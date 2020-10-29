2020 全球技术转移大会（INNO-MATCH EXPO）日前在上海展览中心拉开帷幕。由 TechNode 举办的 EMERGE Tech Conference 2020 活动同期开幕，活动以 “Is the world still open to China tech?”（世界仍然对中国科技保持开放吗？）为主题。

在与主题同名的主论坛上，SOVC 的合伙人 William Bao Bean，以及英中贸协高级主管 Kiran Patel 对这个问题进行了一番讨论。二位对 “世界仍然对中国科技保持开放吗？” 这个问题的回答都是肯定的。

Kiran Patel 说：“……现在我们想要去追随字节跳动抖音的成功，因为他们是增长型企业，他们有个性化的 AI 数据，他们可以去用数据进行支持，也可以有不同国家个性化的设计，在全球很多国家他们都做得非常好，他们在用科技解决问题。

“抖音也已经改变了全球的社交媒体。我们看到这种短视频和中国的创新向全球拓展，改变了各大公司卖产品的方式，以及个人沟通的方式。” 他说。

在活动上，动点科技创始人卢刚博士提出了如下问题：“我们看到在硬件的方面华为已经非常国际化了，微信、字节跳动是下一波发展的趋势，它们已经改变了很多的趋势。您觉得接下来华为或者字节跳动会有更多的国际影响吗？”

William Bao Bean 对此表示：“我觉得科技创新就像水流一样，我们要找到这样正确的方向。对于我们来说，资本是最重要的，对于投资者、创业者来说这是一种驱动力，我觉得会有很多的公司和创业者想要去尝试。但是他们成功与否还是另外一个问题，所以对于出海的方面会有很大的一个资金的问题，所以我们要观望未来的发展动向。”

“我觉得对于中国的硬件制造厂商，他们在英国还是具有优势的，关于软件、社交媒体他们正在改革，从消费者的市场转移到 B2B 的市场，所以这是一个很难回答的问题。 我也不知道下一个华为，下一个字节跳动是谁，我觉得没有人会知道。所以我们现在要关注软件也要关注硬件。”Kiran Patel 这么说道。