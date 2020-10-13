今日，中国网络视听节目服务协会发布《2020 中国网络视听发展研究报告》，首度公开我国网络视听用户规模和产业规模。报告显示，截至 2020 年 6 月，我国网络视听用户规模达 9.01 亿，2019 年网络视听产业规模达 4541.3 亿。

数据显示，截至 2020 年 6 月，我国网络视听用户规模达 9.01 亿，较 2020 年 3 月增长 4380 万，网民使用率为 95.8%。在各个细分领域中，短视频的用户使用率最高，达 87.0%，用户规模 8.18 亿；综合视频的用户使用率为 77.1%，用户规模 7.24 亿。此外，网络视听应用是吸引新网民的主要力量。2020 年 3 月至 6 月，在新增的 3625 万网民中，有 23.9% 是为了使用网络视听应用而 “触网”。

该报告首次发布了网络视听产业规模，2019 年达 4541.3 亿，成为了网络娱乐产业的核心支柱。

短视频已成为用户 “杀” 时间的利器，人均单日使用时长增幅显著。2018 年下半年，短视频应用的日均使用时长超过综合视频应用，成为网络视听应用领域之首；截至 2020 年 6 月，短视频以人均单日 110 分钟的使用时长超越了即时通讯。在网络视听产业中，短视频的市场规模占比最高，达 1302.4 亿，同比增长 178.8%。短视频还在向电商、直播、教育等多元领域不断渗透，影响力持续深入，推动网络视听行业格局的变化。

报告显示，截至 2020 年 6 月，我国网络直播用户规模达 5.62 亿，其中电商直播用户规模为 3.09 亿，是 2020 年增长最快的互联网应用。有 15.7% 的用户曾因观看网络视频和直播节目购买产品，其中超过五成用户的花费在 500 元以上。但是整体对产品的满意度不高，仅有 51.5% 的用户表示满意。自去年以来，电商直播发展如火如荼，在具备良好的市场前景的同时，仍有较大的提升空间。

从市场格局来看，爱奇艺、腾讯视频、优酷视频三大综合视频平台仍旧以 79.1% 的用户渗透率占据第一梯队。在短视频平台方面，抖音短视频和快手无论在用户渗透率还是用户喜爱度都处于领先地位。