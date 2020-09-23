商汤科技今天宣布成立商汤教育子品牌商汤教育，该公司将以 “平台+内容+服务” 三位一体教育体系，为人工智能教育输出领先、综合、完整的解决方案，持续为小学、初中、高中等基础教育学段提供人工智能教育产品和服务。

同时，商汤教育推出了教育平台、教育机器人、《人工智能启蒙》教材、AI 教师 “燎原计划”。

全新升级的商汤教育平台，涵盖了面向人工智能普及性教育的教学实验平台（SenseStudy）和面向科创教育的项目创作平台（SenseInnolab）。 在教学实验平台上，300+ 课时的项目制进阶式课程内容，能够让学生的 AI 思维能力科学、逐级地成长。开放性的课程制作功能，让老师可以自主开发更贴近教学、生活的实验课程，无限拓展课程内容。

商汤教育机器人也迎来了新成员，全新的智能视觉机器人套件 SenseStorm ，用 AI 赋能乐高积木。与此同时，商汤在 2019 年推出的迷你编程小车 SenseRover Mini 和自动驾驶小车 SenseRover Pro 也获得更新，可模拟智慧城市中多车协同调度和自动驾驶等场景。

此次，商汤教育带来了面向小学学段的《人工智能启蒙》教材，充分结合了小学阶段儿童的认知特点，通过课程制、任务驱动、趣味故事等方式，图文并茂地让学生尝试编程搭建简单的 AI 系统，培养计算思维。

在此次发布会上，商汤教育还宣布启动 “燎原计划”。该计划旨在让商汤教育优秀的人工智能专家参与培养更优秀的人工智能教师，通过从培训、考核、认证、教研和素养能力培养、示范课打造等环节，全面提升教师们的专业素养、教研能力、授课水平。