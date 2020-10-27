全球化进程中，国际贸易是至关重要的一环。然而对国际贸易而言，如何在降低货运成本的同时提升这一环节中的运输效率始终是困扰它的难题所在。

一方面，货主获取物流信息的方式仍相对较为传统，往往无法及时透明地掌握整个环节中的具体变动，因而在某种程度上造成了货运资源浪费。另一方面，随着整体国际贸易环境的不断成熟，货运所涉及到的沟通环节和沟通范围也在逐渐扩大，想要在整个供应链中协调处理各环节之间的流程也就变得愈发困难。更不用说让众多厂商措手不及的全球疫情，它所带来的更加剧变的外部环境也让这里充满了更多挑战。这时，Flexport 选择用自己的方式在其中开辟了一条蹊径。

传统行业的数字化之路

作为全球首个数字化科技型货运及报关代理，Flexport 这家来自美国硅谷的年轻初创公司从成立的第一天开始就把 “让全球贸易变得更轻松易行” 作为其首要目标。Flexport 亚洲董事总经理高学亨表示，“我们希望不仅仅是从自身的技术水平和数据分析能力出发，包括线下的物流基础设施以及专业知识方面都能在 Flexport 的商业模式中得到融合体现。” 作为这一理念的产物，Flexport 推出了它的业内首创的云端全球贸易操作系统。

借助这一平台，Flexport 可以最大程度提供海运、空运、卡车和铁路货运、仓储、海关及贸易咨询、融资和保险等全方位的货运代理服务，帮助企业跨境实现可视化和可控化的货代操作，使其得以随时随地追踪货物的实时状态，与上下游高效远程协作。在为企业精准规划最优路线并提供灵活选项的同时，实现更精细的供应链管理。

高学亨向动点出海介绍，简单来说，Flexport 是将国际贸易中的卖家和买家通过其统一平台进行高效连接——从下单到装柜，再到出口、报关以及最后的目的地货运，“这覆盖的是一整个的供应链链条和全部的物流过程，追踪细节度达每个单品级别。我们是通过科技的力量对这个传统行业进行赋能，让它变得更加高效快捷。个人消费者对于这种体验可能已习以为常，但对企业而言，这在 B2B 国际航运中不仅是领先而且是首创。”

不过，Flexport 显然还有更大的目标。高学亨强调，就物流领域而言，无论是海运、空运还是陆运，这个过程中都对环境会产生一定的破坏。据统计，整个物流运输行业占全球温室气体排放高达 17%。所以 Flexport 也向企业提供碳排放计算器，并在其平台上提供免费工具以计算其所有（包括第三方货运）的碳排放数据，帮助整个行业精准追溯物流货运对环境所产生的影响。此外，在疫情爆发期间，Flexport 也助力向全球范围内的医护人员和医疗机构运送超过 2.9 亿件抗疫物资及个人防护用品，“所以无论是支持人道主义还是环保可持续发展，我们 Flexport 在物流界希望能起到引领的角色。可持续发展项目并不是我们业务的补充，而一向是我们业务的有机组成部分。”

这里，高学亨向动点出海举例说明。“比如在全球货运的装柜过程中，除了满载的整柜运输，也会出现多个不同工厂合拼一个货柜的散货运输方式。在这个过程中我们发现，全球平均货柜满载率大概是在 60% 到 65% 之间。假设我们算出发货时的满载率只有 60%，这也就意味着有 40% 的空间被浪费掉了，这对环境保护或者资源节约都可以算是一种浪费。

所以在出现这种情况时，我们就可以跟客户联系，正好你这里还有一些剩余空间，不一定非得 40%，Flexport 希望把其中的 30% 买下来提供给其他客户。这样一来，整个货柜的满载率就能提升很多，从而有效减少了浪费，并帮助企业大幅降低了成本。当然，在我看来，最重要的是它对环境保护起到的作用。随着有效运载率的提高，这个过程中的碳排放也能得到相应的减少。”

