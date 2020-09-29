在 AI、IoT、云计算等新技术逐渐渗透大众生活的今天，仍有一些行业面临数字化升级的发展困境。

眼下最具代表性的便是房地产行业。

有数据统计，2019 年中国房地产产业链软件解决方案市场渗透率为 0.1%，远低于美国市场的 1.55%，更远低于国内其它行业。

有痛点就有机遇。对于地产行业而言，数字化就是未来的发展机遇。政策高压、利润下降、竞争加剧等多重因素刺激下，房企正从粗放式迈向精细化运营，数字化则是其关键抓手。

在数字化升级这条道路上，一方面，有万科、碧桂园、保利等传统房企主动拥抱科技变革，除了自行研发智能产品之外，部分房企也设立了专注于投资地产科技的产业基金，加速行业升级。

另一方面，也有以奇志科技为代表的科技企业，为房企的数字化升级注入新力量。不难看出的是，房地产与科技两大产业正打破边界、融合发展。

正如奇志科技 CEO 陈俊宇提到的：“未来，地产与科技的边界将逐渐模糊，实现真正的产业融合。”

在这场产业融合的进程中，奇志科技便是参与者。

奇志科技成立于 2014 年，是一家致力于用创造性的数据技术提升全球城市质量的房地产科技公司，主要基于无人机实现空中数据的自动化采集和分析，用创造性的数据技术提升中国房地产行业的开发和运营效率。

奇志科技产品图

截止目前，奇志科技已服务万科、保利、华夏幸福、美的置业、融创、龙光地产、蓝光等数十家标杆房企，为超过 500 个项目实现在土方全生命周期管理、工程进度管理、航拍巡检、营销策划等场景的智能化升级。

啃下建造过程数字化升级的 “硬骨头”

在高和地产科技基金发布的国内首个 PropTech（地产科技）主题白皮书中，将国内地产科技企业分为 “空间营造、空间管理、空间运营” 三大类。

现阶段，C 端消费者对地产科技应用感知最深的是空间管理和空间运营两大版块，如日常接触频率最高的智慧安防、智能家居、共享办公等等，多数科技公司也专注于这两大领域。

相比而言，空间营造阶段的数字化升级是房企面临最难啃的 “硬骨头”。过去 20 年，房地产的发展坐上了火箭，从投拓拿地到规划建设遵循的是粗放式发展模式，作业流程主要依赖传统人力，效率低、成本高。

对于当下追求精细化运营的房企而言，如果不能在建造阶段实现数字化，则很难全面彻底拥抱智能化。

奇志科技从最传统的工程建设环节切入，瞄准的第一个细分领域便是土方测量。

传统的人工测量有采集周期长、采集数据量不足、复核难度大、计算不精准等痛点，无人机土方测量能自动化、端到端完成数据的采集、生产、分析，更高效精准地进行土方量计算和预测。

无人机数据服务可应用于土方结算

以一个 20 万平方米占地面积的工程项目为例，人工 RTK 测量需 4-5 天，而无人机自动化采集，只需 30 分钟，最快 24 小时便能完成数据成果的输出。

经过在无人机土方测量这一场景的持续验证和迭代，目前奇志科技已形成 “智能无人机+SaaS 专业数据处理” 的成熟模式，并将无人机采集的数据应用于拿地风险评估、设计规划辅助、土方预结算、土方复核等土方工程的全周期数字化管理。

无人机土方测量

比如，在投拓拿地阶段，房企可通过无人机数据服务厘清土方数据，规避后期开发风险，为数十亿资金的投入提供重要信息参考；

在设计招标阶段，基于无人机获取的真实地貌数据信息，进行更精准的土方量算量，以制定更科学的招标策略，最大化保证项目效益；

在土方进度管控阶段，可定期通过无人机航拍后获取的实景三维模型，计算并记录当天的土方工程进度，实现土方工程管控的精细化、高效化。

土方进度监控

据统计，截止目前，奇志科技已累计为房企在土方阶段节省成本上亿元，无人机作业的任务总面积达 23 万亩。无人机获取的土地与地理信息数据，已成熟应用于房企内部多个部门和工作流程中。

未来将接入更多智能硬件设备

2020 年，一场突如其来的疫情让所有人措手不及，封闭的环境让大家进一步意识到了智能化的匮乏程度，尤其是依赖人工深度参与的工程建设环节。

2 月底，住建部在下发的《关于加强新冠肺炎疫情防控有序推动企业开复工工作的通知》中，明确提出：大力推动企业数字化转型。推进大数据、物联网、建筑信息模型（BIM）、无人机等技术应用，提高工作效率，减少人员聚集和无序流动。

在奇志科技合作的房企客户中，也有房企发布了推进无人机在工程项目中应用的集团通知，提出各区域工程系统至少要配置 1 台无人机，并将奇志科技提供的无人机数据服务应用于土方测量、工程进度管理等场景。

目前，奇志科技已为万科、保利、华夏幸福、美的置业、龙光地产、融创、华润置地、中海地产、招商蛇口、蓝光等 30 多家头部房企提供无人机数据服务，落地超过 500 个项目。

值得一提的是，通过与标杆房企的深度沟通交流，奇志科技又挖掘了无人机数据服务在航拍巡检、全景工地、工程进度管理等场景中的应用，从项目进度、安全等维度切入，提升工程数字化管理水平。

如，在徐州万科新淮中心项目，奇志科技的无人机数据服务就从土方测量拓展至土方进度监控、营销策划等场景中。奇志科技为项目方将日常无人机航拍巡检采集的素材制作成营销视频，让品牌商、消费者更直观地了解工程进度。

此外，美的置业已在全国 11 个大区的 100 多个项目使用无人机数据服务，实现土方测量、土方成本监控、工程进度管理等场景的智能化创新应用。

过去 20 年，地产行业经历了快周转，从非常小的规模发展到数千亿；如今，房企的核心竞争力不仅体现在项目数量、销售面积和销售金额，更重要的是这些数字背后的科技含量，以及如何以 C 端消费者为中心，通过在建造、设计、运营等环节的精细化管理，来满足消费者对美好生活的向往。

奇志科技 CEO 陈俊宇表示：“未来基于人们对更美好城市生活的渴望，对精神生活、人文美学更深度的追求，对生活品质与未来探索的好奇心，会有全新形态的 “新物种” 横空出世，推出具有革命性的城市智能空间。”

未来，奇志科技将联动机械臂、机器人等智能硬件，实现更多设备的端到端联通，为房企打造全链条智能化管理体系，将 AI、IoT 等技术与地产开发、设计、运营等环节相结合，提升全球城市质量。