也就几十年时间，计算机科技从少数人的特权发展成普惠大众的工具，21 世纪的移动互联网深刻地改变了世界。在智能手机普及的国家，使用手机的时间都超过了电视。今年的新冠大流行更加凸显科技的重要性，从加速疫苗研发到出行跟踪，没有人希望被技术甩在身后。

然而，在科技大踏步前进，一切都搬上云端，需要通过手机应用、二维码解决生活的一切的时候，一些群体就被或多或少地忽视掉了。上个世纪五六十年代在欧美掀起的正常化运动，推动了全球无障碍标准的制定，让身心障碍者能够像普通人一样享受社会进步的福利。现在，我们是否也需要来一次新的大讨论呢？

1976 年，硅谷文字识别技术先驱雷·库兹韦尔（Ray Kurzweil）在美国盲人联合会（National Federation of the Blind）举办的新闻发布会推出了第一款商业化 TTS（文本到语音）产品库兹韦尔阅读机（Kurzweil Reading Machine）， 这款当时售价 5 万美元的桌面设备可以将文本扫描之后转换成语音输出。

库兹韦尔和其他行业先进用自己的聪明才智影响了整个科技界。四十多年后，微软推出的基于人工智能的图像识别技术 Seeing AI，实现了库兹韦尔理想中的效果，同时将使用成本从天价降至零。理论上只要有智能手机，就可以享受人工智能带来的便利。

微软 Seeing AI 背后的技术，实际上和自动驾驶和机器人科技同根同源。如今我们拥有的最先进的技术大多来源于最初的一种挑战：让机器像人类一样 “看”。

对于亲身经历视力衰退的人，今日的技术的发展速度已经称得上惊人，甚至远远超出 10 年前人们给出的预期。像 Seeing AI 这样的产品和 JAWS 这样的屏幕阅读器都是了不起的工具。然而，科技的爆发式增长并没有打破视障人士在生活中遇到的障碍，他们出行仍然依靠拐杖或导盲犬，或者干脆无法出门，艰难地浏览缺乏通用设计的网站和应用。

现如今，无人驾驶汽车都可以不依靠人类司机的情况下以上百公里/小时的速度飞驰，但还没机器帮助盲人在人行道上走快一点。人脸识别技术让电脑分辨出每个人的不同，但盲人还是不能很快认出站在他们面前的人。以人工智能为基础的强大技术，还没有孵化成真正有用的、友好的且负担得起的新一代工具。苹果、微软这样的大型科技公司、初创公司和大学实验室都在进行这项工作，但我们也得承认这项工作既缓慢又困难。对于盲人和视障人士来说，这个世界就像科幻小说作家威廉·吉布森说的，“未来已来，只是分布不均匀。”

我们的老朋友，TechCrunch 前首席运营官 Ned Desmond，最近发起了 Sight Tech Global 活动，在今年 12 月 2 日和 3 日在线上探讨如何利用人工智能、大数据等先进技术帮助视障人士享受和普通人一样的生活。本次活动将召集业界顶尖的技术专家、人机交互专家、产品设计师、研究人员、企业家和活动家来讨论通用技术以及无障碍设计的未来。这些专家中有很多本身就是视障人士，活动方案将坚定不移地站在这样的立场上：没有无障碍社区的直接参与，任何关于新产品的讨论和开发都没有意义。

两天的主会场讨论会对公众免费开放，提供实时直播和回看。此外活动还将提供垂直话题讨论与演讲者 Q&A 环节。展会的注册即将开放，同时，有兴趣的朋友可以在这里申请邮件更新。

本次活动赞助和门票销售的收益将捐赠给非营利组织 Vista Center for Blind and Visually Impaired，Vista Center 在湾区服务视障者已有 75 年历史，也是这次 Sight Tech Global 活动的所有者，中心执行董事 Karae Lisle 是 Sight Tech Global 的主席。

我们欢迎赞助商，并提供从品牌支持到内容整合的各种机会。请发邮件至 sponsor@sighttechglobal.com 了解更多信息。

活动咨询请联系：info@sighttechglobal.com。