来自时代，回报时代

与其他行业不同，货代领域中的颠覆性技术并不常见。这使得这个传统的行业在当下信息化社会的大背景下显得更加格格不入。高学亨感慨，“就货运环境而言，无论是买家卖家还是工厂，它们所接触到的整个供应链显得太过复杂。要从非常多的方面去做协调工作。包括你要跟卡车司机沟通，跟工厂不同部门沟通，跟政府机构的清关、海关沟通，以及船运公司和航运公司等等等等。传统方式上大家是怎么完成的呢？最简单的就是电话，然后再是用电子邮件或者传真机——这是人工化的方式，并且在过去二三十年间没有太大的变化。”

但他也认为，现在是互联网时代，是 AI、大数据、云技术···等科技融合发展的时期。因此，“基于 Flexport 的科技和数据基因，我们希望让整个货运供应链数字化起来。在整个运输的过程中，我们都是以数据化的方式去管理，并且实现了实时可控。所以对卖家和买家而言，我们平台所提供的感受是完全不一样的。”

就本次疫情而言，Flexport 为企业实现的精细化的供应链管理也很好地帮助它们渡过这段充满高度不确定的 “新常态” 时期。疫情的爆发对货运市场造成了很大的冲击，货运量的不断变化或者运力的突然取消等现象屡见不鲜。这时，如何选择一条最适合自己的运输方式，在最大限度上降低自身成本也就成为了众多国际贸易企业的一大挑战。高学亨表示，“有了 Flexport 的平台，客户可以轻易地实时掌握这其中的最佳运输方式。在疫情中，我们还推出了一系列增值服务，帮助客户灵活调整物流需求。客户可以节省大量对比时间，在很大程度上提升了自身的决策效率。此外，我们也有针对那些着急的货运相应推出优先发货功能。90% 有紧急发货需求的用户都选择了使用这项功能。从这些维度之中，我们希望可以体现出 Flexport 的特殊价值所在。疫情期间，我们在全球的客户满意度甚至有所提高。”

未来，可期

自 2016 年进入中国市场以来，Flexport 陆续在香港、深圳、上海开设了办公室， 在中国区的员工达到了近 500 名，占据全球员工总数的三分之一。Flexport 指出，其平台目前连接 116 个国家的近 10,000 个客户和供应商，其中很大一部分都是来自中国地区的出口商。因此，它在深圳所设立的研发中心也会非常针对性地去为中国客户量身打造一些工具或者功能，以及从合规的角度上在进行国际贸易时向它们提供服务。目前，Flexport 还与国内快递巨头顺丰展开了合作，于去年联合推出综合物流解决方案，为中国企业出海提供一站式货运服务。

高学亨坦言，近年来，市场有了翻天覆地的变化，国际货运代理行业的洗牌在加剧。随着移动互联网和跨境电商的发展，许多中小企业得以迅速发展壮大。且行业之间信息鸿沟正在被迅速填平，传统时代依靠低价来获客以及靠大规模来摊薄成本的粗犷盈利方式已无法满足客户的多元需求。此外，疫情更是导致航运市场需求变化大，传统模式无法敏捷应对。受上述情况推动，企业必须具备科技和数字化能力才能立于不败之地。

然而，无论是 Flexport 的中国之旅还是它的全球步伐，这些仅仅只是它的第一步。在高学亨看来，未来还有更多的路要走。“这是一个历史悠久的行业，我们要继续用科技之力促进传统行业转型，Flexport 作为一个比较年轻的企业还是有很多要学习的地方。在下一个发展阶段，我们制定了长远的科技愿景，即通过构建统一的数字化平台将全球贸易的所有环节链接起来，并使整个供应链网络的协作得以更加标准化，使国际贸易更加轻松易行。当然，除了科技和业务上的强化，我们也希望继续推进可持续化的发展，因为这正是我们的 DNA 和企业文化所在。”