2020 全球技术转移大会(INNO-MATCH EXPO)日前在上海展览中心拉开帷幕。由 TechNode 举办的 EMERGE Tech Conference 2020 活动同期开幕,活动以 “Is the world still open to China tech?”(世界仍然对中国科技保持开放吗?)为主题。

在与主题同名的主论坛上,SOVC 的合伙人 William Bao Bean,以及英中贸协高级主管 Kiran Patel 对这个问题进行了一番讨论。二位对 “世界仍然对中国科技保持开放吗?” 这个问题的回答都是肯定的。

Kiran Patel 说:“……现在我们想要去追随字节跳动抖音的成功,因为他们是增长型企业,他们有个性化的 AI 数据,他们可以去用数据进行支持,也可以有不同国家个性化的设计,在全球很多国家他们都做得非常好,他们在用科技解决问题。

“抖音也已经改变了全球的社交媒体。我们看到这种短视频和中国的创新向全球拓展,改变了各大公司卖产品的方式,以及个人沟通的方式。” 他说。

在活动上,动点科技创始人卢刚博士提出了如下问题:“我们看到在硬件的方面华为已经非常国际化了,微信、字节跳动是下一波发展的趋势,它们已经改变了很多的趋势。您觉得接下来华为或者字节跳动会有更多的国际影响吗?”

William Bao Bean 对此表示:“我觉得科技创新就像水流一样,我们要找到这样正确的方向。对于我们来说,资本是最重要的,对于投资者、创业者来说这是一种驱动力,我觉得会有很多的公司和创业者想要去尝试。但是他们成功与否还是另外一个问题,所以对于出海的方面会有很大的一个资金的问题,所以我们要观望未来的发展动向。”

“我觉得对于中国的硬件制造厂商,他们在英国还是具有优势的,关于软件、社交媒体他们正在改革,从消费者的市场转移到 B2B 的市场,所以这是一个很难回答的问题。 我也不知道下一个华为,下一个字节跳动是谁,我觉得没有人会知道。所以我们现在要关注软件也要关注硬件。”Kiran Patel 这么说道。