续与字节跳动领导层和其他有关方面进行谈判。

微软与字节跳动的谈判失败后，华尔街日报报道称，甲骨文——之前也有传闻称该公司正参与竞购 TikTok——已被选为 TikTok 在美运营的 “可信赖技术合作伙伴”。这似乎表明甲骨文将通过其自身的云技术帮助 TikTok 在美国的运营。

甲骨文确认与字节跳动达成协议，将成为 TikTok 的 “可信技术提供商”：甲骨文日前证实，其已经与字节跳动达成协议，成为 TikTok 的 “可信技术提供商”，但该协议仍需美国政府批准。

美国财政部长 Steve Mnuchin 向 CNBC 表示，“我只是从我们的角度来说，我们需要确保代码是安全的，美国用户的数据是安全的，电话是安全的，我们接下来将与甲骨文进行讨论。”

消息称字节跳动将在 12 个月内提交 TikTok 上市申请：据路透社报道，字节跳动将让新公司 TikTok Global 在美国上市。如果拟议中的交易得到美国政府的批准，这家新公司将继续运营 TikTok。



另外据 CNN 消息，特朗普政府正在审批 TikTok 与甲骨文的合作协议。根据该协议，TikTok 母公司字节跳动将继续保留对 TikTok 的控股权。报道还称，预计这家全球公司将在大约 12 个月内申请 IPO。

如果美国政府批准该协议，TikTok 将继续把总部留在美国，并由甲骨文担任其 “可信技术提供商”。沃尔玛也有望作为小比例投资者及电商合作伙伴入局。不过最终结果尚未敲定。

美国将于 9 月 20 日禁止民众下载 TikTok 和 WeChat：美国商务部日前发布禁令，将从当地时间周日晚上开始禁止用户在美国的应用商店下载及更新 TikTok 和 WeChat。

此外，美国公司也将被禁止为两款应用提供网络托管、内容分发、数据传输等服务。该禁令同时禁止通过 WeChat 向美国民众转移资金或涉及付款等的行为。

这项禁令阻止了两项服务在美国本土获取新用户。对于老用户，应用的功能也受到了一些限制。其中影响最大的就是美国区的 WeChat 账号将无法使用微信支付功能。

禁令限制了 WeChat 与 TikTok 在美国本土应用商店的下载和升级，WeChat 与 TikTok 也无法在美国设置相关的开发团队。对于前段时间处于暴风圈中心的 TikTok，禁令并没有限制现有用户继续使用已经下载到手机的应用，这比传闻中完全关停的要求要缓和一些。但对于腾讯和美国的微信用户来说，情况就变得相对微妙，他们的微信应用将无法获得后续的功能更新，连支付功能也无法使用。

特朗普已在 “原则上” 批准甲骨文和 TikTok 的交易，下载禁令推迟至 9 月 27 日：据彭博社报道，美国总统特朗普称，他已经在 “原则上” 批准了甲骨文和 TikTok 的交易。



“我已经对这笔交易表达了祝福，” 特朗普当地时间周六在白宫向记者表示。“我在原则上同意了这笔交易。”

9 月 18 日，美国商务部发布禁令，将从 9 月 20 日晚上开始禁止用户在美国的应用商店下载及更新 TikTok 和 WeChat。随后，社交网络上涌现大量反对的声音。与此同时，TikTok 的下载量也在激增。数据显示，在禁令公布后的第二天，TikTok 的下载量达到了 24.7 万次，日增幅超过 10%。

交易的相关细节仍存在变数。可以确认的是，名为 TikTok Global 的新公司将在美国设立总部，并接管所有美国 TikTok 用户的数据。甲骨文和 TikTok 将开展类似苹果云服务 iCloud 在中国的 “云上贵州” 形式的数据安全合规合作。

TikTok 表示，其将与沃尔玛建立商业伙伴关系，并将与甲骨文一起参与 TikTok Global 的 Pre-IPO 融资，该轮融资将使二者获得这家新公司 20％ 的股份。

另外，TikTok 的团队也将持续扩充，将新增多达 2.5 万个工作岗位。TikTok 还将联合多家公司，投资建立金额达 50 亿美元的全球教育基金会。



与此同时，美国商务部长 Wilbur Ross 在一份声明中表示，原定于 9 月 20 日生效的 TikTok 下载禁令将推迟一周，至当地时间 9 月 27 日晚上 11:59。

访谈

专访Mighty Jaxx创始人Jackson Aw：希望通过潮玩收藏品打破数字世界和现实社会之间的次元壁：成立于 2012 年的 Mighty Jaxx 是一家总部位于新加坡的潮玩收藏品设计开发平台。或者，也可以说潮玩收藏品就是 Mighty Jaxx 的全部所在。字面上来看，它同其他潮玩企业相比而言并没有太大区别。但其创始人 Jackson Aw 却向动点出海强调：“Mighty Jaxx 是一家未来文化公司。”

他表示，Mighty Jaxx 正在构建的是一个聚合平台——通过包含了艺术家发掘与创意孵化、专有 IP 运营、全球消费者的新零售体验赋能等方式的端对端的收藏品供应链体系，为未来流行文化品牌赋能。“Mighty Jaxx 希望以此出发，点燃粉丝们的热情，向全球传递这份欢乐。”